А АННА Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро

В Вячеслав Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж» Потрясающий человек и мастер своего дела. Все было супер, однозначно рекомендую!

J Julija Страшные истории и легенды Парижа Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!

А АННА Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Очень рады тому что есть такой трансфер! Все прошло замечательно, водитель встретил, довез, рассказал как ориентироваться в городе. Это очень выручило потому что погода в день приезда резко испортилась и сильно похолодало, не знаю даже чтобы мы делали без вас.

М Мария Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Встретили вовремя. Машина комфортная, чистая. Водитель Владимир, донес чемоданы до машины. Дал много рекомендаций по Парижу

K Kristina Бонжур, Пари Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.

К Ксения Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже читать дальше уровне. Без него совершенно невозможно было бы увидеть всю красоту, глубину и ценность этого округа. Никакие путеводители даже близко не расскажут и десятой доли. Огромная удача, что этот район входит в круг интересов такой потрясающе талантливой глубокой разносторонней личности как Влад. Спасибо за вновь открытый Париж. Будем искать возможность вернуться, и еще, и еще открывать Париж с Вами! Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном

A Alexander Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.

А Анна Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.