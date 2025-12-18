Мои заказы

Страсбург под другим углом - с воды

Проплыть по городу с 20-вековой историей на яхте и разобраться, как он устроен
Чтобы познакомиться со Страсбургом, просто необходимо увидеть его с воды. Вся его история и специфика связаны с рекой Аргентой.

С палубы электрической яхты вы увидите Старый город, древние монастыри, роскошные дворцы и уголки, куда редко забредают туристы. И узнаете, как сегодня Страсбург справляется со своей славой парламентской столицы Европы.
Описание водной прогулки

На нашем маршруте вы увидите:

  • Старый город, в том числе малоизвестную туристам его часть
  • Европейский парламент
  • Здания Европейского совета и суда по правам человека
  • Квартал современной архитектуры «Полуостров»
  • Русскую церковь Всех Святых у самой воды
  • Стрелку острова Св. Елены с церковью Св. Павла

Вы узнаете:

  • Как и почему Страсбург из маленькой крепости превратился в знаменитый город Европы
  • Кто первым поселился на острове между двух рукавов реки и почему
  • Как город прославился благодаря реке
  • И многое другое

Организационные детали

  • Прогулка на электрической яхте на 11 человек включена в стоимость. По запросу за доплату возможно организовать более длительную водную прогулку
  • При желании заранее можно заказать гастрономический аперитив на борту
  • Начать и закончить экскурсию можно на любом из 10 причалов

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Страсбурге
Провела экскурсии для 283 туристов
Я очень люблю Эльзас и Страсбург в особенности. Историк по первому образованию (МГУ имени М. В. Ломоносова), во Франции я тоже решила поучиться в университете и стала профессиональным гидом. Мои
читать дальше

знания и мой опыт общения с французскими коллегами дают мне возможность вести интересные и содержательные экскурсии, при этом не перегружая путешественников обилием сухой информации. Ведь экскурсия — это прежде всего приключение, эмоции, открытия!

