Вы побываете в интереснейших, запечатленных в учебниках местах Восточного Берлина. Я расскажу подлинные, смешные и грустные, истории 📖 местных жителей. Вы попробуете традиционную «гэдээровскую» закуску, потрогаете легендарную Стену и пройдете через контрольно-пропускной пункт «на Запад». А также насладитесь неповторимой энергией города: свободной, романтичной и невероятно притягательной.

Вы увидите, что в Берлине до сих пор сохранился шрам от разделения на два города, несмотря на то, что с падения стены прошло уже немало лет. В первую очередь, экскурсия ⛳ посвящена ГДР и судьбам восточных немцев. Кроме того, моя цель — показать вам эклектичность современной жизни столицы ⭐️. Ведь Берлин — это, бесспорно, европейский Нью-Йорк. Вас удивят невероятные переплетения разных культур со всех уголков планеты, свобода самовыражения и мнений, которые царят в городе. Кто-то верно подметил, что Берлин — «полупьяный парень с гитарой», романтик, немного хулиган и бунтарь, живущий сегодняшним днем, растрепанный и неаккуратный, но при этом чертовски очаровательный и притягательный. Вы непременно это почувствуете и полюбите Берлин.