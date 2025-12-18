Чтобы познакомиться со Страсбургом, просто необходимо увидеть его с воды. Вся его история и специфика связаны с рекой Аргентой.
С палубы электрической яхты вы увидите Старый город, древние монастыри, роскошные дворцы и уголки, куда редко забредают туристы. И узнаете, как сегодня Страсбург справляется со своей славой парламентской столицы Европы.
С палубы электрической яхты вы увидите Старый город, древние монастыри, роскошные дворцы и уголки, куда редко забредают туристы. И узнаете, как сегодня Страсбург справляется со своей славой парламентской столицы Европы.
Описание водной прогулки
На нашем маршруте вы увидите:
- Старый город, в том числе малоизвестную туристам его часть
- Европейский парламент
- Здания Европейского совета и суда по правам человека
- Квартал современной архитектуры «Полуостров»
- Русскую церковь Всех Святых у самой воды
- Стрелку острова Св. Елены с церковью Св. Павла
Вы узнаете:
- Как и почему Страсбург из маленькой крепости превратился в знаменитый город Европы
- Кто первым поселился на острове между двух рукавов реки и почему
- Как город прославился благодаря реке
- И многое другое
Организационные детали
- Прогулка на электрической яхте на 11 человек включена в стоимость. По запросу за доплату возможно организовать более длительную водную прогулку
- При желании заранее можно заказать гастрономический аперитив на борту
- Начать и закончить экскурсию можно на любом из 10 причалов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Страсбурге
Провела экскурсии для 283 туристов
Я очень люблю Эльзас и Страсбург в особенности. Историк по первому образованию (МГУ имени М. В. Ломоносова), во Франции я тоже решила поучиться в университете и стала профессиональным гидом. Мои
Входит в следующие категории Страсбурга
Похожие экскурсии из Страсбурга
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Сегодня в 15:00
20 дек в 13:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Французский Страсбург с немецкой душой
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Сегодня в 08:00
22 дек в 08:00
€140 за всё до 8 чел.