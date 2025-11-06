Приглашаем вас в путешествие по неформальному Берлину, где каждый уголок скрывает истории творческих людей и их арт-объектов.Вместе мы пройдем по району Фридрихсхайн-Кройцберг, который является эпицентром уличного искусства и культурного многообразия.Здесь

вы увидите знаменитые граффити на остатках Берлинской стены, включая исторический поцелуй Брежнева и Хонеккера. Мы заглянем в Хакские дворы - настоящий лабиринт удивительных магазинов и кафе, исследуем сквоты, которые стали частью истории города, и посетим галереи современного искусства, расположенные в необычных местах, включая бывший нацистский бункер. На крытом рынке мы оценим стрит-фуд со всего мира, а также узнаем о любимых местах местных хипстеров. Экскурсия адаптируется под ваши интересы, включает пешеходные прогулки и поездки на общественном транспорте. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Берлин под совершенно другим углом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посетим один из самых неформальных районов города — Фридрихсхайн-Кройцберг, известный своим уличным искусством, арт-галереями и турецкими закусочными. Пройдём вдоль участка берлинской стены, превращённого в галерею под открытым небом — East Side Gallery. Увидим граффити известных художников, включая знаменитый поцелуй Брежнева и Хонеккера, и побродим по лабиринтам Хакских дворов.

Поговорим о берлинских сквотах — кто такие, откуда взялись и что с ними сейчас. Я порекомендую лучшие галереи современного искусства, одна из которых расположена в нацистском бункере. И расскажу об излюбленном месте хипстеров — крытом рынке, где можно оценить стрит-фуд со всех уголков мира.

Организационные детали

Это примерный маршрут, он будет зависеть от скорости нашего перемещения и ваших пожеланий

Экскурсия в основном пешеходная, но с использованием общественного транспорта

Дополнительные расходы

Проездной билет на 1 день — 9.50 евро. В эту стоимость включён проезд одного взрослого и трёх детей 6-14 лет. Дети до 6 лет ездят бесплатно.