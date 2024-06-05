Ночные прогулки и экскурсии Парижа

Найдено 32 экскурсии в категории «Ночные» в Париже на русском языке, цены от €90, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Комфортный трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли в центр Парижа
Забудьте о длинных очередях за такси после прилета. Наш трансфер из аэропорта в Париж обеспечит вам спокойное начало путешествия
Начало: У вашего терминала в аэропрту
Сегодня в 19:30
10 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
62 отзыва
Комфортный трансфер из аэропорта в Париж с русскоговорящим водителем
Качественный трансфер с русскоговорящими водителями, которые встретят вас в аэропорту и доставят до нужного места за фиксированную цену
10 июня в 10:30
11 июня в 00:30
100 за всё до 3 чел.
Шедевры музея Орсе
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Шедевры музея Орсе: путешествие по эпохам искусства
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Орсе. От реализма до фовизма - каждая картина расскажет свою уникальную историю
20 июня в 09:30
21 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
106 отзывов
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
92 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
Приятная поездка на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту на выходе из вашего терминала
Сегодня в 18:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Парижу и не только
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
17 отзывов
Фотопрогулка по Парижу: незабываемые моменты вашего путешествия
Хотите увековечить свой визит в Париж? Профессиональная фотосессия поможет сохранить лучшие моменты
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
199 за всё до 2 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
14 июня в 21:30
555 за всё до 4 чел.
Один день в сердце Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Один день в сердце Парижа
Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Начало: У метро Passy
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
200 за всё до 5 чел.
Покорение Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Покорение Эйфелевой башни
Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Начало: Рядом с Эйфелевой башней
16 июня в 09:00
17 июня в 09:30
от 170 за всё до 10 чел.
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160112 за всё до 10 чел.
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Золотая капля, или Обратная сторона Парижа
Авторская экскурсия со специалистом по ювенальной юстиции и историком политических систем
Начало: На Северном вокзале
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
Комфортно добраться до столицы с профессиональным русскоговорящим водителем
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
188 за всё до 3 чел.
Париж глазами Парижанина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Париж глазами Парижанина
Познавательно-развлекательная прогулка в квартал Маре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 195 за всё до 10 чел.
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
615 за всё до 4 чел.
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Весёлая гора: богемные истории Монмартра
Прогуляться по узким улочкам и в подробностях разобрать историю самого атмосферного района Парижа
Начало: У церкви Сен-Пьер-де-Монмартр
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие во Фландрию: Брюгге и Гент
Увидеть города, словно с открытки, узнать их историю, проплыть по каналам и насладиться видами
Начало: На Avenue de la Porte d’Aubervilliers
Сегодня в 13:00
15 июня в 08:30
650 за всё до 4 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Тайны двух островов для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Тайны двух островов для взрослых и детей
Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней
Начало: Новый мост
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: Площадь Клиши
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Контрасты Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Контрасты Парижа: от бедных кварталов до элитных районов
Погрузитесь в атмосферу Парижа, прогуливаясь по бедным кварталам, шумным богемным площадям и элитным районам. Узнайте истории знаменитых личностей
Начало: Кинотеатр Луксор
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста
Начало: Центр Жорж Помпиду
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
174 за всё до 2 чел.
По следам Анжелики, маркизы ангелов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Анжелики, маркизы ангелов
Путешествие в атмосферу Парижа XVII века из знаменитого романа Анн и Сержа Голон
Начало: У собора Парижской Богоматери
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 1 050 за всё до 7 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Семибанкирщина: олигархи, куртизанки и скандалы у парка Монсо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Семибанкирщина: олигархи, куртизанки и скандалы у парка Монсо
Увидеть особняк шоколадного барона, раскрыть тайну Панамского скандала и узнать, где жили Ротшильды
Начало: У метро Courcelles
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    АННА
    5 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
    Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро
  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж»
    Потрясающий человек и мастер своего дела. Все было супер, однозначно рекомендую!
  • J
    Julija
    2 июня 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно
  • А
    АННА
    1 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
    Очень рады тому что есть такой трансфер! Все прошло замечательно, водитель встретил, довез, рассказал как ориентироваться в городе. Это очень выручило потому что погода в день приезда резко испортилась и сильно похолодало, не знаю даже чтобы мы делали без вас.
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
    Встретили вовремя. Машина комфортная, чистая. Водитель Владимир, донес чемоданы до машины. Дал много рекомендаций по Парижу
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Экскурсия исключительна во всех смыслах. Влад единственный, кто знает и показывает этот квартал. И делает это на высочайшем интеллектуальном, эмоциональном
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    уровне. Без него совершенно невозможно было бы увидеть всю красоту, глубину и ценность этого округа. Никакие путеводители даже близко не расскажут и десятой доли. Огромная удача, что этот район входит в круг интересов такой потрясающе талантливой глубокой разносторонней личности как Влад. Спасибо за вновь открытый Париж. Будем искать возможность вернуться, и еще, и еще открывать Париж с Вами!

  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
    Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Владиславом. Было очень познавательно и интересно. Владислав владеет великолепными знаниями и преподносит информацию очень увлекательно, не спеша и слушать его было большое удовольствие.
  • A
    Anna
    26 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Ночные»

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  3. Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
  4. Знакомьтесь, Париж
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Ночные" можно забронировать 32 экскурсии от 90 до 1 050 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 780 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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