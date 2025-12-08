Добро пожаловать в гастрономический рай! Страсбург — это место, где пересекаются французские традиции высокой кухни и немецкое умение хорошо покушать. Я познакомлю вас с эльзасской гастрономией, и, конечно, с самим городом, где каждая улочка пахнет свежей выпечкой, а за каждым поворотом открывается новая легенда.

Описание экскурсии

Старый город — гастрономический путеводитель

Все лучшие гастрономические адреса сосредоточены в центре Страсбурга. Мы пройдём по старинным мощёным улицам, где на каждом шагу — уютные кафе и рестораны. Обсудим, где подают лучший шукрут и тарт фламбе и как правильно сочетать местные блюда с эльзасскими винами.

Эльзас на вкус

Вы попробуете местные фирменные блюда и узнаете, как в обеденной тарелке отразилась история. Я расскажу, как выбрать вино к еде, а не наоборот, и как составить собственное меню «по-эльзасски».

Город гурманов

На прогулках между дегустациями вы увидите все красоты Страсбурга: старинные фахверковые дома, древние монастыри, изящные мосты и обязательно собор Нотр-Дам-де-Страсбург. Город на границе Франции и Германии, объединивший в себе две культуры, откроет вам свои секреты.

Организационные детали

В программу не входит полноценный обед, только дегустация, которая оплачивается дополнительно — €60 с чел.