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Берлин в кино. По местам съемок знаменитых кинолент

Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Если вы хоть немного такой же киноман как и я, то эта экскурсия ⛳ придется вам по душе.

Ведь речь в этой экскурсии 🧭 пройдет прежде всего о знаменитых фильмах, сцены из которых (или ленты целиком) были сняты на улицах нашего города, а в некоторых из них я даже принимал непосредственное участие.

Мы побываем на местах съемок «Бесславных ублюдков» Тарантино, посетим площадь Марлен Дитрих, узнаем где в Берлине снимали «17 мгновений весны» и «Гуд-бай Ленин», а также я представлю вам еще более 20 фильмов, которые снимались в столице Германии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €105 за экскурсию

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Берлин в кино. По местам съемок знаменитых кинолент
Берлин в кино. По местам съемок знаменитых кинолент

Что вы увидите

  • "Превосходство Борна" с Мэттом Дейманом
  • "Операция Валькирия" с Томом Крузом
  • "Агент007. Осьминожка" с Роджером Муром
  • "Голубой Ангел" с Марлен Дитрих"
  • "Беги, Лола, беги!" Тима Тыквера
  • "Бесславные ублюдки" с Бредом Питтом и Тилем Швайгером
  • "Взрывная блондинка" с Шерлиз Терон
  • "17 мгновений весны" c Вячеславом Тихоновым в роли Штирлица
  • "Гуд-бай Ленин" с Чулпан Хаматовой
  • "Небо над Берлином" Вима Вельдерса
  • "Русское Диско (русская. версия "Я нормально-Супергут")"
  • "Мост шпионов" с Томом Хэнксом
  • "Я-Кристина" или "Дети с Зоологишер Гартен"
  • "Александрплац", трилогия Фасбендера
Если Вы хоть немного такой же киноман, как и мы, то эта экскурсия ⛳ придется вам по душе.
Речь в этой экскурсии 🧭 пойдет прежде всего о знаменитых фильмах, сцены из которых (или ленты целиком) были сняты на улицах нашего города, а в некоторых из них наш гид даже принимал непосредственное участие.
Мы побываем с вами на площади Марлен Дитрих, где в роскошном здании современного театра, который на время фестиваля переименовуется в Berlinale Palast, происходит ежегодная церемония награждения победителей и лауреатов кинофестиваля Берлинале - Фестиваль кино 🎥, уже давно побивший мировой рекорд посещаемости. В прошлом году его посетило свыше 184 тыс. зрителей!
Также пройдем Аллеей Славы, где как в Голливуде, впечатаны в асфальт звезды с именами всех самых знаменитых актеров, режиссеров, сценаристов, композиторов немецкого происхождения, кто так или иначе оставил свой значимый след для мирового кинематографа всех времен и народов. Сколько знакомых имен! Никогда бы не подумал, что многие из них, оказывается, немцы, навсегда связавшие свою жизнь с Голливудом. Это впечатляет!
Здесь же совсем неподалеку на нескольких этажах здания расположился самый большой в Германии музей 🖼 Кино и Телевидения, где представлены различные экспонаты и фрагменты студийного оборудования, использовавшиеся за весь период более чем 100-летней истории 📖 кинематографа, а также самые первые кинокамеры и кинопроекторы, которые соседствуют с экранными образами знаменитой кино-дивы Марлен Дитрих. Все ее самые знаменитые платья-оригиналы, в которых она снималась, выставлены здесь же в витринах, а за каждой из них - громадные экраны с фрагментами этих фильмов. Если наша экскурсия будет в четверг во второй половине дня, смогу вас провести в музей абсолютно бесплатно, не пожалеете!

Итак, основные и самые известные фильмы, которые снимали на улицах нашего города:

  • "Превосходство Борна" с Мэттом Дейманом,
  • "Операция Валькирия" с Томом Крузом,
  • "Агент007. Осьминожка" с Роджером Муром,
  • "Голубой Ангел" с Марлен Дитрих",
  • "Беги, Лола, беги!" Тима Тыквера,
  • "Бесславные ублюдки" с Бредом Питтом и Тилем Швайгером,
  • "Взрывная блондинка" с Шерлиз Терон,
  • "17 мгновений весны" c Вячеславом Тихоновым в роли Штирлица,
  • "Гуд-бай Ленин" с Чулпан Хаматовой,
  • "Небо над Берлином" Вима Вельдерса,
  • "Русское Диско (русская. версия "Я нормально-Супергут")",
  • "Мост шпионов" с Томом Хэнксом,
  • "Я-Кристина" или "Дети с Зоологишер Гартен",
  • "Александрплац", трилогия Фасбендера
  • "Берлинский синдром" с Терезой Палмер, знаменитый немецкий сериал "Ку-Дамм-56", "Жизнь других", "Тунель", "Отель Адлон", "Легенды Риты", "Наши отцы, наши матери", "Германия 86",
  • и мн. др.
Понятно, что вы возможно их не все смотрели - тогда будете вспоминать знакомые названия и по ходу нашей экскурсии мы уже вместе с вами будем отыскивать места съемок, вспоминая сюжетную линию каждого из них. А попутно, конечно же, исследуем город 🏙️ на предмет исторических памятников и достопримечательностей 🏛️. Уверен, их на нашем пути будет не мало!
Ну как вам идея?
Тогда вперед! Можно уже бронировать.
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение музеев
Что не входит
  • Проезд городским транспортом
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Потсдаммерплац
Берлин в кино. По местам съемок знаменитых кинолент
Берлин в кино. По местам съемок знаменитых кинолент
Берлин в кино. По местам съемок знаменитых кинолент
Берлин в кино. По местам съемок знаменитых кинолент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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