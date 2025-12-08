Открыть вкусы и ароматы Эльзаса - от утончённой французской кухни до душевных трактиров
Добро пожаловать в гастрономический рай! Страсбург — это место, где пересекаются французские традиции высокой кухни и немецкое умение хорошо покушать.
Я познакомлю вас с эльзасской гастрономией, и, конечно, с самим городом, где каждая улочка пахнет свежей выпечкой, а за каждым поворотом открывается новая легенда.
Описание экскурсии
Старый город — гастрономический путеводитель
Все лучшие гастрономические адреса сосредоточены в центре Страсбурга. Мы пройдём по старинным мощёным улицам, где на каждом шагу — уютные кафе и рестораны. Обсудим, где подают лучший шукрут и тарт фламбе и как правильно сочетать местные блюда с эльзасскими винами.
Эльзас на вкус
Вы попробуете местные фирменные блюда и узнаете, как в обеденной тарелке отразилась история. Я расскажу, как выбрать вино к еде, а не наоборот, и как составить собственное меню «по-эльзасски».
Город гурманов
На прогулках между дегустациями вы увидите все красоты Страсбурга: старинные фахверковые дома, древние монастыри, изящные мосты и обязательно собор Нотр-Дам-де-Страсбург. Город на границе Франции и Германии, объединивший в себе две культуры, откроет вам свои секреты.
Организационные детали
В программу не входит полноценный обед, только дегустация, которая оплачивается дополнительно — €60 с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Страсбурге
Провела экскурсии для 283 туристов
Я очень люблю Эльзас и Страсбург в особенности. Историк по первому образованию (МГУ имени М. В. Ломоносова), во Франции я тоже решила поучиться в университете и стала профессиональным гидом. Мои
знания и мой опыт общения с французскими коллегами дают мне возможность вести интересные и содержательные экскурсии, при этом не перегружая путешественников обилием сухой информации. Ведь экскурсия — это прежде всего приключение, эмоции, открытия!