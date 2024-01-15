Необычные экскурсии по Страсбургу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Страсбурге на русском языке, цены от €6. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Старый город и Маленькая Франция
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Сегодня в 16:30
6 окт в 13:30
150 за всё до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Почувствовать дух Рождества и очутиться в сказке, гуляя по улочкам старого Страсбурга
Сегодня в 16:00
6 окт в 13:00
163 за всё до 10 чел.
Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Пешая
2 часа
Аудиогид
Жемчужина Эльзаса: аудиоэкскурсия по Кольмару
Погрузитесь в атмосферу Кольмара с нашей аудиоэкскурсией. Узнайте о главных достопримечательностях города, прогуливаясь по его узким улочкам
Начало: Colmar, 68000 Colmar, France
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6.70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    15 января 2024
    Страсбург - столица Рождества
    Очень довольны экскурсией! Ещё раз убеждаемся, что сами бы так не узнали город за короткое время! Спасибо большое!
  • М
    Мария
    12 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
    читать дальше

    со всеми гидами ей интересно. Здесь же Екатерина так смогла построить маршрут и открыть такие секреты города, что увлекла и взрослых, и ребенка. Рекомендую!

  • Д
    Дина
    3 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном Все было интересно и очень понравилось
  • E
    Elena
    12 января 2022
    Страсбург - столица Рождества
    Это было увлекательно и позновательно!
  • В
    Валерий
    22 декабря 2018
    Страсбург - столица Рождества
    Рекомендуем Екатерину - все было замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Необычные»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в октябре 2024
Сейчас в Страсбурге в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 до 163. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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