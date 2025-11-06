Мои заказы

Мода сквозь улицы Парижа: от Людовика XIV до Dior

История стиля французской столицы - от дворцовых нарядов до подиумов haute couture
Вы посмотрите на Париж глазами профессионального стилиста. Мы проследим, как роскошь двора Людовика XIV превратилась в язык haute couture и street style.

Рассмотрим культовые места моды и красоты — дом Dior на авеню Монтень, золотые мосты и площади «Прекрасной эпохи», колонны Бюрена в Пале-Рояль.

И обсудим, как архитектура вдохновляла стиль, как политика меняла силуэт и как Париж стал мировым подиумом.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • культовый адрес Dior на авеню Монтень, где родился New Look.
  • мост Александра III — символ «Прекрасной эпохи» и декорация сотен фэшн-съёмок.
  • площадь Согласия и сад Тюильри — сцены истории и подиум Paris Fashion Week.
  • Вандомскую площадь — центр ювелирного Парижа и высокой моды.
  • улицу Сен-Оноре — витрину современного стиля и люкса.
  • Пале-Рояль с колоннами Бюрена и бутиками винтажа и авангарда.

И узнаете:

  • почему именно Париж стал законодателем моды.
  • как королевские фаворитки и Мария-Антуанетта задавали тренды.
  • как революция изменила женский силуэт.
  • зачем Chanel ввела «маленькое чёрное» и твид.
  • как Belle Époque и Dior сформировали язык современного стиля.
  • как работает Paris Fashion Week и что такое street style.
  • какие пять правил формируют парижский гардероб.

Организационные детали

  • Программа больше подойдёт взрослым путешественникам, детям такой формат может быть неинтересен.
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи.

в понедельник в 09:00 и 12:00, во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, в четверг в 12:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Dior
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Париже
Хотела попасть на интересную модную прогулку, но таких не было — поэтому решила создать свою. Я окончила институт моды в Милане, переехала в Париж в 2024 году и всем сердцем люблю
моду. Мой первый диплом — журналистика, поэтому я соединяю факты и эмоции: рассказываю истории дизайнеров и объясняю, как применить их идеи в повседневном гардеробе. Я сама фанат экскурсий и прогулок — знаю, как важны темп, свет, ракурсы и паузы на вдохновение. Хотела бы встречаться с путешественниками, чтобы делиться личными находками, атмосферой кварталов и помогать каждому почувствовать свой «парижский» стиль.

Отзывы и рейтинг

Ольга
Ольга
6 ноя 2025
Нетривиальная экскурсия по правому берегу: району Елисейских полей, площади Согласия, саду Тюильри, Вандомской площади. Интересно было узнать факты из жизни модных домов и их руководителей, а также проследить (в том
числе и на наглядных примерах), как "высокая мода" до сих пор вдохновляется историей Франции. Мила - интересный и харизматичный рассказчик. Отдельное спасибо за список рекомендаций фильмов и некоторых мест для посещения в Париже.

M
Maksym
6 ноя 2025
Мила отличный экскурсовод, любящий своё дело. И что немаловажно - приятный человек.
L
Liubov
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Мила, спасибо! Экскурсия хорошо подготовлена, продумана, время пролетело быстро, Мила еще отправит ссылки на фильмы по теме экскурсии. Успехов и всего доброго!
Н
Наталья
9 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность за проведённую экскурсию🔥
Я видела, что у гида не было отзывов, но подробное описание анкеты помогло мне понять, что Мила знает свое дело, знает историю, моду и
сумеет ее интересно преподнести.
Важно понимать, что это не типичная экскурсия по городу, я хотела получить необычный опыт и расширить знания в мире моды и стиля👒👠👜
Для меня это был как глоток свежего воздуха среди типичных предложений на сайте) 🇫🇷Париж - это идеальное место для такой прогулки, ведь он пропитан модной культурой. На экскурсии использовался планшет, где всё рассказанное дублировалась в электронном формате презентации, я честно говоря такого ещё не видела ранее)) хотя путешествую давно🌎 Это отличное решение, когда тебе наглядно показывают дополнительную информацию, без своих представлений. Мы прошли не мало прекрасных мест, без лишней спешки. Могу смело рекомендовать данного специалиста и советую поторопится, не думаю, что Мила задержится в этой роли с таким богатым потенциалом. Спасибо ещё раз🙏 и желаю вам успехов в своем творческом пути🎊🥳🎉

Входит в следующие категории Парижа

