читать дальше

Петербурга?» и «Парадный Петербург», изданных совместно с издательством «Эксмо». После переезда в Париж сохранил петербургское качество и подход к деталям. Специализируюсь на «Прекрасной эпохе» (1860–1914). Во время прогулок стараюсь на пару часов погрузить гостей в атмосферу ушедшего времени. И знаете, судя по отзывам, это у меня очень хорошо получается! В Париже я создал компанию единомышленников — историков и искусствоведов. Поэтому при бронировании вы можете отправиться на прогулку как со мной, так и с моими коллегами. Гарантирую одно: будет очень интересно и необычно.