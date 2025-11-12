На обратном пути в Париж увидим ещё много интересного. Заедем в Довиль: вдыхая бриз Атлантики, погуляем, пообедаем на рыбном рынке, посетим виллу Страсбургер — резиденцию богатейшей семьи мира, Ротшильдов.

Следующий пункт — Этрета. Побываем в Саду эмоций, основанном арт-директором и ландшафтным дизайнером Александром Гривко, и полюбуемся потрясающими белоснежными скалами, вдохновлявшими Моне. В сезон можно будет искупаться.

В столицу вернёмся поздно вечером.