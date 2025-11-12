Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
1 день
Дом Моне в Живерни, готический собор в Руане, шато в Онфлёре
Заберём вас в Париже и поедем в Нормандию. Заглянем в дом Клода Моне в Живерни, где он написал «Водяные лилии и японский мостик» и другие знаменитые полотна. В Руане увидим впечатляющий готический собор, способный удивить сильнее Нотр-Дама. К ужину прибудем в Онфлёр и заселимся в роскошное средневековое шато, где будем ночевать сегодня и завтра.
2 день
Аббатство Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало или имение по производству сидра и кальвадоса
Утром направимся к острову-крепости Мон-Сен-Мишель (2 часа в пути). Тут на скале возвышается средневековое аббатство, зачастую окружённое со всех сторон водой. Мы прогуляемся, пообедаем. Затем заедем в городок Сен-Мало или имение, где делают сидр и кальвадос. Вечер проведём в нашем шато.
3 день
Вилла Ротшильдов и рыбный рынок в Довиле, Сад эмоций и белые скалы в Этрете
На обратном пути в Париж увидим ещё много интересного. Заедем в Довиль: вдыхая бриз Атлантики, погуляем, пообедаем на рыбном рынке, посетим виллу Страсбургер — резиденцию богатейшей семьи мира, Ротшильдов.
Следующий пункт — Этрета. Побываем в Саду эмоций, основанном арт-директором и ландшафтным дизайнером Александром Гривко, и полюбуемся потрясающими белоснежными скалами, вдохновлявшими Моне. В сезон можно будет искупаться.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в Нормандии
Завтраки в шато
Все трансферы по маршруту, топливные сборы
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Париж и обратно в ваш город
Обеды и ужины - от €70 в день
Виза
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Минимальное количество участников - 3 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Париже, время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Париже, 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 12 туристов
С 2019 года организовываю авторские туры в красивейшую Грузию и манящую Италию, в Мексику, Исландию, Россию и Францию. Я убеждена в том, что в авторский тур нужно ехать за теми читать дальше
впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. В моих турах ты это найдешь обязательно! Наши компании всегда самые тёплые. Со мной ездят за границу первый раз в жизни, а кто-то открывает 100-ю страну вместе с нашей командой. Поехали влюбляться в новые страны вместе!