6 отзывов оставили туристы

Программа

Вас ждет традиционное зимнее развлечение в Германии — рождественские ярмарки, которые открываются в конце ноября и куда люди ходят семьями и с друзьями. Здесь вы сможете купить оригинальные подарки, в том числе сделанные вручную, покататься на аттракционах и послушать рождественскую музыку. Каждый рождественский рынок наполнен своей непередаваемой атмосферой.

На рождественских рынках можно не только обойти все сувенирные лавки, но и съесть что-нибудь вкусное: жареные колбаски, тюрингские сосиски в булочке или берлинскую колбаску с карри. Особенно любят немцы рождественские сладости. В Германии существует более 100 сортов рождественского печенья, фабрики начинают делать его уже в августе, ведь каждый немец за ноябрь-декабрь съедает 3-4 килограмма печенья.

На ярмарках вас ждут карамелизированные орехи, горячие каштаны, свежие фрукты 🍉 в шоколаде и «кости домино» — облитые шоколадом кубики из бисквитного теста, желе и марципана. Запить сладости можно традиционным глинтвейном или яичным ликером.

Кроме того, мы можем прогуляться 👣 по центру Берлина и сделать красивые 🤩 зимние фотографии 📸 у знаковых достопримечательностей 🏛️.

Всё это действо мы запечатлеем во время фотосессии. После экскурсии 🧭 и цветокоррекции вы получите 60-80 профессиональных фотоснимков.