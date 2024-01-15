Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Страсбурге на русском языке, цены от €136, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Страсбург - столица Рождества
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
Завтра в 14:00
10 ноя в 11:00
€180 за всё до 10 чел.
Старый город и Маленькая Франция
Пешая
2 часа
-
20%
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые легенды и тайны Старого города
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Завтра в 14:30
10 ноя в 09:30
€136€170 за всё до 10 чел.
Страсбург под другим углом - с воды
На яхте
1 час
Водная прогулка
Страсбург под другим углом - с воды
Проплыть по городу с 20-вековой историей на яхте и разобраться, как он устроен
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
€360 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    15 января 2024
    Страсбург - столица Рождества
    Очень довольны экскурсией! Ещё раз убеждаемся, что сами бы так не узнали город за короткое время! Спасибо большое!
  • М
    Мария
    12 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Екатерина отличная рассказчица. Мы уже третий раз в Страсбурге и моя дочь в свои 11 лет заядлая путешественница. Но не
    читать дальше

    со всеми гидами ей интересно. Здесь же Екатерина так смогла построить маршрут и открыть такие секреты города, что увлекла и взрослых, и ребенка. Рекомендую!

  • Д
    Дина
    3 января 2024
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя отличный экскурсовод, мы были с сыном
    Все было интересно и очень понравилось
  • М
    Маргарита
    8 ноября 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Хорошая прогулка, пунктуальность, организация. Екатерина - приятный человек. Но информация была подана как в путеводителе…
  • Е
    Елена
    4 ноября 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя - отличный гид и приятный человек. Очень понравился именно индивидуальный подход, много интересной информации и просто приятного общения. Рекомендую!
  • С
    София
    10 сентября 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Огромное спасибо Кате за 2 замечательных дня! Изначально заказали у Кати одну экскурсию-винная дорога Эльзаса, потом добавили Страсбург, очень советую сочетать эти экскурсии.
  • А
    Анна
    11 августа 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Екатерина очень интересно рассказывает об истории, архитектуре, жизни города. Экскурсия насыщенная, при этом очень комфортная и позволяющая получить хорошее представление о Страсбурге
  • В
    Владислав
    14 мая 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Все прошло отлично, длилась экскурсия даже чуть дольше, чем было запланировано. Интересно, без спешки, узнал много нового. Вероятно еще вернусь.
  • Л
    Любовь
    6 апреля 2023
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя разказала очень много интересных историй, как о городе, так и о франции. Мы бы советовали, детям очень понравилось (12,15 лет)!
  • А
    Алла
    12 декабря 2022
    Старый город и Маленькая Франция
    Всё прошло отлично, интересно, два часа пролетели незаметно, даже больше двух часов, по "техническим" причинам была остановка во время экскурсии, но несмотря на это Катя всё показала нам и рассказала, спасибо ей за это.
    С удовольствием рекомендуем!!!!
  • А
    Алина
    29 октября 2022
    Старый город и Маленькая Франция
    Благодарность Кате за чудесную экскурсию!

    Было интересно, познавательно, без скучных фактов из учебников, очень динамично!

    Два часа пролетели как один миг!

    Очень рекомендуем:)
  • T
    TAMILA
    29 октября 2022
    Старый город и Маленькая Франция
    Добрый день. Экскурсия была очень интересной. Экскурсовод Екатерина показала и рассказала нам много познавательных и занимательных вещей. И,хоть день был
    читать дальше

    дождливый,мы провели несколько очень приятных часов. Катя очень внимательный и доброжелательный человек. Рекомендуем экскурсии с ней всем планирующим путешествие в Эльзас. Ещё раз хочется поблагодарить её. Семья Лев. Израиль

  • V
    Vitaliy
    13 сентября 2022
    Старый город и Маленькая Франция
    Спасибо большое Екатерина за отличное время с Страсбурге! Все прошло замечательно, наша семья осталась очень довольна.
  • Д
    Дарья
    4 августа 2022
    Старый город и Маленькая Франция
    Катя знает своё дело! Мы уже не в первый раз в Страсбурге, но Катя нас удивила, в полном восторге! Интересно, легко и непренуждённо! Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии, будем всем советовать!
  • E
    Elena
    11 января 2022
    Страсбург - столица Рождества
    Это было увлекательно и позновательно!
  • Н
    Наталья
    1 декабря 2019
    Старый город и Маленькая Франция
    Спасибо большое Юлии! Она нас встретила, провела по интересным местам, Юлия-замечательный рассказчик, ребёнок был в восторге от Маленькой Франции», каналов,
    читать дальше

    дамбы! Не смотря на усталость(пешком несколько часов) он спросил: «а мы вернемся сюда еще хотя бы разок? Юлия проведет нас по новым тропкам? Страсбург-заманчивый!»)))
    Мы были вдвоем с сыном 10 лет.

  • V
    Valentina
    15 ноября 2019
    Старый город и Маленькая Франция
    Благодарим Юлию о проведённой экскурсии! Все супер! Надеемся вернуться вновь и воспользоваться её услугами!
  • A
    Armine
    6 февраля 2019
    Старый город и Маленькая Франция
    Очень интересно, энергично) не устали, экскурсия просто на одном дыхании) не была перегружена) спасибо большое за экскурсию)
  • Н
    Наталья
    5 февраля 2019
    Старый город и Маленькая Франция
    Увлекательная и грамотно составленная экскурсия по центру прекрасного новогоднего Страсбурга. Екатерина готова ответить на все вопросы и дать советы. Ничего лишнего, всё по делу и содержательно. Спасибо!
  • П
    Прохонкин
    6 января 2019
    Старый город и Маленькая Франция
    Спасибо Екатерине за отлично составленную и проведённую экскурсию!

