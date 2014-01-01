Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

Осуществляем трансфер из вашего отеля в Мюнхене в Леголанд и обратно

В 2014 году парку Леголэнд в Германии исполнилось 12 лет! В парке 🌳 8 увлекательных «миров приключений» и более 50 необычных аттракционов 🎡, шоу, игр, интерактивных моделей LEGO, американские горки и водные аттракционы. Всего используется более 50 млн кубиков Lego. Этот замечательный парк развлечений нравится мальчикам и девочкам, а также их родителям.