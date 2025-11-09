Мои заказы

По Парижу - в компании парижанина с зеркальным фотоаппаратом

Увидеть Францию и главные столичные достопримечательности глазами местного жителя
От Эйфелевой башни до Монмартра — я покажу вам все символы Парижа. С комфортом, без спешки, с паузами на кофе с круассаном и обед по-французски. А ещё расскажу об истории, культуре, современной жизни и секретах французского шарма.

И пофотографирую вас на фоне Парижа, чтобы сохранить ваши впечатления от встречи с прекрасным городом.
5
11 отзывов
Описание фото-прогулки

Главные символы Парижа

  • Начнём с визитной карточки города — Эйфелевой башни и смотровой площадки Трокадеро. Отсюда открываются лучшие панорамы
  • Затем отправимся к Триумфальной арке и прогуляемся по Елисейским Полям

Исторический центр и архитектурные шедевры

  • Вы увидите Собор Парижской Богоматери и здание городской Ратуши (Hôtel de Ville)
  • Мы заглянем в сады Пале-Рояль
  • Пройдёмся по площади Лувра с пирамидой и по саду «Тюильри»
  • Продолжим маршрут через Площадь Согласия и Вандомскую площадь — два центра французской истории и архитектуры

Париж искусства и культуры

  • Полюбуемся роскошным фасадом Парижской оперы (Гарнье)
  • Заглянем в знаменитые Галереи Лафайет с куполом и смотровой площадкой
  • По дороге увидим легендарный «Мулен Руж»
  • Прогуляемся в старинном квартале художников с уютными улочками, галереями и потрясающей панорамой
  • Завершим у базилики Сакре-Кёр

По пути мы будем делать остановки для фото и в кафе. При желании задержимся в понравившихся локациях дольше — я не буду вас торопить.

Фотографии

  • По время прогулки я поснимаю вас на зеркальный фотоаппарат — без дополнительной оплаты
  • Сразу после прогулки все снимки я передам вам без обработки через WeTransfer

Ориентировочный тайминг поездки:
9:30 — встреча у вашего отеля
10:00–10:30 — Эйфелева башня (прогулка вокруг, фото)
10:45–11:15 — Трокадеро, панорамы башни
11:30–12:00 — Триумфальная арка и Елисейские поля
12:30–14:00 — обед по желанию
14:15–14:40 — Собор Парижской Богоматери (осмотр снаружи, фото)
15:00–15:50 — Ратуша (Hôtel de Ville)
16:15–16:25 — Сады Пале-Рояль
16:50–17:15 — Лувр, сад «Тюильри»
17:30–18:10 — Площадь Согласия
18:30–18:45 — Вандомская площадь
19:00–19:45 — Парижская опера (Гарнье)
20:00–20:10 — Галери Лафайет (купол, виды на город)
20:30–20:45 — «Мулен Руж» (осмотр снаружи, фото)
21:00–21:30 — Монмартр и базилика Сакре-Кёр
22:00 — завершение экскурсии и передача фотографий

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Alfa Romeo 159 Sport Wagon
  • Специального оборудования для людей с ограниченной мобильностью в машине нет
  • Расходы на питание не входят в стоимость — я дам рекомендации по ресторанам и кафе
  • Рекомендованный возраст — 18+
  • Фотосессия — по желанию, входит в стоимость
  • Если мы не уложимся в отведённое на экскурсию время, можем немного задержаться без доплаты

ежедневно в 10:00

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€280
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жорж
Жорж — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я вырос в Руане, а теперь уже много лет живу в Париже. Люблю делиться красотой, историей и скрытыми жемчужинами Парижа, Нормандии, Бретани и других мест с путешественниками со всего мира. Провожу
читать дальше

экскурсии по Парижу, а также поездки в Живерни — к дому и садам Моне, по Нормандии, включая Руэн, Этрета и пляжи Дня D, в Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало и Брюгге. Каждая экскурсия спокойная, увлекательная и полна сюрпризов. Фотография — моё увлечение. Беру с собой зеркальный Nikon и дарю гостям снимки без обработки, чтобы остались живые воспоминания. С образованием в международном бизнесе и логистике я веду туристическую компанию и слежу, чтобы экскурсии были комфортными и насыщенными. Свободно говорю по-французски, английски, русски и немецки, а на учёбе был отличником по языкам. Присоединяйтесь ко мне в Париже и за его пределами — создадим воспоминания на всю жизнь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
К
Кристина
9 ноя 2025
Жорж, спасибо большое за классный день, что подстроили индивидуально маршрут, классные фото и разговоры до самого вечера не смотря на ливень, мы всё успели) Желаю вам огромных успехов в вашем деле🫶
Н
Нушофарид
7 ноя 2025
Хочу поблагодарить Жоржа за прекрасно организованную экскурсию. За день удалось посетить самые знаковые места Париже в комфортной обстановке в компании гида, прекрасно владеющего русским языком. Жорж - прекрасный фотограф, отличный
читать дальше

собеседник и талантливый гид. С ним точно не соскучитесь, а бонусом у вас будет миллион удачных кадров и приятные воспоминания с поездки.
Взять тур на машине - было лучшим решением, поскольку хоть и прошли за день 20000 шагов, благодаря отдыху и остановкам в машине не чувствовалась усталость до конца дня. Однозначно буду рекомендовать данный тур и Жоржа своим друзьям и знакомым.

Ю
Юлия
3 ноя 2025
Посмотрели всё достопримечательности за 1 день, очень устали, но остались довольны.
А
Александра
22 окт 2025
Получилось так, что у меня был 1 день на Париж. И хотелось максимально все успеть, да еще и с чемоданом..
Я счастлива, что компанию мне составил именно Жорж!
Очень тактичный человек, интересный
читать дальше

рассказчик, гид - который делает свою профессию с любовью и вниманием к деталям.
Тронула любовь к русской истории и русскоговорящим в целом.
Париж открылся во всей красе.
Не ожидала, что успеем все и даже больше)
Однозначно рекомендую именно Жоржа
С ним безопасно, спокойно, интересно и вкусно)
После экскурсии уже на следующий день у вас будет +100500 классных необычных фото и видео
Останется ощущение, что Вы знаете город на все 100!
Жду новые поездки и новые экскурсии с Жоржем!

С
Светлана
21 окт 2025
Невероятная потрясающая сказочная экскурсия! Все топовые достопримечательности Парижа + шикарные фото! Жорж, огромная благодарность вам, вы- потрясающий! Удачи вам в вашем деле!!! Вы вчера сделали мой день незабываемым на всю жизнь!!!
Ольга
Ольга
18 окт 2025
Хотите за день посетить все самые знаковые достопримечательности Парижа и получить самые красивые фото и видео, тогда вам к Жоржу! Я провела чудесный день в хорошей и интересной компании, благодарю Жоржа сердечно и планирую вернуться с семьей и еще раз взять этот мини тур)
А
Александр
15 окт 2025
Мы отлично провели день с Жоржем. Мы увидели всё главные достопримечательности Парижа, Жорж сфотографировал нас на фоне них на фотоаппарат и на телефон, который с помощью AI убирает лишних людей
читать дальше

или машины. Фотографии и видео получились отличными, такими, что моя жена, которая ценит красоту фото, была в восторге.
При этом Жорж гибок в части графика и очень отзывчивый гид, с которым можно было на месте договориться с какими-то не запланированными активностями.
Жорж отлично говорит по-русски и у него можно узнать особенности жизни во Франции и в Париже, что для меня было очень ценно!

О
Олеся
11 окт 2025
Обзорка супер, посмотрели вообще всё (готовьтесь ооооочень устать и вернуться домой к ночи), сделали миллиард фотографий! Это не какая-то экскурсия с историей города и фактами о достопримечательностях, это скорее как дружеская прогулка с фотографом) а интересующую информацию о городе можно и у GPT спросить. Рекомендую)
Юлия
Юлия
7 окт 2025
Хочу сказать огромное спасибо Жоржу за прекрасную фото-экскурсию по Парижу. Это была моя мечта - прогуляться по городу и запечатлеть эти моменты на долгую-долгую память в фотографиях. Мечта сбылась, и
читать дальше

даже больше - Жорж как местный житель рассказал много интересных мелочей о Франции, Париже, жизни здесь. Мы вели дружескую беседу обо всём и к концу дня я уже чувствовала себя немножко парижанкой☺. От всего сердца благодарю, и всем своим друзьям и знакомым буду рекомендовать экскурсию именно с Жоржем❤

G
GALINA
7 окт 2025
Отличный день в компании Жоржа,
Нам очень понравилось,
Рекомендую!
В
Виктория
3 окт 2025
Потрясающая экскурсия, за один день по всему Парижу! Жорж прекрасно говорит на русском языке и делает отличные фотографии! Рекомендую 😊

