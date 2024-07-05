Увидеть картину Моне, с которой начался импрессионизм, и рассмотреть мебель наполеоновских времён
Вы попадёте в особняк 19 века, где жил промышленник и коллекционер Жюль Мармоттан с семьёй. Рассмотрите полотна Камиля Писсарро, Поля Гогена и Эдгара Дега. Узнаете о женщине, что стояла у истоков импрессионизма. Увидите декор эпохи Наполеона и шедевры итальянской и фламандской живописи. А я расскажу об экспонатах, что встретятся нам на пути.
Музей находится в нетуристическом уголке французской столицы, а его коллекция насчитывает более 300 произведений искусства. За пару часов вы побываете сразу в нескольких эпохах — Средневековье, Раннем Возрождении, империи Наполеона I и стремительно меняющемся Париже импрессионистов.
Увидите знаменитые «Кувшинки» Клода Моне и его скандальную картину «Впечатление. Восходящее солнце», которое дало название целому художественному направлению. Полюбуетесь шедевральными работами Огюста Ренуара, Альфреда Сислея и Берты Моризо — ученицы и родственницы Эдуарда Мане. Рассмотрите мебель и предметы интерьера наполеоновских времён. И многое другое!
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в музей — €14/взрослый, €9/детский от 7 до 18 лет, дети до 7 лет — бесплатно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Меня зовут Елена, я лицензированный гид-экскурсовод во Франции, работаю уже более 10 лет и предлагаю вам мои авторские экскурсии в Париже. До скорой встречи!