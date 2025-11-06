Вы посмотрите на Париж глазами профессионального стилиста. Мы проследим, как роскошь двора Людовика XIV превратилась в язык haute couture и street style.
Рассмотрим культовые места моды и красоты — дом Dior на авеню Монтень, золотые мосты и площади «Прекрасной эпохи», колонны Бюрена в Пале-Рояль.
И обсудим, как архитектура вдохновляла стиль, как политика меняла силуэт и как Париж стал мировым подиумом.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- культовый адрес Dior на авеню Монтень, где родился New Look.
- мост Александра III — символ «Прекрасной эпохи» и декорация сотен фэшн-съёмок.
- площадь Согласия и сад Тюильри — сцены истории и подиум Paris Fashion Week.
- Вандомскую площадь — центр ювелирного Парижа и высокой моды.
- улицу Сен-Оноре — витрину современного стиля и люкса.
- Пале-Рояль с колоннами Бюрена и бутиками винтажа и авангарда.
И узнаете:
- почему именно Париж стал законодателем моды.
- как королевские фаворитки и Мария-Антуанетта задавали тренды.
- как революция изменила женский силуэт.
- зачем Chanel ввела «маленькое чёрное» и твид.
- как Belle Époque и Dior сформировали язык современного стиля.
- как работает Paris Fashion Week и что такое street style.
- какие пять правил формируют парижский гардероб.
Организационные детали
- Программа больше подойдёт взрослым путешественникам, детям такой формат может быть неинтересен.
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Dior
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00 и 12:00, во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Париже
Хотела попасть на интересную модную прогулку, но таких не было — поэтому решила создать свою. Я окончила институт моды в Милане, переехала в Париж в 2024 году и всем сердцем люблю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
6 ноя 2025
Нетривиальная экскурсия по правому берегу: району Елисейских полей, площади Согласия, саду Тюильри, Вандомской площади. Интересно было узнать факты из жизни модных домов и их руководителей, а также проследить (в том
M
Maksym
6 ноя 2025
Мила отличный экскурсовод, любящий своё дело. И что немаловажно - приятный человек.
L
Liubov
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Мила, спасибо! Экскурсия хорошо подготовлена, продумана, время пролетело быстро, Мила еще отправит ссылки на фильмы по теме экскурсии. Успехов и всего доброго!
Н
Наталья
9 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность за проведённую экскурсию🔥
Я видела, что у гида не было отзывов, но подробное описание анкеты помогло мне понять, что Мила знает свое дело, знает историю, моду и
