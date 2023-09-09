Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа
Ныряем в атмосферу роскоши и романтики Парижа! Вы прогуляетесь по Triangle d’or, услышите драматические и занимательные истории квартала и увидите культовые достопримечательности — от первого бутика Dior до Эйфелевой башни.
Я раскрою, где прячутся нетуристические локации и какие магазины работают по выходным, и с радостью отвечу на любые вопросы.
Я раскрою, где прячутся нетуристические локации и какие магазины работают по выходным, и с радостью отвечу на любые вопросы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Золотой треугольник образован тремя улицами — это Елисейские поля, Авеню Монтень и улица Георга V. Здесь живут, работают и наслаждаются великолепной архитектурой состоятельные парижане. Я расскажу историю возникновения треугольника, его зданий и бульваров. Поговорим и о судьбах людей, которые имели прямое отношение к этому месту. Вы прогуляетесь по самой красивой авеню мира, узнаете о нетуристических уголках квартала, полюбуетесь видами города не только с левого или правого берега Сены, но с прекрасных парижских мостов.
На нашем маршруте:
- Большой и Малый дворцы. В 1900 году они служили павильонами на Всемирной выставке, а сегодня — украшают город.
- Особняк маркиза де Пайвы. Здесь в 19 веке проходили интересные салонные встречи и ещё более интересные вечеринки.
- Dior — первый бутик и офис кутюрье Кристиана Диора
- Plaza Athénée — отель высшей категории со статусом Palace. В нём останавливаются политики, представители фешен-индустрии и шоу-бизнеса. Также этот отель часто снимают в кино.
- Елисейские поля — красивейшая торговая артерия Парижа. Здесь бутики, вопреки правилам Франции, работают по воскресеньям.
- Эйфелева башня — одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира
А ещё вы увидите офисы и бутики крупнейших французских и международных модных домов, люксовые особняки и сцены с модных фотосъёмок и показов высокой моды.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): чай, кофе — 3–7 евро/чел.
- Экскурсия заканчивается у метро Alma-Marceau с видом на Эйфелеву башню
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от СТ.М. George V
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Galiy — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 150 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, и вот уже несколько лет я познаю разные уголки Парижа, а с недавних пор поняла, что готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить необычные места — те, которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры. Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств, поэтому параллельно я еще и студент, так сказать, студент-инсайдер, который уже знает много того, о чем не пишут в путеводителях!
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