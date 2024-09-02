3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
«Входной билет во дворец и сады— Зимний период (1 ноября — 31 марта): €21 с человека— Летний период (1 апреля — 31 октября): €42 с человека— Детям до 18 лет вход во дворец бесплатный— Вход в сады детям от 5 лет: €11»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
6 сен в 11:00
€87 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
«Пер-Лашез прекрасен для посещения в любое время года: весной кладбище окутано цветением, летом тенистые улочки делятся приятной прохладой, в пасмурные осенние дни здесь особенно атмосферно, а с выпавшим снегом место выглядит наиболее готично»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
6 сен в 10:00
€43 за человека
скидка
15%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Латинскому кварталу: от Сорбонны до Пантеона
Загадки исторического района Парижа раскроются вам во время прогулки по Латинскому кварталу с экспертом
Начало: У входа в Люксембургский сад со стороны бульвара с...
«В теплые весенние и летние дни Люксембургский сад наполняется шумом и криками играющих детей, которые пускают по бассейну деревянные парусники»
13 сен в 12:30
15 сен в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 сентября 2024Экскурсия и гид очень понравились! Для первого знакомства с Версалем отлично, рекомендую!
- ВВладимир29 августа 2024Спасибо большое за интересную экскурсию! С этой компанией сходили на 5 экскурсий и сходили бы больше, если бы позволяло время. Однозначно рекомендуем экскурсоводов Людмилу ♡, Марию, Елизавету, Екатерину!
- ММарина28 августа 2024Очень понравилась экскурсия с Марией - она очень увлечённый рассказчик, с хорошо поставленной речью и глубокими знаниями. Видно, что она
- SSergey23 августа 2024Нашим гидом была Елизавета! Отличный рассказ о Людовике 14. Очень красивые сады Версаля, в которых можно гулять целый день.
- ТТатьяна7 июня 2024Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
- ММилена1 апреля 2024Интересная экскурсия в необычное место- на кладбище Пер-Лашез. Пер-Лашез- поистине город мертвых с великолепными старинными склепами и увлекательными историями о выдающихся людях. Нас сопровождала гид Дина- профессионал своего дела и очень интересный рассказчик! Благодарим организаторов, ценителям рекомендуем!
- ААндрей8 мая 2023Ольга - знаток Парижа! Вы узанете множество деталей и фактов, посмотрите документальные свидетельства и даже пощупаете настоящий пергамент. Получите настоящее удовольствие!
- ППетр27 апреля 2023Ольга смогла очень интересно рассказать о Латинском квартале, уместив несколько веков, плюс мифы и легенды, в несколько часов. Никаких неловких
- ААйсылу13 декабря 2021Все очень понравилось, Ольга специалист своего дела и очень приятный собеседник. Экскурсия была интересной и познавательной, отлично проведённое время! Спасибо!
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