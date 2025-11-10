Мои заказы

«В гости» к Клоду Моне - в Живерни

Путешествие в деревушку, утопающую в зелени, навстречу пейзажам с полотен
Дом в Живерни стал вторым пристанищем Клода Моне, черпавшего вдохновение из игры света и ярких красок природы.

Жилище художника в полной мере отображает его пристрастия — на экскурсии вы насладитесь пасторальной атмосферой этого места, красотой цветочного сада и гармоничностью интерьеров необычного дома.
«В гости» к Клоду Моне - в Живерни© Альвина
«В гости» к Клоду Моне - в Живерни© Альвина
«В гости» к Клоду Моне - в Живерни© Альвина
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя20
ноя21
ноя23
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Дом истинного художника

Жилище Моне — пример того, как по внешней обстановке можно представить себе быт и привычки домочадцев, типичный распорядок дня и то, как проходили приёмы гостей. Здесь кажется, что художник просто вышел в соседнюю комнату и вот-вот вернётся. Вы увидите гостиные и студию Моне прямо над спальней, коллекции японской графики и милые детали убранства, от которых веет спокойствием и простым домашним уютом. И конечно, мы поговорим о жизни художника, его семье, творческой судьбе и манере работы.

Райские сады

Сад у дома был особенной любовью Моне. Он ухаживал за ним сам, сад вдохновлял его на написание новых полотен. Тот самый мостик в японском стиле, фруктовые деревья пруд с кувшинками и яркие цветы всех мастей — в растительном буйстве подле дома вы найдёте сюжеты узнаваемых картин Моне. В саду собраны растения, цветущие и дающие плоды в разное время года, поэтому с ранней весны до поздней осени в Живерни всё благоухает и радует глаз пёстрой и умиротворяющей палитрой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с мая по октябрь.
  • Билет в дом-музей оплачивается дополнительно: €12,5 с чел. (детям до 7 лет — бесплатно)
  • Трансфер включён в стоимость экскурсии. Огромная просьба не опаздывать и указывать адрес отеля для встречи
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 6). Подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альвина
Альвина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 588 туристов
Я лицензированный гид в Париже. Живу в этом городе с 2010 года, а с 2015 провожу авторские экскурсии. Моя суперсила — рассказывать о сложных вещах просто и увлекательно. Вместе мы откроем не только известные места, но и секретные уголки Парижа. Гарантирую — вы уйдёте не только с новыми знаниями, но и с отличным настроением!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
На машине
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пейзажи жемчужин Нормандии
Откройте для себя магию Нормандии: от средневековых улочек до садов Моне, всё это в одном туре
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€655 за всё до 4 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: У остановки бесплатного шаттла
Завтра в 16:00
11 ноя в 08:00
€215 за всё до 4 чел.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
На машине
13 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Нормандии: Довиль и Мон-Сен-Мишель
Откройте для себя Нормандию с экскурсией в Довиль и Мон-Сен-Мишель. Уникальные пейзажи, история и комфортное путешествие из Парижа. Забронируйте сейчас
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:00
€900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже