Откройте для себя мифы и легенды Мюнхена с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны и шарм Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Тайны и шарм Мюнхена: индивидуальная экскурсия
Легкая прогулка по Старому городу Мюнхена для новичков и знатоков. Узнайте легенды, традиции и секреты города
Начало: На Мариенплатц (Marienplatz) у фонтана Рыбка
«Вы узнаете легенды, связанные с появлением города, то, как развивался Мюнхен и почему им управляла единственная династия Виттельсбахов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
7 часов
35 отзывов
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
«Перед вами оживут образы германских легенд: благородный рыцарь-лебедь Лоенгрин, страстный Тангейзер, мужественный Парсифаль»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
267 за всё до 7 чел.
Легенды и мифы Старого Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Экскурсия по легендам Старого Мюнхена: путешествие в прошлое
Загадочный Мюнхен ждет вас: раскройте тайны и легенды города в увлекательной экскурсии по его старинным улицам
Начало: В районе Одеонсплатц
«Я поведаю были и небылицы Мюнхена, увлеку преданиями о святых и грешниках, расскажу легенды об известных личностях и безызвестных мюнхенских бюргерах, раскрою смысл загадочных символов на фасадах зданий, посвящу в тайны призраков»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Путешествие во времени: эксклюзивная экскурсия по Мюнхену
Погрузитесь в мир королей и императоров, искусства и инноваций с индивидуальной экскурсией по Мюнхену
«В пешеходной части экскурсии мы совершим прогулку по Старому Городу: вы узнаете занимательные истории центральной площади Мариенплатц и ее ратуш, услышите легенды Старого Двора»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
160 за всё до 5 чел.
Легенды старого Мюнхена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Легенды старого Мюнхена: уникальный путь по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Мюнхена, пройдите по историческим местам и услышите завораживающие истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 120 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Большое спасибо гиду Владимиру и Дарье за организацию, нам с родителями очень понравилась экскурсия. Владимир интересно рассказывает и знает своё дело.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Дарья зажигательный человек! Подняла нам настроение в дождливую погоду и рассказала много интересного! Очень благодарны ей за замечательную экскурсию!
  • S
    Svetlana
    28 мая 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо большое за экскурсию! Нам было очень интересно!
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
    Мы замечательно провели время с нашим гидом Натальей, приятной во всех отношениях. Темп экскурсии был комфортабельный, информация содержательная, интересная, но
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    не обременительная, все посмотрели, составили впечатление о г. МЮНХЕНЕ, ознакомились с историей и современность, три часа пролетели незаметно. Очень рекомендуем гидов Трипстера.

  • А
    Алёна
    7 мая 2024
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Наталья потрясающий гид! Очень эрудированная, человек высокой культуры. Отвечала на все мои многочисленные вопросы (не всегда по теме экскурсии). Очень ей благодарна за тот день. Спасибо большое!
  • А
    Антон
    18 марта 2024
    Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
    Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, много полезных советов для самостоятельного изучения города и получения удовольствия от еды, музеев и прогулок))
  • О
    Ольга
    30 октября 2023
    Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
    Брали с супругом обзорную авто- пешеходную экскурсию по Мюнхену. Нашим экскурсоводом была Наталья. Когда человек увлечен своим делом, любит то,
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    чем занимается, то это передается окружающим. Она влюбила нас в этот город, рассказала моменты истории, о которых не знали. Спасибо ей большое.

  • В
    Вероника
    27 июля 2023
    Легенды и мифы Старого Мюнхена
    Большое спасибо Ирене за прекрасную динамичную экскурсию полную интересных историй. Узнали для себя много нового о Мюнхене и Германии в целом
  • А
    Андрей
    23 мая 2023
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Я крайне рекомендую взять тур для посещения замков вместо того, чтобы ехать их смотреть без контектса. Мои гидом была Наталья
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    и кроме того, что она обладает огромным количеством знаний по теме, она отлично выбирает и увлекательно подает материал. Она отлично запланировала и провела экскурисю. У Натальи даже были с собой иллюстрации (потреты исторических личностей, изображения фресок), которые она показывала пока мы ехали в поезде до замка!

  • М
    Максим
    13 мая 2023
    Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор
    Заказывали экскурсию с гидом Дарьей, но по неизвестным для нас причинам произошла замена на гида Наталью. Тем не менее, мы
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    остались очень довольны экскурсией. Мы посетили потрясающий своей красотой и величием замок Нойшванштайн! Наталья - невероятно профессиональный, интеллигентный, очень приятный и располагающий к себе человек. С первых минут экскурсии стало понятно, что Наталья живет своей профессией. Во время экскурсии она переживала все моменты жизни Людвига и его семьи, а вместе с ней и мы погрузились в невероятный мир баварских королей. В заключение нашей экскурсии мы заехали в потрясающую своей красотой и самобытностью альпийскую деревушку Обераммергау, где мы увидели великолепный и необычный театр (со сдвижной крышей). Благодарим Наталью за ее эмоционально-профессиональную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Мифы и легенды»

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  4. Путешествие во времени - автопешеходная экскурсия по Мюнхену
  5. Легенды старого Мюнхена
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 94 до 267. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Мюнхена в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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