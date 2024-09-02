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действительно сама интересуется историей кладбища, что позволило ей не только вести нас по спланированному маршруту, но и отвечать на наши вопросы, которые выходили за рамки стандартной экскурсии. В тот же день мы были на экскурсии по Монмартру, но и само кладбище, и подача Марии нам понравились и запомнились гораздо больше!