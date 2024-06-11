В Берлинской галерее хранится одна из лучших в мире коллекций европейской живописи 13–17 веков.
Я стану вашим проводником — не только помогу разобраться в хитросплетении залов, но и открою прекрасный и загадочный мир старых мастеров.
Познакомлю с деталями библейских сюжетов, расскажу малоизвестные факты из жизни художников и раскрою тайны знаменитых картин.
Я стану вашим проводником — не только помогу разобраться в хитросплетении залов, но и открою прекрасный и загадочный мир старых мастеров.
Познакомлю с деталями библейских сюжетов, расскажу малоизвестные факты из жизни художников и раскрою тайны знаменитых картин.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите известные полотна Рубенса, самую большую коллекцию работ Рембрандта, редкие картины Босха, а ещё — произведения ван Эйка, Боттичелли, Караваджо, Вермеера, Тициана, Дюрера и многих других. А я расскажу:
- Как читать и понимать картины мастеров 13–17 веков
- В чём отличие Брейгеля-старшего от Брейгеля-младшего
- Что означают те или иные цвета на полотнах
- Как определить дату написания картины, только посмотрев на неё
- Чем Рубенс выделялся среди своих современников
- И многое другое!
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в галерею — €12/взрослые, €6/студенты и пенсионеры, дети до 18 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Штауфенбергштрассе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Берлине
Меня зовут Лидия, я гид по Берлину. За те годы, что я живу в этом потрясающем городе, я влюбилась в его улочки, атмосферу и жителей. Изучив историю Берлина, я начала его понимать — и это чувство переросло во что-то большее, чем любовь. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и открытиями!Задать вопрос
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