3 отзыва оставили туристы

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Берлинская стена. Как это было?

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3 отзыва
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
«Где же все-таки стояла эта Стена?» — этот вопрос чаще всего задают гости Берлина, да и сами берлинцы.

Во время нашей прогулки мы отыщем те немногие фрагменты, которые уцелели вместе с остатками бывших пограничных сооружений в черте города и нам откроется история 📖 противостояния двух систем времен Холодной войны.

Вы узнаете, кто же первый принял решение возвести стену вокруг Западного Берлина, все перипетии этого строительства, историю искусственной продовольственной блокады города и самые знаменитые истории побегов.

Наконец, мы посетим тот самый въезд в американский сектор Западного Берлина, известный как «Чекпойнт Чарли» и вы узнаете, почему у него такое странное название.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Берлинская стена. Как это было?
Берлинская стена. Как это было?
«Где же все-таки стояла эта Стена?» — именно этот вопрос чаще всего задают гости Берлина, да и сами берлинцы. Мы отыщем те немногие фрагменты, которые еще уцелели вместе с остатками бывших пограничных сооружений в черте города и нам откроется история 📖 противостояния двух систем времен Холодной войны. Вы узнаете, кто же первый принял решение возвести стену вокруг Западного Берлина (ну уж точно не Сталин с Хрущевым, как многие полагают), все перипетии этого строительства, историю искусственной продовольственной блокады города и самые знаменитые истории побегов.
Мы посетим тот самый въезд в американский сектор Западного Берлина, известный как «Чекпойнт Чарли».
Почему он имеет такое странное название? На его месте воссоздана посвященная ему экспозиция под открытым небом.
Именно там в свое время состоялось печально-известное «танковое противостояние» 1961 года, когда мир был всего в 10 минутах от начала Третьей мировой войны (за год до Карибского кризиса на Кубе). Тогда Советский Союз и США выясняли вопросы разделения и управления оккупированным Берлином, а танки противников оказались в боевой готовности и с поддержкой двух пехотных полков с обеих сторон всего в 100-метровой зоне досягаемости. Почти сутки не выключались моторы и не зачехлялись орудия! Кто же разрулил эту более чем напряженную ситуацию и отступил первый — думаете, американцы?
Здесь же расположилась 15-метровая в высоту и 60-метровая в объеме 3D-панорама проекта «Берлинская стена», где, попав внутрь, очень наглядно можно переместиться во времени на 30-40 лет назад и почувствовать себя в эпицентре противостояния двух мировых систем.
Мы обязательно посетим музей 🖼 «Дворец Слез» (это так же без доп. расходов). Он расположен в здании бывшей транспортной таможни между Западным и Восточным Берлином, где все сохранилось как будто бы вчера, пройдем таможенный контроль и даже заглянем в чемоданы реальных людей, которым все же удалось пересечь границу в одну сторону. Что брали они с собой, навсегда покидая родные дома?
Дополнительно, если останется еще немного времени, мы с вами отправимся в самую большую галерею в мире под открытым небом, составленную из картин на самом большом фрагменте Берлинской стены длиной в 1316 метров.
Галерея находится в районе Фридрихсхайн и состоит из 106 картин, написанных на восточной стороне (east side) Берлинской стены, в работе над которыми приняли участие 118 художников из 21-й страны. Самая выдающаяся из них, пожалуй, — творение нашего соотечественника Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», более известная как «Поцелуй Брежнева».
Что входит
  • Услуги гида
  • Возможны бесплатные консультации по тарифам и услугам мобильной связи Германии
Что не входит
  • Возможные дополнительные расходы: расходы на городской транспорт
  • Личные расходы
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Потсдаммерплац
Берлинская стена. Как это было?
Берлинская стена. Как это было?
Берлинская стена. Как это было?
Берлинская стена. Как это было?

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег А.
Олег А.
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3 отзыва оставили туристы

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