Дом в Живерни стал вторым пристанищем Клода Моне, черпавшего вдохновение из игры света и ярких красок природы. Жилище художника в полной мере отображает его пристрастия — на экскурсии вы насладитесь пасторальной атмосферой этого места, красотой цветочного сада и гармоничностью интерьеров необычного дома.

Описание экскурсии

Дом истинного художника

Жилище Моне — пример того, как по внешней обстановке можно представить себе быт и привычки домочадцев, типичный распорядок дня и то, как проходили приёмы гостей. Здесь кажется, что художник просто вышел в соседнюю комнату и вот-вот вернётся. Вы увидите гостиные и студию Моне прямо над спальней, коллекции японской графики и милые детали убранства, от которых веет спокойствием и простым домашним уютом. И конечно, мы поговорим о жизни художника, его семье, творческой судьбе и манере работы.

Райские сады

Сад у дома был особенной любовью Моне. Он ухаживал за ним сам, сад вдохновлял его на написание новых полотен. Тот самый мостик в японском стиле, фруктовые деревья пруд с кувшинками и яркие цветы всех мастей — в растительном буйстве подле дома вы найдёте сюжеты узнаваемых картин Моне. В саду собраны растения, цветущие и дающие плоды в разное время года, поэтому с ранней весны до поздней осени в Живерни всё благоухает и радует глаз пёстрой и умиротворяющей палитрой.

Организационные детали