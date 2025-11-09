По Парижу - в компании парижанина с зеркальным фотоаппаратом
Увидеть Францию и главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
От Эйфелевой башни до Монмартра — я покажу вам все символы Парижа. С комфортом, без спешки, с паузами на кофе с круассаном и обед по-французски. А ещё расскажу об истории, культуре, современной жизни и секретах французского шарма.
И пофотографирую вас на фоне Парижа, чтобы сохранить ваши впечатления от встречи с прекрасным городом.
Описание фото-прогулки
Главные символы Парижа
Начнём с визитной карточки города — Эйфелевой башни и смотровой площадки Трокадеро. Отсюда открываются лучшие панорамы
Затем отправимся к Триумфальной арке и прогуляемся по Елисейским Полям
Исторический центр и архитектурные шедевры
Вы увидите Собор Парижской Богоматери и здание городской Ратуши (Hôtel de Ville)
Мы заглянем в сады Пале-Рояль
Пройдёмся по площади Лувра с пирамидой и по саду «Тюильри»
Продолжим маршрут через Площадь Согласия и Вандомскую площадь — два центра французской истории и архитектуры
Париж искусства и культуры
Полюбуемся роскошным фасадом Парижской оперы (Гарнье)
Заглянем в знаменитые Галереи Лафайет с куполом и смотровой площадкой
По дороге увидим легендарный «Мулен Руж»
Прогуляемся в старинном квартале художников с уютными улочками, галереями и потрясающей панорамой
Завершим у базилики Сакре-Кёр
По пути мы будем делать остановки для фото и в кафе. При желании задержимся в понравившихся локациях дольше — я не буду вас торопить.
Фотографии
По время прогулки я поснимаю вас на зеркальный фотоаппарат — без дополнительной оплаты
Сразу после прогулки все снимки я передам вам без обработки через WeTransfer
Ориентировочный тайминг поездки: 9:30 — встреча у вашего отеля 10:00–10:30 — Эйфелева башня (прогулка вокруг, фото) 10:45–11:15 — Трокадеро, панорамы башни 11:30–12:00 — Триумфальная арка и Елисейские поля 12:30–14:00 — обед по желанию 14:15–14:40 — Собор Парижской Богоматери (осмотр снаружи, фото) 15:00–15:50 — Ратуша (Hôtel de Ville) 16:15–16:25 — Сады Пале-Рояль 16:50–17:15 — Лувр, сад «Тюильри» 17:30–18:10 — Площадь Согласия 18:30–18:45 — Вандомская площадь 19:00–19:45 — Парижская опера (Гарнье) 20:00–20:10 — Галери Лафайет (купол, виды на город) 20:30–20:45 — «Мулен Руж» (осмотр снаружи, фото) 21:00–21:30 — Монмартр и базилика Сакре-Кёр 22:00 — завершение экскурсии и передача фотографий
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Alfa Romeo 159 Sport Wagon
Специального оборудования для людей с ограниченной мобильностью в машине нет
Расходы на питание не входят в стоимость — я дам рекомендации по ресторанам и кафе
Рекомендованный возраст — 18+
Фотосессия — по желанию, входит в стоимость
Если мы не уложимся в отведённое на экскурсию время, можем немного задержаться без доплаты
ежедневно в 10:00
Стоимость фото-прогулки
Жорж — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я вырос в Руане, а теперь уже много лет живу в Париже. Люблю делиться красотой, историей и скрытыми жемчужинами Парижа, Нормандии, Бретани и других мест с путешественниками со всего мира.
Провожу читать дальше
экскурсии по Парижу, а также поездки в Живерни — к дому и садам Моне, по Нормандии, включая Руэн, Этрета и пляжи Дня D, в Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало и Брюгге. Каждая экскурсия спокойная, увлекательная и полна сюрпризов.
Фотография — моё увлечение. Беру с собой зеркальный Nikon и дарю гостям снимки без обработки, чтобы остались живые воспоминания.
С образованием в международном бизнесе и логистике я веду туристическую компанию и слежу, чтобы экскурсии были комфортными и насыщенными. Свободно говорю по-французски, английски, русски и немецки, а на учёбе был отличником по языкам.
Присоединяйтесь ко мне в Париже и за его пределами — создадим воспоминания на всю жизнь.
Кристина
9 ноя 2025
Жорж, спасибо большое за классный день, что подстроили индивидуально маршрут, классные фото и разговоры до самого вечера не смотря на ливень, мы всё успели) Желаю вам огромных успехов в вашем деле🫶
Нушофарид
7 ноя 2025
Хочу поблагодарить Жоржа за прекрасно организованную экскурсию. За день удалось посетить самые знаковые места Париже в комфортной обстановке в компании гида, прекрасно владеющего русским языком. Жорж - прекрасный фотограф, отличный читать дальше
собеседник и талантливый гид. С ним точно не соскучитесь, а бонусом у вас будет миллион удачных кадров и приятные воспоминания с поездки. Взять тур на машине - было лучшим решением, поскольку хоть и прошли за день 20000 шагов, благодаря отдыху и остановкам в машине не чувствовалась усталость до конца дня. Однозначно буду рекомендовать данный тур и Жоржа своим друзьям и знакомым.
Юлия
3 ноя 2025
Посмотрели всё достопримечательности за 1 день, очень устали, но остались довольны.
Александра
22 окт 2025
Получилось так, что у меня был 1 день на Париж. И хотелось максимально все успеть, да еще и с чемоданом.. Я счастлива, что компанию мне составил именно Жорж! Очень тактичный человек, интересный читать дальше
рассказчик, гид - который делает свою профессию с любовью и вниманием к деталям. Тронула любовь к русской истории и русскоговорящим в целом. Париж открылся во всей красе. Не ожидала, что успеем все и даже больше) Однозначно рекомендую именно Жоржа С ним безопасно, спокойно, интересно и вкусно) После экскурсии уже на следующий день у вас будет +100500 классных необычных фото и видео Останется ощущение, что Вы знаете город на все 100! Жду новые поездки и новые экскурсии с Жоржем!
Светлана
21 окт 2025
Невероятная потрясающая сказочная экскурсия! Все топовые достопримечательности Парижа + шикарные фото! Жорж, огромная благодарность вам, вы- потрясающий! Удачи вам в вашем деле!!! Вы вчера сделали мой день незабываемым на всю жизнь!!!
Ольга
18 окт 2025
Хотите за день посетить все самые знаковые достопримечательности Парижа и получить самые красивые фото и видео, тогда вам к Жоржу! Я провела чудесный день в хорошей и интересной компании, благодарю Жоржа сердечно и планирую вернуться с семьей и еще раз взять этот мини тур)
Александр
15 окт 2025
Мы отлично провели день с Жоржем. Мы увидели всё главные достопримечательности Парижа, Жорж сфотографировал нас на фоне них на фотоаппарат и на телефон, который с помощью AI убирает лишних людей читать дальше
или машины. Фотографии и видео получились отличными, такими, что моя жена, которая ценит красоту фото, была в восторге. При этом Жорж гибок в части графика и очень отзывчивый гид, с которым можно было на месте договориться с какими-то не запланированными активностями. Жорж отлично говорит по-русски и у него можно узнать особенности жизни во Франции и в Париже, что для меня было очень ценно!
Олеся
11 окт 2025
Обзорка супер, посмотрели вообще всё (готовьтесь ооооочень устать и вернуться домой к ночи), сделали миллиард фотографий! Это не какая-то экскурсия с историей города и фактами о достопримечательностях, это скорее как дружеская прогулка с фотографом) а интересующую информацию о городе можно и у GPT спросить. Рекомендую)
Юлия
7 окт 2025
Хочу сказать огромное спасибо Жоржу за прекрасную фото-экскурсию по Парижу. Это была моя мечта - прогуляться по городу и запечатлеть эти моменты на долгую-долгую память в фотографиях. Мечта сбылась, и читать дальше
даже больше - Жорж как местный житель рассказал много интересных мелочей о Франции, Париже, жизни здесь. Мы вели дружескую беседу обо всём и к концу дня я уже чувствовала себя немножко парижанкой☺. От всего сердца благодарю, и всем своим друзьям и знакомым буду рекомендовать экскурсию именно с Жоржем❤
GALINA
7 окт 2025
Отличный день в компании Жоржа, Нам очень понравилось, Рекомендую!
Виктория
3 окт 2025
Потрясающая экскурсия, за один день по всему Парижу! Жорж прекрасно говорит на русском языке и делает отличные фотографии! Рекомендую 😊