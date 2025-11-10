Экскурсия по еврейскому Берлину: от улиц, где находился универмаг семьи Израэль, жил Моисей Мендельсон, до Новой синагоги.
Мы поговорим о Вильфриде Израэле — человеке, спасшем тысячи детей, увидим мемориалы «Fabrik-Aktion», музей Отто Вайдта, школьные здания и еврейское кладбище. Это путь сквозь память, боль и силу духа.
Мы поговорим о Вильфриде Израэле — человеке, спасшем тысячи детей, увидим мемориалы «Fabrik-Aktion», музей Отто Вайдта, школьные здания и еврейское кладбище. Это путь сквозь память, боль и силу духа.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииЧто осталось от еврейского Берлина — и что до сих пор живёт? На этой прогулке мы вместе заглянем в школьные дворы, в окна бывших больниц, в архивы памяти. Я расскажу о Мендельсоне, Вильфриде Израэле, Нелли Закс, но не только — за каждым именем здесь стоят судьбы. Мы увидим, где были синагоги, как работал универмаг Израэля, где прятались, спасали, учили и молились. Эта экскурсия — не реконструкция, а попытка услышать город. Что вас ждёт? Мы пройдём по Шойненфиртель — месту, где когда-то звучал идиш, кипела торговля и развивалась культура. Вы узнаете о философе Моисее Мендельсоне, чья мысль изменила эпоху, о династии Натана Израэля, чьё имя носил одним из крупнейших универмагов Европы. Особое внимание мы уделим Вильфриду Израэлю — потомку семьи, спасшему тысячи жизней во времена Холокоста. Мы увидим мемориалы, школу, еврейское кладбище, музей Отто Вайдта, бывшую больницу и дом для сирот. Завершим у Новой синагоги, где Альберт Эйнштейн давал свои концерты на скрипке, а сегодня символа разрушенного и возрождённого. По дороге заглянем в Clärchens Ballhaus — танцевальный зал, который сегодня стал неформальной частью новой еврейской карты города. Экскурсия наполнена историями, некоторые из которых мне лично рассказали свидетели времени.
Ежедневно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шойненфиртель
- Мемориалы
- Школа
- Еврейское кладбище
- Музей Отто Вайдта
- Бывшая больница
- Дом для сирот
- Новая синагога
- Clärchens Ballhaus (танцевальный зал)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан Нептуна Neptunbrunnen, Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Завершение: Новая синагога, Oranienburger Str. 28-30, 10117 Berlin
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии из Берлина
Мини-группа
до 10 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Прогулка по Берлину, раскрывающая тайны прошлого и настоящего. Откройте для себя город через его знаковые места и истории
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
Берлин на велосипеде: уникальный маршрут через историю и современность, Запад и Восток в одном туре
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
от €186 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Завтра в 08:00
11 ноя в 15:00
€149 за всё до 8 чел.