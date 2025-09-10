Девичник парижанок с проживанием в апартаментах и пикником у Эйфелевой башни
Увидеть Нотр-Дам и Лувр, изучить Монмартр и Елисейские Поля, выпить игристого у символа всей Франции
Начало: Центр Парижа, точное место и время по договорённос...
10 сен в 10:00
€1600 за человека
Изысканная Франция от Парижа до океана
Посетить 3 курортных города Нормандии, увидеть мировые шедевры и отведать деликатесов
Начало: Париж, 13:00
23 июн в 13:30
27 июл в 13:00
€2950 за человека
В Париж с детьми с комфортом: увлекательные экскурсии в музеях, посещение Диснейленда и Астерикса
Увидеть Эйфелеву башню, погрузиться в мир Диснея, погулять по Елисейским полям и заглянуть в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, время прибытия вашего рейса
26 окт в 10:00
€3291 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Остров Сите»
Самые популярные туры этой рубрики в Париже
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Париже
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Париже в июне 2025
Сейчас в Париже в категории "Остров Сите" можно забронировать 3 тура от 1600 до 3291.
Туры на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Остров Сите», цены от €1600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август