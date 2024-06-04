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остались очень довольны экскурсией. Мы посетили потрясающий своей красотой и величием замок Нойшванштайн! Наталья - невероятно профессиональный, интеллигентный, очень приятный и располагающий к себе человек. С первых минут экскурсии стало понятно, что Наталья живет своей профессией. Во время экскурсии она переживала все моменты жизни Людвига и его семьи, а вместе с ней и мы погрузились в невероятный мир баварских королей. В заключение нашей экскурсии мы заехали в потрясающую своей красотой и самобытностью альпийскую деревушку Обераммергау, где мы увидели великолепный и необычный театр (со сдвижной крышей). Благодарим Наталью за ее эмоционально-профессиональную экскурсию!