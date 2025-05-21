30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности

Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Кройцберг, район с богатой историей и культурой, ждет вас. Здесь, где когда-то царила опасность, теперь кипит жизнь.

Увидите знаковые граффити, попробуйте международную кухню, узнаете о туннельных побегах времен Берлинской стены и ощутите дух свободы, который сделал Кройцберг символом альтернативности.

Эта экскурсия позволит вам не просто увидеть, но и почувствовать Берлин, каким он является сегодня, через призму его самого колоритного района
4.7
36 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальный мультикультурный опыт
  • 🎨 Впечатляющий стрит-арт
  • 🍲 Разнообразие гастрономических открытий
  • 🏛 Необычная архитектура
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🌍 Культурное разнообразие
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности

Что можно увидеть

  • Стрит-арт
  • Граффити
  • Архитектура
  • Туннели времён Берлинской стены

Описание экскурсии

Программа

Когда-то Кройцберг был одним из самых опасных районов Берлина, теперь — один из самых ярких. Ночью здесь строятся очереди в ночные клубы, днём — за шаурмой. Это мультикультурный квартал, в котором каждый найдет что-то себе по душе.

  • Гурманы откроют не только нетуристические места с традиционной берлинской кухней, но и узнают, где можно попробовать лучшее из международной гастрономической палитры.
  • Любители стрит-арта увидят самые знаковые, легальные и нелегальные, граффити Берлина. Я помогу разобраться в их символизме и расскажу, где ещё можно посмотреть оригинальный арт-авангард.
  • Знатоки архитектуры оценят необычное разнообразие стилей, от неоготики до постмодерна, а также удивятся строительной находчивости местных жителей. Я расскажу о характерных особенностях стилей, которые мы увидим, и о том, почему у района такое архитектурное разнообразие: о Берлине конца 19 века, о строительных планах середины 20 века и о самозахватах домов 1980х.
  • Интересующиеся историей узнают о туннельных побегах времён Берлинксой стены, о радикальных движениях прошлого и о протестных настроениях настоящего. Я расскажу, как вокруг Кройцберга создался культ альтернативности и свободы.

Вы увидите живой и красочный Берлин, узнаете его жителей, зарядитесь атмосферой творчества и раздолья и во многом начнете ассоциировать свою любовь к немецкой столице именно с Кройцбергом.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1554 туристов
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это
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кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
4
3
2
2
1
1
K
Экскурсия была интересная, узнали много нового про Берлин и в частности про район Кройцберг, который 1 мая был особенно колоритным (для некоторых, может быть, даже через чур, но нам понравилось).
Экскурсия была интересная, узнали много нового про Берлин и в частности про район Кройцберг, который 1
Экскурсия была интересная, узнали много нового про Берлин и в частности про район Кройцберг, который 1
Экскурсия была интересная, узнали много нового про Берлин и в частности про район Кройцберг, который 1
Экскурсия была интересная, узнали много нового про Берлин и в частности про район Кройцберг, который 1
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Maria
Благодаря Даше мы увидели Берлин с совершенно другой стороны – дерзкий, альтернативный, анархистский, яркий! Кройцберг и правда "совесть" Берлина, где народ активно и открыто выражает свое мнение, жизнь бурлит и
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переливается многонациональными красками. Мы получили невероятное удовольствие от прогулки, совершенно точно нужно посетить этот район. Некоторое из увиденного просто потрясло, совершенно невероятно для современного столичного центра. Без гида увидеть и оценить этот район невозможно, нужен "переводчик", который расшифрует и покажет с нужного ракурса все уголки. Спасибо огромное, рекомендуем как must-see!

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О
Были на экскурсии по Кройцбергу 8 марта. Компания из 4 человек. Всё хорошо, Дарья - интересный рассказчик, провела нас, наверное, по всему району. При этом комментарии касались как того, что
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мы непосредственно наблюдали в данный момент, так и истории Берлина и Германии в целом. Было всё, что заявлено в программе, в том числе крытый рынок "Markthalle Neun", на который мы по неосторожности зашли сытыми. Не повторяйте наших ошибок;)
Пожалуй, единственный небольшой минус был в том, что Дарья первое время периодически отвлекалась от темы экскурсии и спрашивала у нас про грядущие (на тот момент) выборы и прочее. На эти обсуждения уходило достаточно много времени. Правда, справедливости ради надо отметить, что в этом частично заслуга одного из членов нашей группы. Но! Как только мы попросили вернуться "чуть ближе к теме", Дарья сразу же откликнулась.
Приятный бонус: Дарья посоветовала несколько мест, где можно поесть вкусно-быстро-недорого, а также достопримечательности, которые нам могут понравиться и маршруты транспорта до нашего отеля. В целом экскурсия понравилась, впечатления остались только положительные.

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Татьяна
очень советую не упустить возможность и познакомиться с этой частью Берлина именно в компании с Дашей. Благодаря ей, такай разный и противоречевый Берлин начал обретать для меня смысл. стало понятнее,
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почему он именно такой.
Дарья хорошо знает, о чем рассказывает, но в компании с ней нет ощущения школьной экскурсии - все понятно, легко и очень комфортно. у меня сложилось ощущение, что я просто гуляю с очень хорошим другом, который отлично знает город, его историю, людей, интересные места, повседневную жизнь, и с удовольствием рассказывает о том, что ему самому нравится) Даша, спасибо!

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Вероника
Спасибо большое за экскурсию!
Прогуляли с Дарьей целый день и все равно не исчерпали ее рассказы о Берлине.
Очень чуткий гид, который может подстроиться под вас и ваши интересы: достопримечательности - ок,
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лучший чизкейк или турецкая кухня в городе - знаю, хорошие бары - можем зайти, Curry Wurst - у нас вот здесь. И все комфортно, без напряга и суеты, так как мы любим открывать для себя новые города.
Отдельное спасибо за любовь к граффити и Марианенплатц с колоритом живущей рядом коммуны - это было впечатляюще.
Мы ещё вернёмся, так как не дошли до нацистского аэропорта;))

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Мария
С Дашей время пролетело быстро, очень насыщенно погуляли по Кройцбергу,я много услышала нового, и обзавелась кучей фоток альтернативного Берлина… Сама бы никогда не разобралась и не нашла бы ничего, расстояние
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большие, объекты раскиданы, благодаря Даше мы их собрали в целую картину.. Очень позитивное было общение, интересный материал.. Без этой экскурсии "мой" Берлин был бы не полным. . Дашенька отзывчивая, была заранее на связи, отвечала на все вопросы. даже не по теме… Очень рекомендую эту экскурсию для тех. кому интересная "изнанка" столицы Германии!

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