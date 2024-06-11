В Берлинской галерее хранится одна из лучших в мире коллекций европейской живописи 13–17 веков. Я стану вашим проводником — не только помогу разобраться в хитросплетении залов, но и открою прекрасный и загадочный мир старых мастеров. Познакомлю с деталями библейских сюжетов, расскажу малоизвестные факты из жизни художников и раскрою тайны знаменитых картин.

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от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Берлине

Лидия Ваш гид в Берлине

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите известные полотна Рубенса, самую большую коллекцию работ Рембрандта, редкие картины Босха, а ещё — произведения ван Эйка, Боттичелли, Караваджо, Вермеера, Тициана, Дюрера и многих других. А я расскажу:

Как читать и понимать картины мастеров 13–17 веков

В чём отличие Брейгеля-старшего от Брейгеля-младшего

Что означают те или иные цвета на полотнах

Как определить дату написания картины, только посмотрев на неё

Чем Рубенс выделялся среди своих современников

И многое другое!

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в галерею — €12/взрослые, €6/студенты и пенсионеры, дети до 18 лет — бесплатно.