Знаете ли вы, что в Берлине есть район, где не встретишь ни одного взрослого?! Настоящий европейский Вудсток! Здесь живет практически одна молодежь, и далеко не все они немцы. Люди со всего мира приезжают хотя бы ненадолго: арендуют квартиры на месяц, на два, а потом остаются здесь навсегда! На прогулке 👣 по нему вы почувствуете магию притяжения этого квартала, который живет по своим законам.

Местные жители часто устраивают себе и своим друзьям «праздники непослушания» и живут по своим особым законам, точнее «без закона», исходя из принципа «все, что не запрещено, можно». А иногда и то, что запрещено, тоже можно. Они расписывают стены домов и гаражей шедеврами граффити, а из подручного мусора, металлолома и выброшенной мебели устраивают себе бары 🍹, кнайпы и целые дискотеки под открытым небом! Именно в этих кварталах рождалась еще с конца 80-х техномузыка и рейв, очень скоро покорившие все мировые танцполы.

В один из таких кварталов на стыке трех районов немецкой столицы ⭐️ мы и отправимся.

Программа

Сперва мы пройдемся вдоль самой большой в мире уличной галереи граффити под открытым небом, затем завернем в настоящие трущобы Фридрихсхайна, где будем бродить, вглядываясь в странные лица прохожих, изучать местную индастриал архитектуру и росписи стен, а если захотим, отведаем немного местного пива в необычном пабе под открытым небом.

Здесь же неподалеку расположились и самые заметные тусовочные места берлинских неформалов: клубы «Магнит», «Трезор», «Кассиопея», «Астра», «КитКат», «Лидо» и «Фрицклуб» с живыми концертами в стилях от инди до панка и гранжа. Рядом знаменитая «Арена Берлин», а летом проводится масштабный опен-эйр.