Во-ле-Виконт — шедевр французской архитектуры XVII века, ставший вдохновением для создания Версаля.
Здесь история соединяется с искусством, а каждый зал и аллея парка рассказывают о блеске, амбициях и интригах эпохи Людовика XIV.
Описание экскурсииЗамок, где начиналась история Версаля Во-ле-Виконт — место, где архитектура, искусство и природа слились в гениальный ансамбль. Построенный для Николя Фуке, он стал символом не только утончённого вкуса, но и судьбоносных дворцовых интриг. Путешествие по залам и аллеям Экскурсия включает осмотр парадных залов и частных апартаментов с оригинальными фресками и лепниной, знакомство с захватывающими легендами, а также прогулку по знаменитому саду Андре Ленотра, где каждая перспектива тщательно продумана. Истории, красота и тишина Вы услышите истории о роскоши и ревности двора, сделаете фото в уникальных локациях без суеты туристов и насладитесь гармонией французского регулярного сада. Важная информация:
- Продолжительность экскурсии: 4–5 часов.
- Формат: индивидуальная экскурсия для 1–6 человек.
- В стоимость включено: транспорт с водителем, услуги лицензированного гида, зарядные устройства, питьевая вода, сладости.
- Билеты в замок оплачиваются дополнительно.
- Место встречи: ваш отель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Во-ле-Виконт
- Сад Андре Ленотра
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Парижа
