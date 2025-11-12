Мои заказы

Виллы, готика, роскошь: индивидуальный тур в Нормандию с проживанием в шато

Посетить дома Моне и Ротшильдов, полюбоваться собором Руана, аббатством на острове и белыми скалами
Пасторальные берега Ла-Манша, изрезанное острыми шпилями небо, атмосфера французского шика с налётом изысканной аристократичности — Нормандия способна удивить даже искушённых.

В Живерни мы посетим утопающий в зелени и цветах дом Клода
Моне, а в Довиле — роскошную виллу богачей Ротшильдов, да и сами почувствуем себя частью высшего света, остановившись в старинном шато.

Полюбуемся шедеврами средневековой готики — ажурным Руанским собором и воинственным аббатством Мон-Сен-Мишель на острове-крепости.

Завершим поездку в местечке, где от красоты замирает сердце, — у белоснежных скал с природными арками и гротами, которые высятся над Этретой.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Дом Моне в Живерни, готический собор в Руане, шато в Онфлёре

Заберём вас в Париже и поедем в Нормандию. Заглянем в дом Клода Моне в Живерни, где он написал «Водяные лилии и японский мостик» и другие знаменитые полотна. В Руане увидим впечатляющий готический собор, способный удивить сильнее Нотр-Дама. К ужину прибудем в Онфлёр и заселимся в роскошное средневековое шато, где будем ночевать сегодня и завтра.

Дом Моне в Живерни, готический собор в Руане, шато в ОнфлёреДом Моне в Живерни, готический собор в Руане, шато в ОнфлёреДом Моне в Живерни, готический собор в Руане, шато в ОнфлёреДом Моне в Живерни, готический собор в Руане, шато в Онфлёре
2 день

Аббатство Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало или имение по производству сидра и кальвадоса

Утром направимся к острову-крепости Мон-Сен-Мишель (2 часа в пути). Тут на скале возвышается средневековое аббатство, зачастую окружённое со всех сторон водой. Мы прогуляемся, пообедаем. Затем заедем в городок Сен-Мало или имение, где делают сидр и кальвадос. Вечер проведём в нашем шато.

Аббатство Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало или имение по производству сидра и кальвадосаАббатство Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало или имение по производству сидра и кальвадосаАббатство Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало или имение по производству сидра и кальвадосаАббатство Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало или имение по производству сидра и кальвадоса
3 день

Вилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в Этрете

На обратном пути в Париж увидим ещё много интересного. Заедем в Довиль: вдыхая бриз Атлантики, погуляем, пообедаем на рыбном рынке, посетим виллу Страсбургер — резиденцию богатейшей семьи мира, Ротшильдов.

Следующий пункт — Этрета. Побываем в Саду эмоций, основанном арт-директором и ландшафтным дизайнером Александром Гривко, и полюбуемся потрясающими белоснежными скалами, вдохновлявшими Моне. В сезон можно будет искупаться.

В столицу вернёмся поздно вечером.

Вилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в ЭтретеВилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в ЭтретеВилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в ЭтретеВилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в ЭтретеВилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в ЭтретеВилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в ЭтретеВилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в ЭтретеВилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в ЭтретеВилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в Этрете

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1960
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Нормандии
  • Завтраки в шато
  • Все трансферы по маршруту, топливные сборы
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Париж и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - от €70 в день
  • Виза
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Минимальное количество участников - 3 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Париже, время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Париже, 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 12 туристов
С 2019 года организовываю авторские туры в красивейшую Грузию и манящую Италию, в Мексику, Исландию, Россию и Францию. Я убеждена в том, что в авторский тур нужно ехать за теми
впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. В моих турах ты это найдешь обязательно! Наши компании всегда самые тёплые. Со мной ездят за границу первый раз в жизни, а кто-то открывает 100-ю страну вместе с нашей командой. Поехали влюбляться в новые страны вместе!

Задать вопрос

