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"Андеграундный Берлин": стрит-арт, сквоты и современный город

City H.
City H. – Гид из Берлина
Приглашаем вас в тур по альтернативному Берлину.

Вы пройдете по району Митте и осмотрите множество красочных граффити.

Погрузитесь в историю 📖 легендарных клубов Берлина в районе Фридрихсхайн и увидите самые настоящие муралы на стенах в Кройцберге.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 📜История и культура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €42 за человека

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"Андеграундный Берлин": стрит-арт, сквоты и современный город
"Андеграундный Берлин": стрит-арт, сквоты и современный город

Что вы увидите

  • Митте
  • Фридрихсхайн
  • Кройцберг
Тур по альтернативному Берлину перенесет вас за пределы туристических направлений в самое сердце и душу города и даст прекрасную возможность познакомиться с настоящей столицей ⭐️ достопримечательности 🏛️, всемирно известная культура Street Art и Graffiti, творческие районы, сквоты и знаковые места, городские художественные проекты, музыкальные фестивали, техно музыка, стрит-фуд и блошиные рынки. Джентрификация и хипстеры. Истории 📖 и легенды, советы по ночной жизни, местные рекомендации.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет на метро — 2
  • 80 евро.
Начало
🚩 Alexanderplatz
Место завершения
🏁 Schlesisches Tor
"Андеграундный Берлин": стрит-арт, сквоты и современный город
"Андеграундный Берлин": стрит-арт, сквоты и современный город
"Андеграундный Берлин": стрит-арт, сквоты и современный город
"Андеграундный Берлин": стрит-арт, сквоты и современный город
"Андеграундный Берлин": стрит-арт, сквоты и современный город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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City H.
City H.
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