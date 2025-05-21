30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кройцберг, район с богатой историей и культурой, ждет вас. Здесь, где когда-то царила опасность, теперь кипит жизнь.
Увидите знаковые граффити, попробуйте международную кухню, узнаете о туннельных побегах времен Берлинской стены и ощутите дух свободы, который сделал Кройцберг символом альтернативности.
Эта экскурсия позволит вам не просто увидеть, но и почувствовать Берлин, каким он является сегодня, через призму его самого колоритного района
Увидите знаковые граффити, попробуйте международную кухню, узнаете о туннельных побегах времен Берлинской стены и ощутите дух свободы, который сделал Кройцберг символом альтернативности.
Эта экскурсия позволит вам не просто увидеть, но и почувствовать Берлин, каким он является сегодня, через призму его самого колоритного района
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальный мультикультурный опыт
- 🎨 Впечатляющий стрит-арт
- 🍲 Разнообразие гастрономических открытий
- 🏛 Необычная архитектура
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌍 Культурное разнообразие
Что можно увидеть
- Стрит-арт
- Граффити
- Архитектура
- Туннели времён Берлинской стены
Описание экскурсии
Программа
Когда-то Кройцберг был одним из самых опасных районов Берлина, теперь — один из самых ярких. Ночью здесь строятся очереди в ночные клубы, днём — за шаурмой. Это мультикультурный квартал, в котором каждый найдет что-то себе по душе.
- Гурманы откроют не только нетуристические места с традиционной берлинской кухней, но и узнают, где можно попробовать лучшее из международной гастрономической палитры.
- Любители стрит-арта увидят самые знаковые, легальные и нелегальные, граффити Берлина. Я помогу разобраться в их символизме и расскажу, где ещё можно посмотреть оригинальный арт-авангард.
- Знатоки архитектуры оценят необычное разнообразие стилей, от неоготики до постмодерна, а также удивятся строительной находчивости местных жителей. Я расскажу о характерных особенностях стилей, которые мы увидим, и о том, почему у района такое архитектурное разнообразие: о Берлине конца 19 века, о строительных планах середины 20 века и о самозахватах домов 1980х.
- Интересующиеся историей узнают о туннельных побегах времён Берлинксой стены, о радикальных движениях прошлого и о протестных настроениях настоящего. Я расскажу, как вокруг Кройцберга создался культ альтернативности и свободы.
Вы увидите живой и красочный Берлин, узнаете его жителей, зарядитесь атмосферой творчества и раздолья и во многом начнете ассоциировать свою любовь к немецкой столице именно с Кройцбергом.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1554 туристов
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Экскурсия была интересная, узнали много нового про Берлин и в частности про район Кройцберг, который 1 мая был особенно колоритным (для некоторых, может быть, даже через чур, но нам понравилось).
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Благодаря Даше мы увидели Берлин с совершенно другой стороны – дерзкий, альтернативный, анархистский, яркий! Кройцберг и правда "совесть" Берлина, где народ активно и открыто выражает свое мнение, жизнь бурлит и
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О
Были на экскурсии по Кройцбергу 8 марта. Компания из 4 человек. Всё хорошо, Дарья - интересный рассказчик, провела нас, наверное, по всему району. При этом комментарии касались как того, что
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очень советую не упустить возможность и познакомиться с этой частью Берлина именно в компании с Дашей. Благодаря ей, такай разный и противоречевый Берлин начал обретать для меня смысл. стало понятнее,
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Спасибо большое за экскурсию!
Прогуляли с Дарьей целый день и все равно не исчерпали ее рассказы о Берлине.
Очень чуткий гид, который может подстроиться под вас и ваши интересы: достопримечательности - ок,
Прогуляли с Дарьей целый день и все равно не исчерпали ее рассказы о Берлине.
Очень чуткий гид, который может подстроиться под вас и ваши интересы: достопримечательности - ок,
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С Дашей время пролетело быстро, очень насыщенно погуляли по Кройцбергу,я много услышала нового, и обзавелась кучей фоток альтернативного Берлина… Сама бы никогда не разобралась и не нашла бы ничего, расстояние
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