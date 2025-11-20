Описание экскурсииНа этой экскурсии вы отправитесь в сердце Парижа, чтобы увидеть самую известную коллекцию произведений искусства в мире. Лувр — это не просто музей, это настоящая история, которая ждет, чтобы её рассказали. Мы не будем ограничиваться сухими фактами, а будем погружаться в контексты, искать тайные символы в картинах и скульптурах, обсудим интересные факты о художниках, а также узнаем о влиянии их творчества на мир искусства. Также вы узнаете, как самые известные картины были созданы и как искусство меняло исторический контекст и общество того времени.
Понедельник в 10:30, пятница в 13:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: 75001 Paris Pyramide du Louvre
Завершение: Лувр
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
