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Экскурсия в Дрезден из Берлина

Кожевникова Н.
Кожевникова Н. – Гид из Берлина
Вас ждет живописная дорога до Дрездена из Берлина.

А уже в самом городе вас будет ждать русскоговорящий гид, который проведет вам увлекательную 2-часовую экскурсию ⛳ по самым интересным местам города.

Вы увидите знаменитые дворцы, осмотрите мост Августа и познакомитесь с другими достопримечательностями 🏛️ города.

А также гид проведет вас по старинным кварталам Дрездена.

В конце экскурсии 🧭 у вас будет свободное время, которое вы можете потратить на посещение музеев или вкусный обед в одном из ресторанов или кафе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €625 за экскурсию

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Экскурсия в Дрезден из Берлина
Экскурсия в Дрезден из Берлина

Что вы увидите

  • Красивый мост Августа
  • Дворец — резиденция Саксонских королей
  • Театральную площадь
  • Цвингер
  • Земпер опера
  • Ташенбергский дворец
  • Новый рынок
  • Старый рынок
  • Холерный фонтан
  • Новая ратуша
  • Албертиниум
  • Фрауен кирхе-церковь Божьей матери
  • Дворец Графини Козель
  • Террасы Брюля
  • Придворная церковь
  • Шествие князей и многое другое
Экскурсия в Дрезден из Берлина.
Выездная экскурсия ⛳ из Берлина в Дрезден
Длительность поездки: 10 часов.
Стоимость для группы, до 4 человек от 625 евро
Дрезден, великолепный город 🏙️ с потрясающей архитектурой и замечательными людьми. Он словно сказочный герой, восстал из пепла.

Прибыв в Дрезден, Вы направляетесь на двух часовую пешеходную экскурсию по городу. Экскурсия в Дрездене не утомительна, интересна и познавательна. Мы пройдем не туристическими улицами, откроем интересные места и конечно, Вы увидите достопримечательности 🏛️, такие как:

  • Красивый мост Августа, Дворец резиденцию Саксонских королей, Театральную площадь, Цвингер, Земпер оперу, Ташенбергский дворец, Новый рынок, Старый рынок, Холерный фонтан ⛲, Новую ратушу, Албертиниум, Фрауен кирхе-церковь Божьей матери, Дворец Графини Козель, Террасы Брюля, Придворную церковь ⛪, Шествие князей и многое друге.
Прогулка по старинным кварталам и средневековым улочкам, осмотр королевских дворцов и посещение музеев будут ярким и позитивным воспоминанием на долгие годы!
В завершении прогулки по Дрездену с русским гидом, у вас будет время для вкусного обеда в интересном ресторане, и возможность посетить музеи 🖼 Дрездена.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Начало
🚩 Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Место завершения
🏁 Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Экскурсия в Дрезден из Берлина
Экскурсия в Дрезден из Берлина
Экскурсия в Дрезден из Берлина
Экскурсия в Дрезден из Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кожевникова Н.
Кожевникова Н.
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