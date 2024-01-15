2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Сегодня в 16:30
6 окт в 13:30
€150 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Почувствовать дух Рождества и очутиться в сказке, гуляя по улочкам старого Страсбурга
Сегодня в 16:00
6 окт в 13:00
€163 за всё до 10 чел.
2 часа
Аудиогид
Жемчужина Эльзаса: аудиоэкскурсия по Кольмару
Погрузитесь в атмосферу Кольмара с нашей аудиоэкскурсией. Узнайте о главных достопримечательностях города, прогуливаясь по его узким улочкам
Начало: Colmar, 68000 Colmar, France
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€6.70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 января 2024Очень довольны экскурсией! Ещё раз убеждаемся, что сами бы так не узнали город за короткое время! Спасибо большое!
- ММария12 января 2024Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
- ДДина3 января 2024Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном Все было интересно и очень понравилось
- EElena12 января 2022Это было увлекательно и позновательно!
- ВВалерий22 декабря 2018Рекомендуем Екатерину - все было замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Необычные»
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