Приглашаю побродить по излюбленным берлинским местам штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица, пастора Шлага и радистки Кэт!

Знаете ли вы, что большинство берлинских сцен знаменитых «17 мгновений весны» снималось именно здесь, в тогдашней ещё ГДР? Многие берлинцы старшего поколения до сих пор помнят того самого разведчика Штирлица по советскому сериалу, лейтмотивом к которому стала замечательная музыка композитора Микаэла Таривердиева.

Маршрут

Мы с вами посетим исторический центр Третьего Рейха от здания бывшего Гестапо до Рейхстага. Пройдем от Управления Люфтваффе Германа Геринга до Александрплац. Будем много общаться и развенчаем мифы о Второй мировой войне. Обсудим штурм Рейхстага, смерть фюрера, а также многочисленные «киноляпы», которыми так переполнен фильм 🎥 и конечно же, вспомним старые добрые, а также новые анекдоты про разведчика Штирлица и его радистку. Будет интересно и весело!

Возможна короткая остановка с перекусом за столиком пастора Шлага в историческом кнайпе (по фильму) «Грубый Готлиб».