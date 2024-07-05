В музей Мармоттан-Моне - с гидом-экскурсоводом

Увидеть картину Моне, с которой начался импрессионизм, и рассмотреть мебель наполеоновских времён
Вы попадёте в особняк 19 века, где жил промышленник и коллекционер Жюль Мармоттан с семьёй. Рассмотрите полотна Камиля Писсарро, Поля Гогена и Эдгара Дега. Узнаете о женщине, что стояла у истоков импрессионизма. Увидите декор эпохи Наполеона и шедевры итальянской и фламандской живописи. А я расскажу об экспонатах, что встретятся нам на пути.
В музей Мармоттан-Моне - с гидом-экскурсоводом
В музей Мармоттан-Моне - с гидом-экскурсоводом
В музей Мармоттан-Моне - с гидом-экскурсоводом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей находится в нетуристическом уголке французской столицы, а его коллекция насчитывает более 300 произведений искусства. За пару часов вы побываете сразу в нескольких эпохах — Средневековье, Раннем Возрождении, империи Наполеона I и стремительно меняющемся Париже импрессионистов.

Увидите знаменитые «Кувшинки» Клода Моне и его скандальную картину «Впечатление. Восходящее солнце», которое дало название целому художественному направлению. Полюбуетесь шедевральными работами Огюста Ренуара, Альфреда Сислея и Берты Моризо — ученицы и родственницы Эдуарда Мане. Рассмотрите мебель и предметы интерьера наполеоновских времён. И многое другое!

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей — €14/взрослый, €9/детский от 7 до 18 лет, дети до 7 лет — бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея Мармоттан-Моне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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