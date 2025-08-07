Мои заказы

Трансфер из/в аэропорт Парижа

Комфортабельный транспорт для путешественников, ценящих удобство и свое время.

Водитель встретит Вас с табличкой, на чистом автомобиле, оснащенном зарядными устройствами, Wi-Fi, питьевой водой.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание трансфер

Начало вашего путешествия без стресса

Вы хотите отправиться в путешествие с положительными эмоциями, не испытывая стресса и не ожидая долго в аэропорту? Это вполне естественное желание! После долгого перелета, когда вы уже устали, совсем не хочется стоять в очереди за такси или переживать о безопасности на дороге.

Комфорт и безопасность

Мы понимаем, что вам не нужны неприятные сюрпризы, такие как грязный или прокуренный автомобиль, или водитель, который не говорит на вашем языке. Вместо этого, ваш шофер будет ждать вас в зале прилета с именной табличкой, готовый помочь с вашим багажом и заселением в отель.

Удобства в автомобиле

Каждый автомобиль, который мы предоставляем, оснащен:

  • Wi-Fi для связи с близкими и планирования вашего отдыха;
  • Питьевой водой, чтобы вы могли освежиться после перелета;
  • Зарядными устройствами, чтобы ваши гаджеты всегда были на связи.

Фиксированная цена

Все эти услуги вы получаете по фиксированной и заранее известной цене, что позволяет вам не беспокоиться о дополнительных расходах и наслаждаться началом вашего путешествия.

Пусть ваше путешествие начнется с комфорта и положительных эмоций!

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что включено
  • Опытный гид-водитель
  • Комфортабельный автомобиль (wi-fi, питьевая вода и зарядные устройства).
Место начала и завершения?
Аэропорт/отель в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Лучшее соотношение цены и качества
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

