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Берлинская Стена — история и судьбы людей

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28 отзывов
Леонид К.
Леонид К. – Гид из Берлина
Вы увидите, что в Берлине до сих пор сохранился шрам от разделения на два города, несмотря на то, что с падения стены прошло уже много лет.

Моя цель — не только рассказать о жизни немцев в Восточном Берлине, но и показать вам эклектичность современной жизни столицы ⭐️.

Вас удивят невероятные переплетения разных культур со всех уголков планеты, свобода самовыражения и мнений, которые царят в городе.

Кто-то верно подметил, что Берлин — «полупьяный парень с гитарой», романтик, хулиган и бунтарь, живущий сегодняшним днем, растрепанный и неаккуратный, но при этом чертовски очаровательный и притягательный.

Вы непременно это почувствуете и полюбите Берлин.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €110 за экскурсию

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Берлинская Стена — история и судьбы людей
Берлинская Стена — история и судьбы людей

Что вы увидите

  • «Дворец слез»
  • мост Бёзебрюке
  • Берлинская стена
Вы побываете в интереснейших, запечатленных в учебниках местах Восточного Берлина. Я расскажу подлинные, смешные и грустные, истории 📖 местных жителей. Вы попробуете традиционную «гэдээровскую» закуску, потрогаете легендарную Стену и пройдете через контрольно-пропускной пункт «на Запад». А также насладитесь неповторимой энергией города: свободной, романтичной и невероятно притягательной.
Вы увидите, что в Берлине до сих пор сохранился шрам от разделения на два города, несмотря на то, что с падения стены прошло уже немало лет. В первую очередь, экскурсия ⛳ посвящена ГДР и судьбам восточных немцев. Кроме того, моя цель — показать вам эклектичность современной жизни столицы ⭐️. Ведь Берлин — это, бесспорно, европейский Нью-Йорк. Вас удивят невероятные переплетения разных культур со всех уголков планеты, свобода самовыражения и мнений, которые царят в городе. Кто-то верно подметил, что Берлин — «полупьяный парень с гитарой», романтик, немного хулиган и бунтарь, живущий сегодняшним днем, растрепанный и неаккуратный, но при этом чертовски очаровательный и притягательный. Вы непременно это почувствуете и полюбите Берлин.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы (проездной на день — 7 евро на человека)
  • Напитки и еда по желанию (хот-дог Кеттвурст 2, 7 евро)
Начало
🚩 Friedrichstraße 140, 10117, Berlin
Место завершения
🏁 Bornholmer Str. 70, 13359 Berlin
Берлинская Стена — история и судьбы людей
Берлинская Стена — история и судьбы людей
Берлинская Стена — история и судьбы людей
Берлинская Стена — история и судьбы людей

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Леонид К.
Леонид К.
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28 отзывов оставили туристы

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