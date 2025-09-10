Остров Сите – туры в Париже

Найдено 3 тура в категории «Остров Сите» в Париже на русском языке, цены от €1600. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Девичник парижанок с проживанием в апартаментах и пикником у Эйфелевой башни
6 дней
Девичник парижанок с проживанием в апартаментах и пикником у Эйфелевой башни
Увидеть Нотр-Дам и Лувр, изучить Монмартр и Елисейские Поля, выпить игристого у символа всей Франции
Начало: Центр Парижа, точное место и время по договорённос...
10 сен в 10:00
€1600 за человека
Изысканная Франция от Парижа до океана
На машине
7 дней
Изысканная Франция от Парижа до океана
Посетить 3 курортных города Нормандии, увидеть мировые шедевры и отведать деликатесов
Начало: Париж, 13:00
23 июн в 13:30
27 июл в 13:00
€2950 за человека
В Париж с детьми с комфортом: увлекательные экскурсии в музеях, посещение Диснейленда и Астерикса
На машине
6 дней
В Париж с детьми с комфортом: увлекательные экскурсии в музеях, посещение Диснейленда и Астерикса
Увидеть Эйфелеву башню, погрузиться в мир Диснея, погулять по Елисейским полям и заглянуть в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, время прибытия вашего рейса
26 окт в 10:00
€3291 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Остров Сите»

Самые популярные туры этой рубрики в Париже
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Девичник парижанок с проживанием в апартаментах и пикником у Эйфелевой башни
  2. Изысканная Франция от Парижа до океана
  3. В Париж с детьми с комфортом: увлекательные экскурсии в музеях, посещение Диснейленда и Астерикса
Какие места ещё посмотреть в Париже
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нормандия
  2. Монмартр
  3. Эйфелева башня
  4. Лувр
  5. Собор Парижской Богоматери
  6. Остров Сите
  7. Триумфальная арка
  8. Елисейские поля
  9. Диснейленд
Сколько стоит тур в Париже в июне 2025
Сейчас в Париже в категории "Остров Сите" можно забронировать 3 тура от 1600 до 3291.
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