Berlinkus проводит ещё 6 экскурсий

Вы любите путешествовать самостоятельно? Интересуетесь историей 📖 и культурой, обожаете заглядывать во дворики новых городов и гулять 👣 по улочкам вдали от шумных и обязательных для просмотра достопримечательностей? Вы любите затеряться среди местных и быть на время путешествия одним из них?
Тогда я приглашаю вас на авторскую экскурсию ⛳ «Берлин на десерт». Это прогулка по гастрономическому, культурному и историческому Берлину, где за три часа вы погрузитесь в атмосферу одного из исторических кварталов города и попробуете его на вкус.
Почему на вкус? Потому что еда — это средоточие истории, культуры, атмосферы и неповторимого колорита. Еда — это самый короткий путь к наслаждению местом, к открытию его уникальности и пониманию того, почему и как здесь живут местные. Еда — это телепортация. И я знаю места, побывав в которых, вы сможете телепортироваться в настоящий Берлин, такой, каким его знают и любят берлинцы. Мы попробуем лучшие пирожные города, купим с собой ягодный пирог со штрейзелем или хлеб с хрустящей корочкой для ужина, остановимся на чашечку кофе или бокал берлинского белого вина с видом на парк 🌳 или площадь, а в конце я расскажу вам о ресторанах и рынках, которые вы сможете посетить самостоятельно.
Экскурсию «Берлин на десерт» можно выбрать из двух вариантов:
- Восток.
- Прогулка пройдёт в районе Митте (Центр). Вы увидите и узнаете, чем интересен центр Берлина вдали (а на самом деле — буквально за углом) от Бундестага (Рейхстага), Бранденбургских ворот и Телевизионной башни. Вы увидите улицы, площади, дворы и церкви города и поймёте, как родился, формировался и вырос этот город 🏙️, как он стал таким, какой есть сейчас.
А по дороге вы узнаете:
- где находилась самая популярная пивоварня города и что в ней сейчас;
- чем и сейчас отличается Восточный Берлин от Западного;
- что делала берлинская Золушка со своими платьями после бала;
- историю немецкоязычной синагоги;
- где найти самый старый Берлин;
- и многое другое.
- Запад.
- Прогулка пройдёт в центре бывшего Западного Берлина. Вы познакомитесь с бульваром Курфюрстендамм и окрестностями, а также историческими улицами районов Вильмерсдорф и.
По дороге вы узнаете:
- как Берлин стал столицей ⭐️, захватывая города без помощи оружия;
- где любил прогуливаться Есенин, а где — Маяковский;
- почему французская кухня 🥧 для берлинца родная;
- как обычная водоколонка стала памятником берлинке;
- и многое другое.
- Я верю, что в душе вы — первооткрыватель. И я помогу вам найти свой неповторимый Берлин.