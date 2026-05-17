Индивидуальная
до 4 чел.
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Средневековые улочки, фахверковые дома и родина папы - за 1 день
Завтра в 09:00
15 июн в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
16 июн в 09:00
26 июн в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эльзас в миниатюре: самые красивые деревни за один день
Начало: Pl. des Unterlinden, 68000 Colmar
€450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Экскурсия прошла прекрасно. Посмотрели много удивительных мест, выпили кофе в кофейне около замка, обедали в прекрасном городке Кольмар, посетили деревню с удивительной архитектурой и вернулись в Страсбург довольные и счастливые.
+1
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Юни приехал за нами вовремя. Чистый комфортный автомобиль. Вода, зонтики вайфай. Было все очень интересно, без спешки. Очень рекомендую их экскурсии всем кто любит в комфорте провести свой день в путешествии.
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Прекрасная и организованная экскурсия)
гид Алик все устроил и провел на высшем уровне🤗 Очень рекомендую!!!
гид Алик все устроил и провел на высшем уровне🤗 Очень рекомендую!!!
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О
Спасибо за интересную экскурсию, комфорт, успели посмотреть все указанные достопримечательности и выпить чашечку кофе по венски. Рекомендую!
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Все очень понравилось, свозили в Кольмар и красивые деревушки, поели сыра, выпили вина. Катерина рассказывает все доступно и понятно. Экскурсию однозначно рекомендуем!
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С
Очень понравился Колмар. Катя очень хороший гид. День прошел замечательно. Кто хочет узнать больше об Эльзасе и его традициях, однозначно рекомендую!
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С
огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
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Т
Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!
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Отличная экскурсия! Хорошо продуман маршрут, проехали по нескольким деревням, посмотрели архитектуру, Екатерина невероятно интересно рассказывает и очень профессионально подготовлена. Очень вкусные дегустации сыра, вина, и даже местных колбас. Огромное удовольствие открывать для себя регион в сопровождении Екатерины!
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Всего 9 отзывов в Страсбурге в категории "На весь день"
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Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «На весь день»
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Сейчас в Страсбурге в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 348 до 450. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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