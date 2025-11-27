Мои заказы

Активности – экскурсии в Страсбурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Активности» в Страсбурге на русском языке, цены от €7, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Страсбург - столица Рождества
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
11 дек в 13:00
12 дек в 11:30
€180 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по Страсбургу
На велосипеде
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€190 за всё до 4 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
€348 за всё до 3 чел.
Бодрая прогулка по историческим кварталам Страсбурга
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Бодрая прогулка по историческим кварталам Страсбурга
Увлекательная экскурсия, 4,5 километра по центру и 332 ступени к смотровой площадке
Начало: В парке Orangerie
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Свидание со Страсбургом
Пешая
2 часа
-
10%
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€144€160 за всё до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Пешая
2 часа
-
10%
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
€144€160 за всё до 6 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека

  • О
    Ольга
    27 ноября 2025
    Бодрая прогулка по историческим кварталам Страсбурга
    Юлия показала на Страсбург, мы в этом городе впервые, но восторга от качества экскурсии не испытали. Достаточно информации для знакомства с городом.
  • Н
    Наталья
    27 сентября 2025
    Велопрогулка по Страсбургу
    Замечательная экскурсия, прекрасный проводник Марина.
    Очень тонко, дипломатично, не навязчиво.
    Однозначно хочется вернутся и в город и к гиду Марине.

    Любовь Марины к городу чувствуется и передаётся Вам.
    4 часа пролетели незаметно
    Однозначно рекомендую!
  • В
    Валерия
    9 сентября 2025
    Велопрогулка по Страсбургу
    Для города с несколькими интересными туристам локациями формат вело экскурсии идеален. Тем более, если это Европа, где буквально все передвигаются
    читать дальше

    на двух колёсах.
    За время экскурсии мы посмотрели и старый город, и немецкий, и европейский квартал. Сложилось понимание, куда хочется вернуться что ещё посмотреть, где погулять.
    Марина очень чуткий и внимательный гид. Например, захватила мне дождевик, но при этом всё равно решили под ливнем не мокнуть и переждали его (за увлекательным рассказом) под "козырьком" фахверкового домика. С таким чудесным гидом никая погода не страшна)

  • Н
    Наталия
    19 октября 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    Отличная получилась прогулка-знакомство со Страсбургом. Всем отчаянно рекомендую! Если вы ограничены во времени, то посмотреть город иначе не получится! А
    читать дальше

    тут весь город за 3 часа так или иначе проезжаешь. Марина чудесный собеседник и приятный человек. Нам с мужем очень понравилось!

    
  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    Страсбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть все его достоинства! Очень рекомендую экскурсию для знакомства с этим волшебным местом.
    
  • М
    Маргарита
    2 августа 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли
    читать дальше

    по историческому центру, потом на велосипедах покатались по другим районам. Получилось очень хорошее комбо, потому что пешком пройти такой маршрут было бы не просто. Марина сама арендовала нам велосипеды, учла все наши пожелания. Однозначно рекомендую 👌🏼

    
  • О
    Ольга
    18 февраля 2024
    Велопрогулка по Страсбургу
    В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.
  • Д
    Денис
    26 сентября 2023
    Велопрогулка по Страсбургу
    Мне очень понравилась велопрогулка с Мариной. Она веселый и отзывчивый гид которой всегда готов поменять план под наши интересы. Марина
    читать дальше

    очень много знает про город и даже принесла открытки антикварные с изображением города в 19 веке. Экскурсия закончилась но я с нетерпением жду когда смогу вернуться и взять еще одну такую экскурсию. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    6 августа 2023
    Велопрогулка по Страсбургу
    Во многом благодаря гиду Марине Страсбург произвел самые положительные впечатления. Первую часть пути удобнее было пройти пешком, Марина показала нам
    читать дальше

    центр города, все рассказала, начиная с истории и заканчивая современностью, дальше маршрут проходил на велосипедах. Были с дочкой 14 лет. Объехали все знаковые места города, успели увидеть то, что находится в отдалении. Самая интересная экскурсия-прогулка за последнее время. Марина, спасибо!

  • A
    Alex
    27 мая 2023
    Велопрогулка по Страсбургу
    Гид Марина интересно и обстоятельно провела экскурсию по городу. Вместо заявленных двух с половиной часов,она уделила нам на час больше,показав и рассказав все интересно и увлекательно. Очень рекомендуем!!!
  • Е
    Елена
    12 сентября 2021
    Велопрогулка по Страсбургу
    Супер экскурсия, и супер гид) она просто замечательная, была готова ко всем ситуациям, даже дождевики для нас принесла, на случай
    читать дальше

    дождя. Не ограничивала нас во времени, провезла по непопсовым туристическим местам, даже в маленький местный бар завела, попробовали эльзасское пиво и национальные лепешки. А в конце завела в органический магазинчик, мы там купили кое что. Наверное это лучшая экскурсия была за 20 лет моих путешествий. Даже не могу вспомнить что то подобное. Не грузила датами и цифрами, подстраивались под наши интересы, рассказала много про жизнь в реальности. Хорошо подготовилась, даже первые открытки антикварные принесла с изображением этих мест в 19 веке. Рекомендуем!

