Предлагаем вам комфортный индивидуальный трансфер из Парижа в Версаль в сопровождении опытного русскоязычного водителя.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферПоездка будет проходить через Париж с выездом в пригород. Окончание поездки на Королевской площади в Версале. Примерное время в пути около часа. Дополнительно можем предложить вам услуги трансфера по многим другим направлениям (аэропорт, Париж, Диснейленд, регионы Франции). Не стесняйтесь задавать вопросы.
Любое время, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт с опытным водителем.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, по договоренности
Завершение: Королевская площадь в Версале
Когда и сколько длится?
Когда: Любое время, по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
