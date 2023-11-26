1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
«Граффити, инсталляции и муралы на стенах — тема жизни и искусства продолжается»
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€45 за человека
Мини-группа
3 часа
«Андеграундный Берлин»: стрит-арт, сквоты и современный город
Начало: Alexanderplatz
«Вы пройдете по району Митте и осмотрите множество красочных граффити»
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€42 за человека
Индивидуальная
3 часа
Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства
Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
«Увидим граффити известных художников, включая знаменитый поцелуй Брежнева и Хонеккера, и побродим по лабиринтам Хакских дворов»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 ноября 2023Леля - огонь! Было очень интересно и содержательно! Познакомились с отдельными арт-художниками, узнали про местные техно-вечеринки, прогулялись по местам скопления граффити. Спасибо большое! Буду рекомендавать экскурсию друзьям!
- AAndrei3 сентября 2023Замечательная экскурсия! Я был в Берлине много раз, но даже не мог представить себе, что в рисунках на стенах скрыто так
- ВВадим7 января 2023Интересная экскурсия, классные локации. Хотелось бы что бы в экскурсии было больше андеграундных берлинских мест. Маловато))
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Граффити и уличное искусство»
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Сейчас в Берлине в категории "Граффити и уличное искусство" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 130. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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