Тур по альтернативному Берлину перенесет вас за пределы туристических направлений в самое сердце и душу города и даст прекрасную возможность познакомиться с настоящей столицей ⭐️ достопримечательности 🏛️, всемирно известная культура Street Art и Graffiti, творческие районы, сквоты и знаковые места, городские художественные проекты, музыкальные фестивали, техно музыка, стрит-фуд и блошиные рынки. Джентрификация и хипстеры. Истории 📖 и легенды, советы по ночной жизни, местные рекомендации.