Berlinkus проводит ещё 6 экскурсий

Вы любите путешествовать самостоятельно? Интересуетесь историей 📖 и культурой, обожаете заглядывать во дворики новых городов и гулять 👣 по улочкам вдали от шумных и обязательных для просмотра достопримечательностей? Вы любите затеряться среди местных и быть на время путешествия одним из них?

Тогда я приглашаю вас на авторскую экскурсию ⛳ «Берлин на десерт». Это прогулка по гастрономическому, культурному и историческому Берлину, где за три часа вы погрузитесь в атмосферу одного из исторических кварталов города и попробуете его на вкус.

Почему на вкус? Потому что еда — это средоточие истории, культуры, атмосферы и неповторимого колорита. Еда — это самый короткий путь к наслаждению местом, к открытию его уникальности и пониманию того, почему и как здесь живут местные. Еда — это телепортация. И я знаю места, побывав в которых, вы сможете телепортироваться в настоящий Берлин, такой, каким его знают и любят берлинцы. Мы попробуем лучшие пирожные города, купим с собой ягодный пирог со штрейзелем или хлеб с хрустящей корочкой для ужина, остановимся на чашечку кофе или бокал берлинского белого вина с видом на парк 🌳 или площадь, а в конце я расскажу вам о ресторанах и рынках, которые вы сможете посетить самостоятельно.

Экскурсию «Берлин на десерт» можно выбрать из двух вариантов:

Восток.

Прогулка пройдёт в районе Митте (Центр). Вы увидите и узнаете, чем интересен центр Берлина вдали (а на самом деле — буквально за углом) от Бундестага (Рейхстага), Бранденбургских ворот и Телевизионной башни. Вы увидите улицы, площади, дворы и церкви города и поймёте, как родился, формировался и вырос этот город 🏙️, как он стал таким, какой есть сейчас.

А по дороге вы узнаете:

где находилась самая популярная пивоварня города и что в ней сейчас;

чем и сейчас отличается Восточный Берлин от Западного;

что делала берлинская Золушка со своими платьями после бала;

историю немецкоязычной синагоги;

где найти самый старый Берлин;

и многое другое.

Запад.

Прогулка пройдёт в центре бывшего Западного Берлина. Вы познакомитесь с бульваром Курфюрстендамм и окрестностями, а также историческими улицами районов Вильмерсдорф и.

По дороге вы узнаете: