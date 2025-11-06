Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
Приглашаем вас в путешествие по неформальному Берлину, где каждый уголок скрывает истории творческих людей и их арт-объектов.
Вместе мы пройдем по району Фридрихсхайн-Кройцберг, который является эпицентром уличного искусства и культурного многообразия.
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вы увидите знаменитые граффити на остатках Берлинской стены, включая исторический поцелуй Брежнева и Хонеккера.
Мы заглянем в Хакские дворы - настоящий лабиринт удивительных магазинов и кафе, исследуем сквоты, которые стали частью истории города, и посетим галереи современного искусства, расположенные в необычных местах, включая бывший нацистский бункер.
На крытом рынке мы оценим стрит-фуд со всего мира, а также узнаем о любимых местах местных хипстеров.
Экскурсия адаптируется под ваши интересы, включает пешеходные прогулки и поездки на общественном транспорте. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Берлин под совершенно другим углом
Мы посетим один из самых неформальных районов города — Фридрихсхайн-Кройцберг, известный своим уличным искусством, арт-галереями и турецкими закусочными. Пройдём вдоль участка берлинской стены, превращённого в галерею под открытым небом — East Side Gallery. Увидим граффити известных художников, включая знаменитый поцелуй Брежнева и Хонеккера, и побродим по лабиринтам Хакских дворов.
Поговорим о берлинских сквотах — кто такие, откуда взялись и что с ними сейчас. Я порекомендую лучшие галереи современного искусства, одна из которых расположена в нацистском бункере. И расскажу об излюбленном месте хипстеров — крытом рынке, где можно оценить стрит-фуд со всех уголков мира.
Организационные детали
Это примерный маршрут, он будет зависеть от скорости нашего перемещения и ваших пожеланий
Экскурсия в основном пешеходная, но с использованием общественного транспорта
Дополнительные расходы
Проездной билет на 1 день — 9.50 евро. В эту стоимость включён проезд одного взрослого и трёх детей 6-14 лет. Дети до 6 лет ездят бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
Привет! Меня зовут Лиза. Я доктор юриспруденции, берлинка с 15-летним стажем и лицензированный гид. Помимо права, я увлекаюсь политикой, историей и искусством, печатаюсь в журналах, веду блог о жизни здесь, а также провожу авторские экскурсии по самым интересным местам города. Моё любимое занятие — помогать людям чувствовать себя в Берлине уверенно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Отличная экскурсия! Лиза очень обаятельный и профессиональный гид! Много нового открылось для меня и моей дочери с лёгкой и увлекательной подачи Лизы. Мы не заметили, как пролетело время в тёплой атмосфере с интересными и познавательными рассказами. Влюбились в Берлин и хотим вернуться вновь. Лиза, спасибо огромное, Вы лучший гид! До новых встреч!