30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кройцберг, район с богатой историей и культурой, ждет вас. Здесь, где когда-то царила опасность, теперь кипит жизнь. Увидите знаковые граффити, попробуйте международную кухню, узнаете о туннельных побегах времен Берлинской стены и ощутите дух свободы, который сделал Кройцберг символом альтернативности. Эта экскурсия позволит вам не просто увидеть, но и почувствовать Берлин, каким он является сегодня, через призму его самого колоритного района

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Описание экскурсии

Программа

Когда-то Кройцберг был одним из самых опасных районов Берлина, теперь — один из самых ярких. Ночью здесь строятся очереди в ночные клубы, днём — за шаурмой. Это мультикультурный квартал, в котором каждый найдет что-то себе по душе.

Гурманы откроют не только нетуристические места с традиционной берлинской кухней, но и узнают, где можно попробовать лучшее из международной гастрономической палитры.

откроют не только нетуристические места с традиционной берлинской кухней, но и узнают, где можно попробовать лучшее из международной гастрономической палитры. Любители стрит-арта увидят самые знаковые, легальные и нелегальные, граффити Берлина. Я помогу разобраться в их символизме и расскажу, где ещё можно посмотреть оригинальный арт-авангард.

увидят самые знаковые, легальные и нелегальные, граффити Берлина. Я помогу разобраться в их символизме и расскажу, где ещё можно посмотреть оригинальный арт-авангард. Знатоки архитектуры оценят необычное разнообразие стилей, от неоготики до постмодерна, а также удивятся строительной находчивости местных жителей. Я расскажу о характерных особенностях стилей, которые мы увидим, и о том, почему у района такое архитектурное разнообразие: о Берлине конца 19 века, о строительных планах середины 20 века и о самозахватах домов 1980х.

оценят необычное разнообразие стилей, от неоготики до постмодерна, а также удивятся строительной находчивости местных жителей. Я расскажу о характерных особенностях стилей, которые мы увидим, и о том, почему у района такое архитектурное разнообразие: о Берлине конца 19 века, о строительных планах середины 20 века и о самозахватах домов 1980х. Интересующиеся историей узнают о туннельных побегах времён Берлинксой стены, о радикальных движениях прошлого и о протестных настроениях настоящего. Я расскажу, как вокруг Кройцберга создался культ альтернативности и свободы.

Вы увидите живой и красочный Берлин, узнаете его жителей, зарядитесь атмосферой творчества и раздолья и во многом начнете ассоциировать свою любовь к немецкой столице именно с Кройцбергом.