Тур по альтернативному Берлину перенесет вас за пределы туристических направлений в самое сердце и душу города и даст прекрасную возможность познакомиться с настоящей столицей ⭐️ достопримечательности 🏛️, всемирно известная культура Street Art и Graffiti, творческие районы, сквоты и знаковые места, городские художественные проекты, музыкальные фестивали, техно музыка, стрит-фуд и блошиные рынки. Джентрификация и хипстеры. Истории 📖 и легенды, советы по ночной жизни, местные рекомендации.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билет на метро — 2
80 евро.
Начало
🚩 Alexanderplatz
Место завершения
🏁 Schlesisches Tor
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.