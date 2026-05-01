В пространстве Dior представлена коллекция, собранная Аззедином Алайя — человеком, который тонко чувствовал форму, тело и силу силуэта.
Мы разберём, чем они его зацепили, поговорим о деталях, которые меняют всё, и о том, как мода становится языком.
Это опыт для тех, кто хочет не просто посмотреть красивые платья, а научиться их видеть: понимать линии, смыслы и эмоции, которые в них заложены.
Описание экскурсии
Галерея Dior (La Galerie Dior) — начнём с погружения в пространство, где мода становится историей.
Коллекция, собранная Аззедином Алайя — разберём ключевые платья Dior, которые выбрал дизайнер. Вы поймёте, на что он обращал внимание: силуэты, линии, конструкцию.
New Look и революция силуэта — поговорим, как Кристиан Диор изменил моду после войны и почему его идеи до сих пор влияют на дизайнеров.
Детали haute couture — научимся «читать» платье: ткани, посадка, ручная работа, нюансы, которые обычно ускользают от взгляда.
Диалог дизайнеров Dior и Алайя — обсудим, как один великий кутюрье смотрит на другого и что это говорит о моде как искусстве.
Личный взгляд — я помогу вам не просто увидеть экспонаты, а почувствовать их: понять, какие эмоции и идеи в них заложены.
Кому подойдёт программа
Любителям эстетики и haute couture, а также тем, кто хочет перенести идеи высокой моды в повседневность — сделать свой гардероб более осмысленным и выразительным
Тем, кто хочет после посещения галереи иначе видеть одежду: разбираться в силуэтах, пропорциях и деталях — и использовать эти принципы в собственном стиле
И тем, кто ценит не только красивый визуальный опыт, но и практическое ощущение: «я теперь вижу и выбираю иначе»
Организационные детали
Билет в галерею оплачивается отдельно — €16 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€50
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В галерее Dior
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я изучаю моду в специализированной школе IFA PARIS и знаю историю моды не только по книгам: хожу в музеи, на модные показы, участвую в творческих парижских проектах, общаюсь с теми, кто создаёт стиль сегодня. А ещё я увлечённо рассказываю про моду через людей, эпоху и культуру.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Увидеть Dior глазами Аззедина Алайя»