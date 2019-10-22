30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Когда-то Кройцберг был одним из самых опасных районов Берлина, теперь — один из самых ярких. Ночью здесь строятся очереди в ночные клубы, днём — за шаурмой. Это мультикультурный квартал, в котором каждый найдет что-то себе по душе.
Гурманы откроют не только нетуристические места с традиционной берлинской кухней, но и узнают, где можно попробовать лучшее из международной гастрономической палитры.
Любители стрит-арта увидят самые знаковые, легальные и нелегальные, граффити Берлина. Я помогу разобраться в их символизме и расскажу, где ещё можно посмотреть оригинальный арт-авангард.
Знатоки архитектуры оценят необычное разнообразие стилей, от неоготики до постмодерна, а также удивятся строительной находчивости местных жителей. Я расскажу о характерных особенностях стилей, которые мы увидим, и о том, почему у района такое архитектурное разнообразие: о Берлине конца 19 века, о строительных планах середины 20 века и о самозахватах домов 1980х.
Интересующиеся историей узнают о туннельных побегах времён Берлинксой стены, о радикальных движениях прошлого и о протестных настроениях настоящего. Я расскажу, как вокруг Кройцберга создался культ альтернативности и свободы.
Вы увидите живой и красочный Берлин, узнаете его жителей, зарядитесь атмосферой творчества и раздолья и во многом начнете ассоциировать свою любовь к немецкой столице именно с Кройцбергом.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе метро Moritzplatz (линия U8).
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!
Спасибо большое за экскурсию!
Прогуляли с Дарьей целый день и все равно не исчерпали ее рассказы о Берлине.
Очень чуткий гид, который может подстроиться под вас и ваши интересы: достопримечательности - ок, лучший чизкейк или турецкая кухня в городе - знаю, хорошие бары - можем зайти, Curry Wurst - у нас вот здесь. И все комфортно, без напряга и суеты, так как мы любим открывать для себя новые города.
Отдельное спасибо за любовь к граффити и Марианенплатц с колоритом живущей рядом коммуны - это было впечатляюще.
Мы ещё вернёмся, так как не дошли до нацистского аэропорта ;))
Evgeny
15 сентября 2019
Милая Дарья, к сожелению не раскрыла заявленую тему . Скучная подача материала, слабый русский язык . Корече, не професионально и не советую.
Inna
5 сентября 2019
Очень довольны что выбрали именно эту экскурсию. Было очень интересно узнать не просто о достопримечательностях города в центре, а ещё и о жизни и истории другого района, немного с другой стороны. Увидеть знаковые места, красивое и символичное уличное искусство.
Татьяна
11 июля 2019
Увлекательная прогулка по Кройцбергу, наполненная интересными фактами. С Дашей так приятно шагать по пёстрым улицам Берлина, открывая город в новых красках, лицах, историях. Вдумчивая и структурная экскурсия обаятельного гида для всех, кто хочет увидеть свой новый Берлин.
Xenia
29 марта 2019
Спасибо огромное Дарье за экскурсию. Увидели немного другой Берлин (до этого были на обзорке). Город стал в наших глазах еще более колоритным и многообразным. Кройцберг прекрасно это собой иллюстрирует. Экскурсия проходила в живом формате, несмотря на капризы погоды, успели посмотреть все запланированное. Время пролетело незаметно!
Ольга
5 марта 2019
Дарья, огромное спасибо за ваш интересный рассказ и за такую замечательную экскурсию! Маршрут прошли на одном дыхании) всего вам доброго!
Мария
2 марта 2019
С Дашей время пролетело быстро, очень насыщенно погуляли по Кройцбергу,я много услышала нового, и обзавелась кучей фоток альтернативного Берлина... Сама бы никогда не разобралась и не нашла бы ничего, расстояние большие, объекты раскиданы, благодаря Даше мы их собрали в целую картину..Очень позитивное было общение, интересный материал..Без этой экскурсии "мой" Берлин был бы не полным.. Дашенька отзывчивая, была заранее на связи, отвечала на все вопросы. даже не по теме... Очень рекомендую эту экскурсию для тех. кому интересная "изнанка" столицы Германии!
Elena
7 февраля 2019
Отличная экскурсия! Дарья - прекрасный гид, знающий и интересный рассказчик. Нисколько не жалеем, что выбрали этот район Берлина - очень колоритный и самобытный. Прогулялись на одном дыхании, не замечая ни зимнего дождика, ни сумерек, ни времени. РЕКОМЕНДУЮ!
Bondaievska
2 января 2019
Даша, большое спасибо! Это даже нельзя назвать экскурсией, как будто мы с друзьями просто замечательно погуляли, поболтали о Берлине, узнали город еще с одной стороны. Было легко, весело, познавательно, буду рада рекомендовать всем ))).
София
7 октября 2018
Большое спасибо Дарье за увлекательную и интересную экскурсию!
Прогулка по одному из старейших кварталов Берлина с революционным прошлым и хипстерским настоящим
Берлин всё ещё не поразил вас своей неповторимой атмосферой и старинной архитектурой? Тогда приглашаю вас на прогулку по злачным дворикам и манящим переулкам одного из старейших кварталов ремесленного Берлина. Здесь нет туристической суеты, а время словно остановилось. Где-то за парадными фасадами в стиле ар-деко царит дух «золотых двадцатых», а где-то веет «лихими девяностыми». Здесь можно потанцевать свинг, посмотреть старое-доброе немое кино в сопровождении живой музыки или посетить одну из многочисленных арт-галерей.
Стрит-арт, дома, сквоты, галереи: увидеть настоящую жизнь города и понять его свободолюбивый дух
Как Берлин стал таким — ярким, свободным, альтернативным? Мы расскажем, чем он привлекает творческих людей, и покажем реальную жизнь города. Вы отправитесь в жилой центр, популярный Кройцберг и тусовочный Фридрихсхайн, увидите андеграундные пространства, классные граффити и стрит-арт. Узнаете о насущных проблемах города и услышите необычные факты и истории.
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг. Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру. Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».
Обойти мрачные постройки и попытаться понять мышление толпы в 1939
До сих пор нацистский период в истории Германии вызывает много вопросов, а тема денацификации постоянно обсуждается в немецком обществе. На экскурсии мы посетим все основные исторические места Третьего рейха. Я расскажу, как Гитлер пришел к власти и почему образованные люди пошли за ним, что происходило в то время в Берлине и как изменился облик города после прихода нацистов.
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Берлин, который история 20 века задела, как ни один другой город мира, чрезвычайно сложен для восприятия. Во время экскурсии я стану вашим переводчиком в общении с Берлином, помогу понять историю и архитектуру этого непростого города, проведу по старым колоритным кафе и расскажу местные анекдоты. Вы не только увидите Бранденбургские ворота, Рейхстаг или Берлинскую стену, но и рассмотрите город изнутри, по кусочкам собирая яркий пазл Берлина.
Увидеть, как перекликаются прошлое и настоящее в современной жизни немецкой столицы
Берлин нельзя назвать туристическим городом в привычном понимании. Он не поражает обилием декора фасадов, но впечатляет деталями и историями, скрытыми от глаз. Я покажу вам, на что нужно смотреть, чтобы понять этот город, и предложу ключи к его травматическому прошлому и динамичному настоящему. Вы почувствуете дух настоящего Берлина и узнаете его культуру изнутри.
Атмосфера военного Берлина в аутентичном бункере времен второй мировой
Под Берлином находится целая сеть подземных лабиринтов — бункеры, бомбоубежища, тоннели метро, коллекторы. Спуск в этот подземный мир притягивает любителей истории и адреналина. За полтора часа мы пройдем по таинственным подземельям Берлина, бомбоубежищу времен Второй мировой войны и лабиринтам тоннелей. Я расскажу о создании и назначении этих леденящих душу и тело катакомб, а вы своими руками прикоснетесь к истории военного Берлина и она не оставит вас равнодушным!