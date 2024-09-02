Экскурсии в Париже весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Париже на русском языке, цены от €43, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Большое знакомство с Версалем
101 отзыв
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
«Входной билет во дворец и сады— Зимний период (1 ноября — 31 марта): €21 с человека— Летний период (1 апреля — 31 октября): €42 с человека— Детям до 18 лет вход во дворец бесплатный— Вход в сады детям от 5 лет: €11»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
6 сен в 11:00
87 за человека
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
«Пер-Лашез прекрасен для посещения в любое время года: весной кладбище окутано цветением, летом тенистые улочки делятся приятной прохладой, в пасмурные осенние дни здесь особенно атмосферно, а с выпавшим снегом место выглядит наиболее готично»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
6 сен в 10:00
43 за человека
Тайны Латинского квартала
Пешая
скидка
15%
23 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Латинскому кварталу: от Сорбонны до Пантеона
Загадки исторического района Парижа раскроются вам во время прогулки по Латинскому кварталу с экспертом
Начало: У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара с...
«В теплые весенние и летние дни Люксембургский сад наполняется шумом и криками играющих детей, которые пускают по бассейну деревянные парусники»
13 сен в 12:30
15 сен в 09:30
200170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Экскурсия и гид очень понравились! Для первого знакомства с Версалем отлично, рекомендую!
    Экскурсия и гид очень понравились! Для первого знакомства с Версалем отлично, рекомендую!Экскурсия и гид очень понравились! Для первого знакомства с Версалем отлично, рекомендую!Экскурсия и гид очень понравились! Для первого знакомства с Версалем отлично, рекомендую!
  • В
    Владимир
    29 августа 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Спасибо большое за интересную экскурсию! С этой компанией сходили на 5 экскурсий и сходили бы больше, если бы позволяло время. Однозначно рекомендуем экскурсоводов Людмилу ♡, Марию, Елизавету, Екатерину!
  • М
    Марина
    28 августа 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
    Очень понравилась экскурсия с Марией - она очень увлечённый рассказчик, с хорошо поставленной речью и глубокими знаниями. Видно, что она
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    действительно сама интересуется историей кладбища, что позволило ей не только вести нас по спланированному маршруту, но и отвечать на наши вопросы, которые выходили за рамки стандартной экскурсии. В тот же день мы были на экскурсии по Монмартру, но и само кладбище, и подача Марии нам понравились и запомнились гораздо больше!

  • S
    Sergey
    23 августа 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Нашим гидом была Елизавета! Отличный рассказ о Людовике 14. Очень красивые сады Версаля, в которых можно гулять целый день.
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
    Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
  • М
    Милена
    1 апреля 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
    Интересная экскурсия в необычное место- на кладбище Пер-Лашез. Пер-Лашез- поистине город мертвых с великолепными старинными склепами и увлекательными историями о выдающихся людях. Нас сопровождала гид Дина- профессионал своего дела и очень интересный рассказчик! Благодарим организаторов, ценителям рекомендуем!
    Интересная экскурсия в необычное место- на кладбище Пер-Лашез
  • А
    Андрей
    8 мая 2023
    Тайны Латинского квартала
    Ольга - знаток Парижа! Вы узанете множество деталей и фактов, посмотрите документальные свидетельства и даже пощупаете настоящий пергамент. Получите настоящее удовольствие!
  • П
    Петр
    27 апреля 2023
    Тайны Латинского квартала
    Ольга смогла очень интересно рассказать о Латинском квартале, уместив несколько веков, плюс мифы и легенды, в несколько часов. Никаких неловких
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    пауз - все было гармонично, последовательно и увлекательно. Потом взяли сразу еще одну экскурсию на Монмартре - было так же супер! Обязательно свяжемся с Ольгой, если еще поедем в Париж отдыхать)

  • А
    Айсылу
    13 декабря 2021
    Тайны Латинского квартала
    Все очень понравилось, Ольга специалист своего дела и очень приятный собеседник. Экскурсия была интересной и познавательной, отлично проведённое время! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Весенние»

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  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2024
Сейчас в Париже в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 170 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 132 ⭐ отзыва, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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