Berlinkus проводит ещё 6 экскурсий

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Берлин на десерт

Berlinkus
Berlinkus – Гид из Берлина
Вас ждет прогулка 👣 по одному из авторский маршрутов.

Вы сможете попробовать традиционные блюда немецкой кухни 🥧, прогуляться по атмосферным улицам центра Берлина и узнаете немало удивительных фактов об этом замечательном городе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Берлин на десерт
Берлин на десерт
Вы любите путешествовать самостоятельно? Интересуетесь историей 📖 и культурой, обожаете заглядывать во дворики новых городов и гулять 👣 по улочкам вдали от шумных и обязательных для просмотра достопримечательностей? Вы любите затеряться среди местных и быть на время путешествия одним из них?
Тогда я приглашаю вас на авторскую экскурсию ⛳ «Берлин на десерт». Это прогулка по гастрономическому, культурному и историческому Берлину, где за три часа вы погрузитесь в атмосферу одного из исторических кварталов города и попробуете его на вкус.
Почему на вкус? Потому что еда — это средоточие истории, культуры, атмосферы и неповторимого колорита. Еда — это самый короткий путь к наслаждению местом, к открытию его уникальности и пониманию того, почему и как здесь живут местные. Еда — это телепортация. И я знаю места, побывав в которых, вы сможете телепортироваться в настоящий Берлин, такой, каким его знают и любят берлинцы. Мы попробуем лучшие пирожные города, купим с собой ягодный пирог со штрейзелем или хлеб с хрустящей корочкой для ужина, остановимся на чашечку кофе или бокал берлинского белого вина с видом на парк 🌳 или площадь, а в конце я расскажу вам о ресторанах и рынках, которые вы сможете посетить самостоятельно.

Экскурсию «Берлин на десерт» можно выбрать из двух вариантов:

  • Восток.
  • Прогулка пройдёт в районе Митте (Центр). Вы увидите и узнаете, чем интересен центр Берлина вдали (а на самом деле — буквально за углом) от Бундестага (Рейхстага), Бранденбургских ворот и Телевизионной башни. Вы увидите улицы, площади, дворы и церкви города и поймёте, как родился, формировался и вырос этот город 🏙️, как он стал таким, какой есть сейчас.

А по дороге вы узнаете:

  • где находилась самая популярная пивоварня города и что в ней сейчас;
  • чем и сейчас отличается Восточный Берлин от Западного;
  • что делала берлинская Золушка со своими платьями после бала;
  • историю немецкоязычной синагоги;
  • где найти самый старый Берлин;
  • и многое другое.
  • Запад.
  • Прогулка пройдёт в центре бывшего Западного Берлина. Вы познакомитесь с бульваром Курфюрстендамм и окрестностями, а также историческими улицами районов Вильмерсдорф и.

По дороге вы узнаете:

  • как Берлин стал столицей ⭐️, захватывая города без помощи оружия;
  • где любил прогуливаться Есенин, а где — Маяковский;
  • почему французская кухня 🥧 для берлинца родная;
  • как обычная водоколонка стала памятником берлинке;
  • и многое другое.
  • Я верю, что в душе вы — первооткрыватель. И я помогу вам найти свой неповторимый Берлин.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Берлин на десерт
Берлин на десерт
Берлин на десерт
Берлин на десерт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Berlinkus
Berlinkus
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