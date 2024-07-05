Вы попадёте в особняк 19 века, где жил промышленник и коллекционер Жюль Мармоттан с семьёй. Рассмотрите полотна Камиля Писсарро, Поля Гогена и Эдгара Дега. Узнаете о женщине, что стояла у истоков импрессионизма. Увидите декор эпохи Наполеона и шедевры итальянской и фламандской живописи. А я расскажу об экспонатах, что встретятся нам на пути.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей находится в нетуристическом уголке французской столицы, а его коллекция насчитывает более 300 произведений искусства. За пару часов вы побываете сразу в нескольких эпохах — Средневековье, Раннем Возрождении, империи Наполеона I и стремительно меняющемся Париже импрессионистов.

Увидите знаменитые «Кувшинки» Клода Моне и его скандальную картину «Впечатление. Восходящее солнце», которое дало название целому художественному направлению. Полюбуетесь шедевральными работами Огюста Ренуара, Альфреда Сислея и Берты Моризо — ученицы и родственницы Эдуарда Мане. Рассмотрите мебель и предметы интерьера наполеоновских времён. И многое другое!

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в музей — €14/взрослый, €9/детский от 7 до 18 лет, дети до 7 лет — бесплатно.