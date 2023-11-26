читать дальше много смыслов, историй и юмора. Лёля легко удерживала интерес компании из 9 человек на протяжении 3х часов. Очень классно, когда тебе рассказывает о чем-то человек, не просто интересующийся, а глубоко "погруженный в тему". А её рассказ о клубно-музыкальной культуре Берлина невероятно впечатлил!

Замечательная экскурсия! Я был в Берлине много раз, но даже не мог представить себе, что в рисунках на стенах скрыто так