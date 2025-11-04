Мы пройдём по местам, где работали и жили легенды из мира искусства.
Разберём по полочкам, как Париж стал столицей моды, поговорим о главных кутюрье — Шанель, Скиапарелли, Уорте, Воинне, Диоре.
Гулять будем в самом сердце города между Лувром и Оперой Гарнье, поэтому маршрут подойдёт и для тех, кто в Париже впервые.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Вандомская площадь и роскошный отель «Ритц».
- Риволи — самая красивая улица Парижа.
- Монументальный памятник эпохи Второй империи — Опера Гарнье.
- Королевский дворец Пале Рояль.
Вы узнаете:
- О войне Коко Шанель против Эльзы Скиапарелли.
- Легендарном короле моды Поле Пуаре и его грандиозных вечеринках.
- Первом кутюрье Чарльзе Уорте и его звёздных клиентах.
- Местах зарождения брендов Hermes, Louis Vuitton и Christian Dior.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
- Программа 14+.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Елисейского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 1388 туристов
Исследователь Парижа, а в прошлом один из самых популярных краеведов Петербурга. Экскурсии провожу с 2018 года, поэтому опыт у меня очень большой. Автор книг-бестселлеров в мире краеведения «Где бьётся сердце
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Л
Лиза
5 ноя 2025
Потрясающая экскурсия, потрясающий гид, очень довольны!
О
Ольга
21 июл 2025
Экскурсию провели замечательно! Все понравилось, были освещены основные моменты зарождения, создания и дальнейшего развития основоположников и законодателей моды не только Парижа, но и в дальнейшем всего мира.
В
Владимир
9 июл 2025
Нам очень понравилось. Не обычная экскурсия и было очень интересно узнать про историю моду, как она менялась и увидеть город чуть с другой стороны.
