Утром мы отправимся в Бельгию на комфортабельном автомобиле Mercedes. Мы посетим Брюгге — один из самых живописных городов страны, где погрузимся в атмосферу средневековой Европы.

Вас ждёт прогулка по историческому центру, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы пройдёте по узким улочкам Старого города, увидите башню Белфорт, рыночную площадь, церковь Святой Крови Христовой и другие знаковые памятники архитектуры.

После экскурсии у вас будет достаточно свободного времени для обеда в одном из уютных бельгийских ресторанов — здесь стоит попробовать вафли, пиво и шоколад. Также предусмотрено время для неспешного шопинга и прогулок.

Вечером мы вернёмся обратно в Париж, в ваш отель.