Приветствуем вас на пешеходной экскурсии по центру французского города Кольмара! Вас ждет рассказ о главных зданиях и районах города без сухой статистики и длинных исторических вытяжек.

Экскурсия идеально подойдет для путешественников, впервые посетивших город эльзасских виноделов и стремящихся не пропустить ничего на узких улочках города. Маршрут для путешественников в стиле #shorttrip начнется и закончится у железнодорожного вокзала. Вы пройдете через парк, погрузитесь в исторический центр и выйдете со стороны кварталов нового века, избегая повторного посещения локаций.

Вы сможете посмотреть знаменитые разноцветные дома, увидеть маленькую Венецию, отдохнуть в парке, посетить Доминиканский собор и пройти возле лавочек с локальными деликатесами.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).