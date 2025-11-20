Индивидуальный тур по главным достопримечательностям Парижа и Брюгге
Увидеть Эйфелеву башню и Нотр-Дам-де-Пари и окунуться в атмосферу Средневековья в Бельгии
За один тур вы увидите Париж во всей красе и насладитесь прогулкой по атмосферным улочкам старинного Брюгге.
Вас ждёт обзорная экскурсия по столице Франции с аудиогидом, во время которой вы осмотрите читать дальше
Триумфальную арку, прогуляетесь по мосту Александра III и площади Трокадеро, остановитесь у Лувра, побываете на холме Монтмартр и у легендарного кабаре «Мулен Руж». На следующий день отправитесь в бельгийский город, где история оживает в каждом переулке. Вы пройдётесь по мощёным улочкам мимо башни Белфорт и церкви Святой Крови.
Передвигаться будете на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz с русскоговорящим водителем, кондиционером и Wi-Fi.
Описание тура
Организационные детали
Необходимо сообщить заранее, если в группе есть дети до 10 лет. Вам подготовят детские кресла/бустер.
Программа тура по дням
1 день
Обзорная экскурсия по Парижу: Эйфелева башня, Нотр-Дам-де-Пари, Елисейские поля и Триумфальная арка
День начнётся с обзорной экскурсии по Парижу, которая займёт 4 часа. Мы проедем по главным районам французской столицы и сделаем остановки у самых известных достопримечательностей. Вы увидите Эйфелеву башню, Нотр-Дам-де-Пари, Елисейские поля и Триумфальную арку, прогуляетесь по мосту Александра III и площади Трокадеро, остановитесь у Лувра, побываете на холме Монмартр и у легендарного кабаре «Мулен Руж». На каждой локации предусмотрено время для фотографий и короткой прогулки.
После экскурсии желающих ждёт часовой круиз по Сене на кораблике. Маршрут начинается и заканчивается у подножия Эйфелевой башни. С борта откроются виды на исторические мосты, набережные и величественные здания Парижа.
Вторая половина дня свободна: вы можете выбрать дополнительные экскурсии по своему вкусу.
2 день
Поездка в Брюгге: прогулка по старинным улочкам, башня Белфорт, церковь Святой Крови Христовой
Утром мы отправимся в Бельгию на комфортабельном автомобиле Mercedes. Мы посетим Брюгге — один из самых живописных городов страны, где погрузимся в атмосферу средневековой Европы.
Вас ждёт прогулка по историческому центру, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы пройдёте по узким улочкам Старого города, увидите башню Белфорт, рыночную площадь, церковь Святой Крови Христовой и другие знаковые памятники архитектуры.
После экскурсии у вас будет достаточно свободного времени для обеда в одном из уютных бельгийских ресторанов — здесь стоит попробовать вафли, пиво и шоколад. Также предусмотрено время для неспешного шопинга и прогулок.
Вечером мы вернёмся обратно в Париж, в ваш отель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги русско - и англоговорящего водителя
Аудиогид
Что не входит в цену
Билеты до Парижа и обратно
Проживание - ок. €100 в сутки
Питание - ок. €30 в сутки
Билеты на круиз по Сене (1 час) - €35 билеты в Лувр - €35 билеты на Эйфелеву башню - €50
Трансферы из/в аэропорт или с/на вокзал (по желанию)
Бронирование экскурсий, билетов на мероприятия, столиков в ресторане (по желанию)
Услуги профессионального гида по маршруту - €60 в час (по желанию)
Виза
Максимальное число участников - 53 человека
Стоимость тура зависит от количества участников:
1-3 человека - €908 (за тур)
4-8 человек - €1081 (за тур)
9-23 человека - €1506 (за тур)
24-53 человека - €2829 (за тур)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, встретим вас у вашего отеля или в любой точке города, 10:00, возможно другое время по согласованию
Завершение: Париж, доставим вас к вашему отелю или в любую точку города, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Париже
Наше туристическое агентство находится в Париже. Мы специализируемся на предоставлении трансферов и организации увлекательных туров и экскурсий по Франции и другим европейским странам. У нас есть собственный парк автомобилей Mercedes читать дальше
различной вместимости и профессиональные гиды. Все члены нашей команды владеют английским, русским и французским языками. Наши услуги соответствуют требованиям современной туристической индустрии, и мы готовы выполнить пожелания каждого из наших клиентов. Мы рады встретиться с вами во Франции!