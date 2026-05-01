В пространстве Dior представлена коллекция, собранная Аззедином Алайя — человеком, который тонко чувствовал форму, тело и силу силуэта. Мы разберём, чем они его зацепили, поговорим о деталях, которые меняют всё, и о том, как мода становится языком. Это опыт для тех, кто хочет не просто посмотреть красивые платья, а научиться их видеть: понимать линии, смыслы и эмоции, которые в них заложены.

Описание экскурсии

Галерея Dior (La Galerie Dior) — начнём с погружения в пространство, где мода становится историей.

Коллекция, собранная Аззедином Алайя — разберём ключевые платья Dior, которые выбрал дизайнер. Вы поймёте, на что он обращал внимание: силуэты, линии, конструкцию.

New Look и революция силуэта — поговорим, как Кристиан Диор изменил моду после войны и почему его идеи до сих пор влияют на дизайнеров.

Детали haute couture — научимся «читать» платье: ткани, посадка, ручная работа, нюансы, которые обычно ускользают от взгляда.

Диалог дизайнеров Dior и Алайя — обсудим, как один великий кутюрье смотрит на другого и что это говорит о моде как искусстве.

Личный взгляд — я помогу вам не просто увидеть экспонаты, а почувствовать их: понять, какие эмоции и идеи в них заложены.

Кому подойдёт программа

Любителям эстетики и haute couture, а также тем, кто хочет перенести идеи высокой моды в повседневность — сделать свой гардероб более осмысленным и выразительным

Тем, кто хочет после посещения галереи иначе видеть одежду: разбираться в силуэтах, пропорциях и деталях — и использовать эти принципы в собственном стиле

И тем, кто ценит не только красивый визуальный опыт, но и практическое ощущение: «я теперь вижу и выбираю иначе»

Организационные детали

Билет в галерею оплачивается отдельно — €16 за чел.