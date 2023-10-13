Полюбоваться граффити, поговорить о сквотах и узнать, где найти самый вкусный стрит-фуд
Мы отыщем следы их искусства, посетим наиболее колоритные места — и вы узнаете, чем сейчас живёт неклассическая столица.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим один из самых неформальных районов города — Фридрихсхайн-Кройцберг, известный своим уличным искусством, арт-галереями и турецкими закусочными. Пройдём вдоль участка берлинской стены, превращённого в галерею под открытым небом — East Side Gallery. Увидим граффити известных художников, включая знаменитый поцелуй Брежнева и Хонеккера, и побродим по лабиринтам Хакских дворов.
Поговорим о берлинских сквотах — кто такие, откуда взялись и что с ними сейчас. Я порекомендую лучшие галереи современного искусства, одна из которых расположена в нацистском бункере. И расскажу об излюбленном месте хипстеров — крытом рынке, где можно оценить стрит-фуд со всех уголков мира.
Организационные детали
- Мы можем скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий
- Экскурсия в основном пешеходная, но с использованием общественного транспорта
Дополнительные расходы
Проездной билет на 1 день — 9.50 евро. В эту стоимость включён проезд одного взрослого и трёх детей 6-14 лет. Дети до 6 лет ездят бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.