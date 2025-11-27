Индивидуальная
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
11 дек в 13:00
12 дек в 11:30
€180 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по винным дорогам Эльзаса
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
€348 за всё до 3 чел.
Бодрая прогулка по историческим кварталам Страсбурга
Увлекательная экскурсия, 4,5 километра по центру и 332 ступени к смотровой площадке
Начало: В парке Orangerie
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Свидание со Страсбургом: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€144
€160 за всё до 6 чел.
Страсбург, в котором живет Рождество
Вдохнуть ароматы шоколада и вафель на сказочных ярмарках и узнать всё об эльзасском Рождестве
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
€144
€160 за всё до 6 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 ноября 2025Юлия показала на Страсбург, мы в этом городе впервые, но восторга от качества экскурсии не испытали. Достаточно информации для знакомства с городом.
- ННаталья27 сентября 2025Замечательная экскурсия, прекрасный проводник Марина.
Очень тонко, дипломатично, не навязчиво.
Однозначно хочется вернутся и в город и к гиду Марине.
Любовь Марины к городу чувствуется и передаётся Вам.
4 часа пролетели незаметно
Однозначно рекомендую!
- ВВалерия9 сентября 2025Для города с несколькими интересными туристам локациями формат вело экскурсии идеален. Тем более, если это Европа, где буквально все передвигаются
- ННаталия19 октября 2024Отличная получилась прогулка-знакомство со Страсбургом. Всем отчаянно рекомендую! Если вы ограничены во времени, то посмотреть город иначе не получится! А
- ЮЮлия4 сентября 2024Страсбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть все его достоинства! Очень рекомендую экскурсию для знакомства с этим волшебным местом.
- ММаргарита2 августа 2024Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли
- ООльга18 февраля 2024В сказочном Страсбурге с нами случилось чудо - велопрогулка по городу. Это чудо рукотворное - придумано и организовано Мариной. Прошло уже две недели, а приятные воспоминания нас не покидают. Желаю всем пользователям Трипстера таких встреч и знакомств с городами.
- ДДенис26 сентября 2023Мне очень понравилась велопрогулка с Мариной. Она веселый и отзывчивый гид которой всегда готов поменять план под наши интересы. Марина
- ЮЮлия6 августа 2023Во многом благодаря гиду Марине Страсбург произвел самые положительные впечатления. Первую часть пути удобнее было пройти пешком, Марина показала нам
- AAlex27 мая 2023Гид Марина интересно и обстоятельно провела экскурсию по городу. Вместо заявленных двух с половиной часов,она уделила нам на час больше,показав и рассказав все интересно и увлекательно. Очень рекомендуем!!!
- ЕЕлена12 сентября 2021Супер экскурсия, и супер гид) она просто замечательная, была готова ко всем ситуациям, даже дождевики для нас принесла, на случай
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Страсбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Страсбурге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в декабре 2025
Сейчас в Страсбурге в категории "Активности" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 7 до 348 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
