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Берлин Неформатный

5
5 отзывов
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Знаете ли вы, что в Берлине есть район, где не встретишь ни одного взрослого? Здесь живет практически одна молодежь, и большинство из них иностранцы.

Люди со всего мира приезжают хотя бы ненадолго: арендуют квартиры на месяц или на два, а потом остаются жить тут навсегда.

На прогулке 👣 по нему вы почувствуете магию притяжения этого квартала, который живет по своим законам.

Практически каждая стена домов и гаражей расписана местными жителями, а бары 🍹 сделаны из подручного мусора и выброшенной мебели.

Именно в этих кварталах рождалась еще с конца 80-х техномузыка и рейв, очень скоро покорившие все мировые танцполы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €105 за экскурсию

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Берлин Неформатный
Берлин Неформатный

Что вы увидите

  • Берлинскую Венецию
  • Статую "Молекуляр мэн"
  • сквоты
  • городские граффити
  • клубы
  • пабы
  • берлинскую стену и пр.
Знаете ли вы, что в Берлине есть район, где не встретишь ни одного взрослого?! Настоящий европейский Вудсток! Здесь живет практически одна молодежь, и далеко не все они немцы. Люди со всего мира приезжают хотя бы ненадолго: арендуют квартиры на месяц, на два, а потом остаются здесь навсегда! На прогулке 👣 по нему вы почувствуете магию притяжения этого квартала, который живет по своим законам.
Местные жители часто устраивают себе и своим друзьям «праздники непослушания» и живут по своим особым законам, точнее «без закона», исходя из принципа «все, что не запрещено, можно». А иногда и то, что запрещено, тоже можно. Они расписывают стены домов и гаражей шедеврами граффити, а из подручного мусора, металлолома и выброшенной мебели устраивают себе бары 🍹, кнайпы и целые дискотеки под открытым небом! Именно в этих кварталах рождалась еще с конца 80-х техномузыка и рейв, очень скоро покорившие все мировые танцполы.
В один из таких кварталов на стыке трех районов немецкой столицы ⭐️ мы и отправимся.
Программа
Сперва мы пройдемся вдоль самой большой в мире уличной галереи граффити под открытым небом, затем завернем в настоящие трущобы Фридрихсхайна, где будем бродить, вглядываясь в странные лица прохожих, изучать местную индастриал архитектуру и росписи стен, а если захотим, отведаем немного местного пива в необычном пабе под открытым небом.
Здесь же неподалеку расположились и самые заметные тусовочные места берлинских неформалов: клубы «Магнит», «Трезор», «Кассиопея», «Астра», «КитКат», «Лидо» и «Фрицклуб» с живыми концертами в стилях от инди до панка и гранжа. Рядом знаменитая «Арена Берлин», а летом проводится масштабный опен-эйр.
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение музеев
Что не входит
  • Проезд городским транспортом
Начало
🚩 Александрплац у городской Ратуши (Ратхаус Берлин)
Место завершения
🏁 Александрплац
Берлин Неформатный
Берлин Неформатный
Берлин Неформатный
Берлин Неформатный

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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5 отзывов оставили туристы

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