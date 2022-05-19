Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара

Жемчужина Эльзаса

Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Сен-Мартен
  • Квартал рыбаков
  • Квартал кожевенников
  • Дом голов
  • Крытый рынок
Приветствуем вас на пешеходной экскурсии по центру французского города Кольмара! Вас ждет рассказ о главных зданиях и районах города без сухой статистики и длинных исторических вытяжек.
Экскурсия идеально подойдет для путешественников, впервые посетивших город эльзасских виноделов и стремящихся не пропустить ничего на узких улочках города. Маршрут для путешественников в стиле #shorttrip начнется и закончится у железнодорожного вокзала. Вы пройдете через парк, погрузитесь в исторический центр и выйдете со стороны кварталов нового века, избегая повторного посещения локаций.
Вы сможете посмотреть знаменитые разноцветные дома, увидеть маленькую Венецию, отдохнуть в парке, посетить Доминиканский собор и пройти возле лавочек с локальными деликатесами.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Оптимальный маршрут прогулки по трем историческим районам города
  • Рекомендации блюд, которые обязательно стоит попробовать в Кольмаре
  • Подсказка, где найти статую Свободы в Эльзасе
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Colmar, 68000 Colmar, France
Завершение: Gare de Colmar
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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