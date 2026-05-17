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Экскурсии на 1 день в Страсбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Страсбурге на русском языке, цены от €348. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Средневековые улочки, фахверковые дома и родина папы - за 1 день
Завтра в 09:00
15 июн в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
16 июн в 09:00
26 июн в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
Эльзас в миниатюре: самые красивые деревни за один день
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эльзас в миниатюре: самые красивые деревни за один день
Начало: Pl. des Unterlinden, 68000 Colmar
€450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Экскурсия прошла прекрасно. Посмотрели много удивительных мест, выпили кофе в кофейне около замка, обедали в прекрасном городке Кольмар, посетили деревню с удивительной архитектурой и вернулись в Страсбург довольные и счастливые.
Экскурсия прошла прекрасно. Посмотрели много удивительных мест, выпили кофе в кофейне около замка, обедали в прекрасном
Экскурсия прошла прекрасно. Посмотрели много удивительных мест, выпили кофе в кофейне около замка, обедали в прекрасном
Экскурсия прошла прекрасно. Посмотрели много удивительных мест, выпили кофе в кофейне около замка, обедали в прекрасном
Экскурсия прошла прекрасно. Посмотрели много удивительных мест, выпили кофе в кофейне около замка, обедали в прекрасном+1
Экскурсия прошла прекрасно. Посмотрели много удивительных мест, выпили кофе в кофейне около замка, обедали в прекрасном
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Сулумбек
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Юни приехал за нами вовремя. Чистый комфортный автомобиль. Вода, зонтики вайфай. Было все очень интересно, без спешки. Очень рекомендую их экскурсии всем кто любит в комфорте провести свой день в путешествии.
Юни приехал за нами вовремя. Чистый комфортный автомобиль. Вода, зонтики вайфай. Было все очень интересно, без
Юни приехал за нами вовремя. Чистый комфортный автомобиль. Вода, зонтики вайфай. Было все очень интересно, без
Юни приехал за нами вовремя. Чистый комфортный автомобиль. Вода, зонтики вайфай. Было все очень интересно, без
Юни приехал за нами вовремя. Чистый комфортный автомобиль. Вода, зонтики вайфай. Было все очень интересно, без
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Анастасия
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Прекрасная и организованная экскурсия)
гид Алик все устроил и провел на высшем уровне🤗 Очень рекомендую!!!
Прекрасная и организованная экскурсия)
Прекрасная и организованная экскурсия)
Прекрасная и организованная экскурсия)
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О
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Спасибо за интересную экскурсию, комфорт, успели посмотреть все указанные достопримечательности и выпить чашечку кофе по венски. Рекомендую!
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Иван
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Все очень понравилось, свозили в Кольмар и красивые деревушки, поели сыра, выпили вина. Катерина рассказывает все доступно и понятно. Экскурсию однозначно рекомендуем!
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С
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Очень понравился Колмар. Катя очень хороший гид. День прошел замечательно. Кто хочет узнать больше об Эльзасе и его традициях, однозначно рекомендую!
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С
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
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Т
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!
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Анна
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Отличная экскурсия! Хорошо продуман маршрут, проехали по нескольким деревням, посмотрели архитектуру, Екатерина невероятно интересно рассказывает и очень профессионально подготовлена. Очень вкусные дегустации сыра, вина, и даже местных колбас. Огромное удовольствие открывать для себя регион в сопровождении Екатерины!
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Всего 9 отзывов в Страсбурге в категории "На весь день"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга);
  2. Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто;
  3. Эльзас в миниатюре: самые красивые деревни за один день.
Какие места ещё посмотреть в Страсбурге
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Европейский квартал;
  2. Площадь Клебера;
  3. Старый город Гранд-Иль;
  4. Квартал Маленькая Франция;
  5. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в июне 2026
Сейчас в Страсбурге в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 348 до 450. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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