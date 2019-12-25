6 отзывов оставили туристы

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Рождественская фотосессия в Берлине

Открыть все развлечения зимних базаров и получить красивые праздничные фото на память

4.9
6 отзывов
Alexey & Alena
Alexey & Alena – Гид из Берлина
Мы посетим лучшие ярмарки Берлина, и вы узнаете много интересного о том, как немцы отмечают Рождество и Новый год.

У вас будет шанс полюбоваться праздничным городом и его достопримечательностями 🏛️, принять участие в праздновании Рождества или Нового года и сохранить эти яркие воспоминания на фотографиях от профессионалов своего дела.
Задать вопросОбычно отвечает за 26 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €157 за экскурсию

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Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине

Программа

Вас ждет традиционное зимнее развлечение в Германии — рождественские ярмарки, которые открываются в конце ноября и куда люди ходят семьями и с друзьями. Здесь вы сможете купить оригинальные подарки, в том числе сделанные вручную, покататься на аттракционах и послушать рождественскую музыку. Каждый рождественский рынок наполнен своей непередаваемой атмосферой.

На рождественских рынках можно не только обойти все сувенирные лавки, но и съесть что-нибудь вкусное: жареные колбаски, тюрингские сосиски в булочке или берлинскую колбаску с карри. Особенно любят немцы рождественские сладости. В Германии существует более 100 сортов рождественского печенья, фабрики начинают делать его уже в августе, ведь каждый немец за ноябрь-декабрь съедает 3-4 килограмма печенья.

На ярмарках вас ждут карамелизированные орехи, горячие каштаны, свежие фрукты 🍉 в шоколаде и «кости домино» — облитые шоколадом кубики из бисквитного теста, желе и марципана. Запить сладости можно традиционным глинтвейном или яичным ликером.

Кроме того, мы можем прогуляться 👣 по центру Берлина и сделать красивые 🤩 зимние фотографии 📸 у знаковых достопримечательностей 🏛️.

Всё это действо мы запечатлеем во время фотосессии. После экскурсии 🧭 и цветокоррекции вы получите 60-80 профессиональных фотоснимков.

Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине
Рождественская фотосессия в Берлине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexey & Alena
Alexey & Alena
Я (Алексей) и моя супруга (Алёна) живём в Берлине с 2008 года и уже более десяти лет занимаемся профессионально фотографией. Мы любим знакомиться и общаться с новыми людьми и с большим удовольствием проведём для вас фотопрогулку по этому замечательному городу.
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6 отзывов оставили туристы

25 декабря 2019
Спасибо большое Алексею! не один вопрос, заданный нами, не остался безответным. Получили массу рекомендаций и консультаций как рационально использовать время и при этом минимально затратить материальный ресурс... для нас, приехавших впервые в Берлин, такое знакомство просто необходимо. Спасибо большое и дай Бог здоровья!
6 декабря 2019
Все было хорошо, красивые фотографии. Жаль погода подвела- лил дождь. Спасибо Алексею.
12 января 2019
Добрый вечер! 5 января 2019 года ровно в 10:00 БЕЗ ОПОЗДАНИЯ ко мне подошёл Алексей. Вся прогулка была просто потрясающая. Хочу сначала сказать просто огромнейшее спасибо. Как гид Алексей просто 5 баллов из 5, на столько интересно, на столько увлекательно, рассказал о городе, о старинных зданиях, рассказал о нынешнем поколении и жизни в Берлине в целом, параллельно фотографировал. Рассказал куда сходить (сходила на шоу vivid просто слов нет, спасибо за такую рекомендацию, сходила на смотровую и в собор и в музей, то что вы рекомендовали всё абсолютно прошла); рассказал, где вкусно покушать (все заведения и ни раз прошла). С погодой очень повезло, что не менее радует. Очень жду фотографий)))) Огромное и человеческое ВАМ спасибо!!! Остались только самые лучшие эмоции)))
3 ноября 2018
У нас с Аленой, вышла просто замечательная фотопрогулка! Первый раз в Берлине. Мы прошлись по самым красивым местам, посетили много достопримечательностей Берлина, все нам показали) Более того, она очень быстро обработала наши фото. Огромное ей спасибо за экскурсию, эти снимки останутся навсегда у нас на память!)
Алексей
21 февраля 2017
Экскурсия перепланирована по обоюдному согласию из-за теракта 19 декабря, ярмарки были закрыты. Мы посетили магазин https://www. tripadvisor. ru/Attraction_Review-g187323-d6276263-Reviews-Kaethe_Wohlfahrt-Berlin. html, где себе прикупил Nußknacker. Съездили в район, где живут неформалы. Побывали возле длинного куска Берлинской стены и в сквере, памяти 9 мая (точное название не помню). Экскурсия понравилась и на память остались отличные фотокарточки. На следующий день, я все-таки погулял по рождественским ярмаркам и купил рождественских сувениров. Заказываю экскурсию второй раз. Доволен. Буду еще - закажу еще.
Наталья
29 декабря 2013
Хотим поблагодарить Алексея за приятную экскурсию по рождественским рынкам Берлина с фотосессией. Алексей рассказал о городе легко и непринужденно, показал самые интересные объекты и сделал замечательные фотоснимки. Рождественский Берлин вызвал у нас очень приятные и праздничные эмоции, а яркие и качественные фотографии ещё долго будут напоминать нам об этом дне. И в этом заслуга Алексея. :)

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