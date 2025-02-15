2 дня
Вдвоём в городе любви: романтичное свидание в Париже
Провести незабываемые выходные парой, устроить фотосессию Love Story и сюрприз у Эйфелевой башни
Начало: Аэропорт Парижа, по времени рейса
«Вы проедете на автомобиле по Парижу с бокалом игристого и увидите все визитные карточки: Эйфелеву башню, Лувр, Триумфальную арку, собор Парижской Богоматери и другие достопримечательности»
15 фев в 10:00
15 мар в 10:00
€2600 за всё до 2 чел.
7 дней
Девичник по-французски: фотосессия в Париже, ночь в шато 16 века, дегустации в Шампани и Нормандии
Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, до 16:00
«Погуляем по столице региона — Руану — и полюбуемся готическим собором»
7 апр в 16:00
€2950 за человека
7 дней
Искусство в Париже, от классического до пикантного: коллекции Лувра, сады Версаля, концерт и кабаре
Послушать фортепиано, отправиться в вечерний круиз по Сене и насладиться кухней
Начало: Аэропорт Парижа, до 17:00
«Увидим Сорбонну, собор Парижской Богоматери, королевский дворец»
€3500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Святые места»
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