1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
«Вы узнаете легенды, связанные с появлением города, то, как развивался Мюнхен и почему им управляла единственная династия Виттельсбахов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
«Перед вами оживут образы германских легенд: благородный рыцарь-лебедь Лоенгрин, страстный Тангейзер, мужественный Парсифаль»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
«Я поведаю были и небылицы Мюнхена, увлеку преданиями о святых и грешниках, расскажу легенды об известных личностях и безызвестных мюнхенских бюргерах, раскрою смысл загадочных символов на фасадах зданий, посвящу в тайны призраков»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
«В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому Городу: вы узнаете занимательные истории центральной площади Мариенплатц и ее ратуш, услышите легенды Старого Двора»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды старого Мюнхена: уникальный путь по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Мюнхена, пройдите по историческим местам и услышите завораживающие истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
- ООксана3 июня 2024Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
- SSvetlana28 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
- ЕЕлена22 мая 2024Мы замечательно провели время с нашим гидом Натальей, приятной во всех отношениях. Темп экскурсии был комфортабельный, информация содержательная, интересная, но
- ААлёна7 мая 2024Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
- ААнтон18 марта 2024Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, много полезных советов для самостоятельного изучения города и получения удовольствия от еды, музеев и прогулок))
- ООльга30 октября 2023Брали с супругом обзорную авто- пешеходную экскурсию по Мюнхену. Нашим экскурсоводом была Наталья. Когда человек увлечен своим делом, любит то,
- ВВероника27 июля 2023Большое спасибо Ирене за прекрасную динамичную экскурсию полную интересных историй. Узнали для себя много нового о Мюнхене и Германии в целом
- ААндрей23 мая 2023Я крайне рекомендую взять тур для посещения замков вместо того, чтобы ехать их смотреть без контектса. Мои гидом была Наталья
- ММаксим13 мая 2023Заказывали экскурсию с гидом Дарьей, но по неизвестным для нас причинам произошла замена на гида Наталью. Тем не менее, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Мюнхене в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 94 до 267. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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