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17 мгновений Берлина или по следам Штирлица

5
1 отзыв
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Вас ждет интересная экскурсия ⛳ по историческим достопримечательностям, связанным с событиями Второй Мировой войны и, конечно же, сериалом «17 мгновений весны».

Мы увидим легендарные места, обсудим события сериала, а также вспомним забавные «киноляпы» легендарной кинокартины.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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17 мгновений Берлина или по следам Штирлица
17 мгновений Берлина или по следам Штирлица

Что вы увидите

  • Александерплац
  • Исторический центр Третьего Рейха
  • Здание бывшего Гестапо
  • Рейхстаг
  • Здание Управления Люфтваффе Германа Геринга
Приглашаю побродить по излюбленным берлинским местам штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица, пастора Шлага и радистки Кэт!
Знаете ли вы, что большинство берлинских сцен знаменитых «17 мгновений весны» снималось именно здесь, в тогдашней ещё ГДР? Многие берлинцы старшего поколения до сих пор помнят того самого разведчика Штирлица по советскому сериалу, лейтмотивом к которому стала замечательная музыка композитора Микаэла Таривердиева.
Маршрут
Мы с вами посетим исторический центр Третьего Рейха от здания бывшего Гестапо до Рейхстага. Пройдем от Управления Люфтваффе Германа Геринга до Александрплац. Будем много общаться и развенчаем мифы о Второй мировой войне. Обсудим штурм Рейхстага, смерть фюрера, а также многочисленные «киноляпы», которыми так переполнен фильм 🎥 и конечно же, вспомним старые добрые, а также новые анекдоты про разведчика Штирлица и его радистку. Будет интересно и весело!
Возможна короткая остановка с перекусом за столиком пастора Шлага в историческом кнайпе (по фильму) «Грубый Готлиб».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Потсдаммерплац
17 мгновений Берлина или по следам Штирлица
17 мгновений Берлина или по следам Штирлица
17 мгновений Берлина или по следам Штирлица
17 мгновений Берлина или по следам Штирлица

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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1 отзыв оставили туристы

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