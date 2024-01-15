Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
Завтра в 14:00
10 ноя в 11:00
€180 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Завтра в 14:30
10 ноя в 09:30
€136
€170 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Страсбург под другим углом - с воды
Проплыть по городу с 20-вековой историей на яхте и разобраться, как он устроен
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
€360 за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 января 2024Очень довольны экскурсией! Ещё раз убеждаемся, что сами бы так не узнали город за короткое время! Спасибо большое!
- ММария12 января 2024Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
- ДДина3 января 2024Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном
Все было интересно и очень понравилось
- ММаргарита8 ноября 2023Хорошая прогулка, пунктуальность, организация. Екатерина - приятный человек. Но информация была подана как в путеводителе…
- ЕЕлена4 ноября 2023Катя - отличный гид и приятный человек. Очень понравился именно индивидуальный подход, много интересной информации и просто приятного общения. Рекомендую!
- ССофия10 сентября 2023Огромное спасибо Кате за 2 замечательных дня! Изначально заказали у Кати одну экскурсию-винная дорога Эльзаса, потом добавили Страсбург, очень советую сочетать эти экскурсии.
- ААнна11 августа 2023Екатерина очень интересно рассказывает об истории, архитектуре, жизни города. Экскурсия насыщенная, при этом очень комфортная и позволяющая получить хорошее представление о Страсбурге
- ВВладислав14 мая 2023Все прошло отлично, длилась экскурсия даже чуть дольше, чем было запланировано. Интересно, без спешки, узнал много нового. Вероятно еще вернусь.
- ЛЛюбовь6 апреля 2023Катя разказала очень много интересных историй, как о городе, так и о франции. Мы бы советовали, детям очень понравилось (12,15 лет)!
- ААлла12 декабря 2022Всё прошло отлично, интересно, два часа пролетели незаметно, даже больше двух часов, по "техническим" причинам была остановка во время экскурсии, но несмотря на это Катя всё показала нам и рассказала, спасибо ей за это.
С удовольствием рекомендуем!!!!
- ААлина29 октября 2022Благодарность Кате за чудесную экскурсию!
Было интересно, познавательно, без скучных фактов из учебников, очень динамично!
Два часа пролетели как один миг!
Очень рекомендуем:)
- TTAMILA29 октября 2022Добрый день. Экскурсия была очень интересной. Экскурсовод Екатерина показала и рассказала нам много познавательных и занимательных вещей. И,хоть день был
- VVitaliy13 сентября 2022Спасибо большое Екатерина за отличное время с Страсбурге! Все прошло замечательно, наша семья осталась очень довольна.
- ДДарья4 августа 2022Катя знает своё дело! Мы уже не в первый раз в Страсбурге, но Катя нас удивила, в полном восторге! Интересно, легко и непренуждённо! Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии, будем всем советовать!
- EElena11 января 2022Это было увлекательно и позновательно!
- ННаталья1 декабря 2019Спасибо большое Юлии! Она нас встретила, провела по интересным местам, Юлия-замечательный рассказчик, ребёнок был в восторге от Маленькой Франции», каналов,
- VValentina15 ноября 2019Благодарим Юлию о проведённой экскурсии! Все супер! Надеемся вернуться вновь и воспользоваться её услугами!
- AArmine6 февраля 2019Очень интересно, энергично) не устали, экскурсия просто на одном дыхании) не была перегружена) спасибо большое за экскурсию)
- ННаталья5 февраля 2019Увлекательная и грамотно составленная экскурсия по центру прекрасного новогоднего Страсбурга. Екатерина готова ответить на все вопросы и дать советы. Ничего лишнего, всё по делу и содержательно. Спасибо!
- ППрохонкин6 января 2019Спасибо Екатерине за отлично составленную и проведённую экскурсию!
