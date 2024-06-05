1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Комфортный трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли в центр Парижа
Забудьте о длинных очередях за такси после прилета. Наш трансфер из аэропорта в Париж обеспечит вам спокойное начало путешествия
Начало: У вашего терминала в аэропрту
Сегодня в 19:30
10 июня в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта в Париж с русскоговорящим водителем
Качественный трансфер с русскоговорящими водителями, которые встретят вас в аэропорту и доставят до нужного места за фиксированную цену
10 июня в 10:30
11 июня в 00:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея Орсе: путешествие по эпохам искусства
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Орсе. От реализма до фовизма - каждая картина расскажет свою уникальную историю
20 июня в 09:30
21 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€92 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
Приятная поездка на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту на выходе из вашего терминала
Сегодня в 18:30
10 июня в 08:30
€160 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Парижу: незабываемые моменты вашего путешествия
Хотите увековечить свой визит в Париж? Профессиональная фотосессия поможет сохранить лучшие моменты
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
€199 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
€555 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Один день в сердце Парижа
Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Начало: У метро Passy
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160€112 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Авторская экскурсия со специалистом по ювенальной юстиции и историком политических систем
Начало: На Северном вокзале
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
Комфортно добраться до столицы с профессиональным русскоговорящим водителем
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€188 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж глазами Парижанина
Познавательно-развлекательная прогулка в квартал Маре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€615 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны двух островов для взрослых и детей
Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней
Начало: Новый мост
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: Площадь Клиши
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Контрасты Парижа: от бедных кварталов до элитных районов
Погрузитесь в атмосферу Парижа, прогуливаясь по бедным кварталам, шумным богемным площадям и элитным районам. Узнайте истории знаменитых личностей
Начало: Кинотеатр Луксор
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста
Начало: Центр Жорж Помпиду
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€174 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Анжелики, маркизы ангелов
Путешествие в атмосферу Парижа XVII века из знаменитого романа Анн и Сержа Голон
Начало: У собора Парижской Богоматери
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €1 050 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Семибанкирщина: олигархи, куртизанки и скандалы у парка Монсо
Увидеть особняк шоколадного барона, раскрыть тайну Панамского скандала и узнать, где жили Ротшильды
Начало: У метро Courcelles
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААННА5 июня 2024Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро
- ВВячеслав5 июня 2024Потрясающий человек и мастер своего дела. Все было супер, однозначно рекомендую!
- JJulija2 июня 2024Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
- ААННА1 июня 2024Очень рады тому что есть такой трансфер! Все прошло замечательно, водитель встретил, довез, рассказал как ориентироваться в городе. Это очень выручило потому что погода в день приезда резко испортилась и сильно похолодало, не знаю даже чтобы мы делали без вас.
- ММария31 мая 2024Встретили вовремя. Машина комфортная, чистая. Водитель Владимир, донес чемоданы до машины. Дал много рекомендаций по Парижу
- KKristina29 мая 2024Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
- ККсения28 мая 2024Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном
- AAlexander27 мая 2024Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.
- ААнна27 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.
- AAnna26 мая 2024Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
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