Экскурсия в Дрезден из Берлина.

Выездная экскурсия ⛳ из Берлина в Дрезден

Длительность поездки: 10 часов.

Стоимость для группы, до 4 человек от 625 евро

Дрезден, великолепный город 🏙️ с потрясающей архитектурой и замечательными людьми. Он словно сказочный герой, восстал из пепла.

Прибыв в Дрезден, Вы направляетесь на двух часовую пешеходную экскурсию по городу. Экскурсия в Дрездене не утомительна, интересна и познавательна. Мы пройдем не туристическими улицами, откроем интересные места и конечно, Вы увидите достопримечательности 🏛️, такие как:

Красивый мост Августа, Дворец резиденцию Саксонских королей, Театральную площадь, Цвингер, Земпер оперу, Ташенбергский дворец, Новый рынок, Старый рынок, Холерный фонтан ⛲, Новую ратушу, Албертиниум, Фрауен кирхе-церковь Божьей матери, Дворец Графини Козель, Террасы Брюля, Придворную церковь ⛪, Шествие князей и многое друге.

Прогулка по старинным кварталам и средневековым улочкам, осмотр королевских дворцов и посещение музеев будут ярким и позитивным воспоминанием на долгие годы!

В завершении прогулки по Дрездену с русским гидом, у вас будет время для вкусного обеда в интересном ресторане, и возможность посетить музеи 🖼 Дрездена.