Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

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Трансфер в Леголанд

Алла С.
Алла С. – Гид из Бамберга
Трансфер в Леголанд
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Трансфер в Леголанд
Осуществляем трансфер из вашего отеля в Мюнхене в Леголанд и обратно
В 2014 году парку Леголэнд в Германии исполнилось 12 лет! В парке 🌳 8 увлекательных «миров приключений» и более 50 необычных аттракционов 🎡, шоу, игр, интерактивных моделей LEGO, американские горки и водные аттракционы. Всего используется более 50 млн кубиков Lego. Этот замечательный парк развлечений нравится мальчикам и девочкам, а также их родителям.
Начало и место завершения
🚩 Bamberg

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алла С.
Алла С.
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