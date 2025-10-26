В Париж с детьми: увлекательные экскурсии в музеях, посещение Диснейленда и «Астерикса»
Увидеть Эйфелеву башню, погрузиться в мир Диснея, погулять по Елисейским полям и заглянуть в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, время прибытия вашего рейса
«В 16:45 начнётся экскурсия «Сказочный Лувр», специально адаптированная для детей»
26 окт в 10:00
€3291 за человека
Девичник по-французски: ночи в шато, дегустации в Шампани и Нормандии, дома Моне и Ротшильдов
Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, 12:00-13:00
«Утром посетим Лувр и рассмотрим потрясающие шедевры мирового искусства»
30 сен в 12:00
€3300 за человека
Вдвоём в городе любви: романтичное свидание в Париже
Провести незабываемые выходные парой, устроить фотосессию Love Story и сюрприз у Эйфелевой башни
Начало: Аэропорт Парижа, по времени рейса
«Вы проедете на автомобиле по Парижу с бокалом игристого и увидите все визитные карточки: Эйфелеву башню, Лувр, Триумфальную арку, собор Парижской Богоматери и другие достопримечательности»
24 мая в 10:00
7 июн в 10:00
€2600 за всё до 2 чел.
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