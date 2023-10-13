Неформальный Берлин

Полюбоваться граффити, поговорить о сквотах и узнать, где найти самый вкусный стрит-фуд

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Ответы на вопросы
Многие приезжают в Берлин, чтобы увидеть его альтернативную версию: оригинальные локации в стороне от туристических must see. Этот город всегда притягивал творческих людей.

Мы отыщем следы их искусства, посетим наиболее колоритные места — и вы узнаете, чем сейчас живёт неклассическая столица.
Неформальный Берлин
Неформальный Берлин
Неформальный Берлин
Неформальный Берлин
Неформальный Берлин
Неформальный Берлин
Неформальный Берлин
Неформальный Берлин
Неформальный Берлин
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим один из самых неформальных районов города — Фридрихсхайн-Кройцберг, известный своим уличным искусством, арт-галереями и турецкими закусочными. Пройдём вдоль участка берлинской стены, превращённого в галерею под открытым небом — East Side Gallery. Увидим граффити известных художников, включая знаменитый поцелуй Брежнева и Хонеккера, и побродим по лабиринтам Хакских дворов.

Поговорим о берлинских сквотах — кто такие, откуда взялись и что с ними сейчас. Я порекомендую лучшие галереи современного искусства, одна из которых расположена в нацистском бункере. И расскажу об излюбленном месте хипстеров — крытом рынке, где можно оценить стрит-фуд со всех уголков мира.

Организационные детали

  • Мы можем скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий
  • Экскурсия в основном пешеходная, но с использованием общественного транспорта

Дополнительные расходы

Проездной билет на 1 день — 9.50 евро. В эту стоимость включён проезд одного взрослого и трёх детей 6-14 лет. Дети до 6 лет ездят бесплатно.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Музеи
Летние
Берлинская стена
Популярные места
Хакские Дворы
Граффити и уличное искусство

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