Париж без штампов в камерной группе: исторические кварталы, искусство, гастрономия
Сходить в Лувр и музей Жакмар-Андре, увидеть Нотр-Дам и «Мулен Руж» и поговорить о французской кухне
Начало: Париж, квартал Марэ (у станции метро Сен-Поль), 9:...
«Мы осмотрим фасад главного собора страны, поговорим о готике и знаменитом романе Гюго»
9 сен в 09:30
11 сен в 09:30
€490 за человека
Виллы, готика, роскошь: индивидуальный тур в Нормандию с проживанием в шато
Посетить дома Моне и Ротшильдов, полюбоваться собором Руана, аббатством на острове и белыми скалами
Начало: Место вашего проживания в Париже, время по договор...
«Полюбуемся шедеврами средневековой готики — ажурным Руанским собором и воинственным аббатством Мон-Сен-Мишель на острове-крепости»
20 июн в 10:00
27 июн в 10:00
€1960 за человека
Девичник парижанок с проживанием в апартаментах и пикником у Эйфелевой башни
Увидеть Нотр-Дам и Лувр, изучить Монмартр и Елисейские Поля, выпить игристого у символа всей Франции
Начало: Центр Парижа, точное место и время по договорённос...
«2-местное размещение в апарт-отеле 3* рядом с собором Парижской Богоматери»
10 сен в 10:00
€1600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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