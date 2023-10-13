Многие приезжают в Берлин, чтобы увидеть его альтернативную версию: оригинальные локации в стороне от туристических must see. Этот город всегда притягивал творческих людей. Мы отыщем следы их искусства, посетим наиболее колоритные места — и вы узнаете, чем сейчас живёт неклассическая столица.

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Описание

Что вас ожидает

Мы посетим один из самых неформальных районов города — Фридрихсхайн-Кройцберг, известный своим уличным искусством, арт-галереями и турецкими закусочными. Пройдём вдоль участка берлинской стены, превращённого в галерею под открытым небом — East Side Gallery. Увидим граффити известных художников, включая знаменитый поцелуй Брежнева и Хонеккера, и побродим по лабиринтам Хакских дворов.

Поговорим о берлинских сквотах — кто такие, откуда взялись и что с ними сейчас. Я порекомендую лучшие галереи современного искусства, одна из которых расположена в нацистском бункере. И расскажу об излюбленном месте хипстеров — крытом рынке, где можно оценить стрит-фуд со всех уголков мира.

Организационные детали

Мы можем скорректировать маршрут в зависимости от ваших пожеланий

Экскурсия в основном пешеходная, но с использованием общественного транспорта

Дополнительные расходы

Проездной билет на 1 день — 9.50 евро. В эту стоимость включён проезд одного взрослого и трёх детей 6-14 лет. Дети до 6 лет ездят бесплатно.