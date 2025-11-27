Мы встретим вас в зале прилета в любое время, поможем с багажом и доставим в любую точку Парижа безопасно и с комфортом. А также постараемся ответить на возникающие в пути вопросы о городе!
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🧳 Помощь с багажом
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 💼 Фиксированная цена
- ⏰ Встреча в любое время
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из аэропорта Бове в Париж - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода в Париже наиболее комфортная, что делает поездку особенно приятной. В зимние месяцы, с декабря по февраль, возможны дожди и снег, но это не помешает наслаждаться поездкой, так как трансфер проходит в комфортабельном автомобиле. В любое время года можно рассчитывать на качественный сервис и удобство.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание трансфер
Из аэропорта Бове в Париж с легкостью и комфортом!
Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси или сесть в общественный транспорт. С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: наш профессиональный водитель будет ждать вас на выходе из вашего терминала, поможет с вещами и отвезет за фиксированную цену в нужное место на автомобиле комфорт-класса.
Организационные детали
- Программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников. Стоимость — € 200 за 4-6 человек, € 220 за 7-8 человек.
- Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер
Марки автомобилей
- Трансфер проходит на автомобилях: Toyota Verso, Peugeot 508, Renault Espace, Mercedes Vito. В исключительных случаях может быть замена на комфортабельный автомобиль другой марки.
- Возможен трансфер на автомобилях класса Е и V. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту на выходе из вашего терминала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 923 туристов
Я представляю команду гидов и водителей, которые с 2010 года помогают путешественникам открывать Францию. Мы знаем и любим Париж, его историю и скрытые уголки, а наши экскурсии — это не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличная чистая машина, комфортная манера вождения.
Мы остались довольны.
Читала в отзывах, что кому-то еще повезло и рассказывали про Париж и заезжали куда-то. Тоже надеялись на это, но наш водитель был не с нотами экскурсовода)
Мы остались довольны.
Читала в отзывах, что кому-то еще повезло и рассказывали про Париж и заезжали куда-то. Тоже надеялись на это, но наш водитель был не с нотами экскурсовода)
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Трансфер из аэропорта до Парижа был очень комфортным. Водитель подал авто точно в указаное время, был вежлив и корректен.
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Н
Обратились к Виктору, когда нужен был трансфер из аэропорта Бове в Париж. Остались очень довольны. Наш рейс задержали более чем на два часа, прилетели уже после полуночи. Сам Виктор нас встретить не смог, поэтому нас встречал его коллега Владимир. Оба постоянно были на связи, всегда быстро отвечали. Комфортное вместительное авто (без проблем влез весь багаж), приятная поездка. Рекомендую!
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Е
Я благодарна Владимиру за отличную и, что немаловажно, быструю поездку из Парижа в аэропорт. Владимир очень учтивый и приятный молодой человек. С ним было очень интересно пообщаться и время в поездке пролетело незаметно. Машина была чистой и опрятной. С удовольствием буду пользоваться и в дальнейшей услугами и, безусловно, рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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Хочу поблагодорить за отличную организацию трансфера. Мы добирались в Париж и через нсколько дней обратно в Бове. Все аккуратно и пунктуально! По дороге в Париж в виде бонуса сделали крюк и посмотрели очень красивый замок Шантильи и кроме этого получили много полезной и интересной информации о Париже и Франции. Спасибо!
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К
Шикарный трансфер из Шарль де Голя до Бове!
Мало того, что дождались наш опаздывающий рейс, встретили, довезли, так еще и сделали экскурсию по ночному Парижу!! Спасибо огромное за комфорт, за доброжелательность, отзывчивость и круто проведенное время! Теперь к вам не только за трансфером, но за и экскурсиями вернёмся)
Мало того, что дождались наш опаздывающий рейс, встретили, довезли, так еще и сделали экскурсию по ночному Парижу!! Спасибо огромное за комфорт, за доброжелательность, отзывчивость и круто проведенное время! Теперь к вам не только за трансфером, но за и экскурсиями вернёмся)
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