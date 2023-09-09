Ныряем в атмосферу роскоши и романтики Парижа! Вы прогуляетесь по Triangle d’or, услышите драматические и занимательные истории квартала и увидите культовые достопримечательности — от первого бутика Dior до Эйфелевой башни. Я раскрою, где прячутся нетуристические локации и какие магазины работают по выходным, и с радостью отвечу на любые вопросы.

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Описание

Что вас ожидает

Золотой треугольник образован тремя улицами — это Елисейские поля, Авеню Монтень и улица Георга V. Здесь живут, работают и наслаждаются великолепной архитектурой состоятельные парижане. Я расскажу историю возникновения треугольника, его зданий и бульваров. Поговорим и о судьбах людей, которые имели прямое отношение к этому месту. Вы прогуляетесь по самой красивой авеню мира, узнаете о нетуристических уголках квартала, полюбуетесь видами города не только с левого или правого берега Сены, но с прекрасных парижских мостов.

На нашем маршруте:

Большой и Малый дворцы . В 1900 году они служили павильонами на Всемирной выставке, а сегодня — украшают город.

. В 1900 году они служили павильонами на Всемирной выставке, а сегодня — украшают город. Особняк маркиза де Пайвы . Здесь в 19 веке проходили интересные салонные встречи и ещё более интересные вечеринки.

. Здесь в 19 веке проходили интересные салонные встречи и ещё более интересные вечеринки. Dior — первый бутик и офис кутюрье Кристиана Диора

— первый бутик и офис кутюрье Кристиана Диора Plaza Athénée — отель высшей категории со статусом Palace. В нём останавливаются политики, представители фешен-индустрии и шоу-бизнеса. Также этот отель часто снимают в кино.

— отель высшей категории со статусом Palace. В нём останавливаются политики, представители фешен-индустрии и шоу-бизнеса. Также этот отель часто снимают в кино. Елисейские поля — красивейшая торговая артерия Парижа. Здесь бутики, вопреки правилам Франции, работают по воскресеньям.

— красивейшая торговая артерия Парижа. Здесь бутики, вопреки правилам Франции, работают по воскресеньям. Эйфелева башня — одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира

А ещё вы увидите офисы и бутики крупнейших французских и международных модных домов, люксовые особняки и сцены с модных фотосъёмок и показов высокой моды.

Организационные детали