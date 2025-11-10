Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по еврейскому Берлину: от улиц, где находился универмаг семьи Израэль, жил Моисей Мендельсон, до Новой синагоги.



Мы поговорим о Вильфриде Израэле — человеке, спасшем тысячи детей, увидим мемориалы «Fabrik-Aktion», музей Отто Вайдта, школьные здания и еврейское кладбище. Это путь сквозь память, боль и силу духа.

Лазарь Ваш гид в Берлине Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇩🇪 немецкий Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно. €150 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии Что осталось от еврейского Берлина — и что до сих пор живёт? На этой прогулке мы вместе заглянем в школьные дворы, в окна бывших больниц, в архивы памяти. Я расскажу о Мендельсоне, Вильфриде Израэле, Нелли Закс, но не только — за каждым именем здесь стоят судьбы. Мы увидим, где были синагоги, как работал универмаг Израэля, где прятались, спасали, учили и молились. Эта экскурсия — не реконструкция, а попытка услышать город. Что вас ждёт? Мы пройдём по Шойненфиртель — месту, где когда-то звучал идиш, кипела торговля и развивалась культура. Вы узнаете о философе Моисее Мендельсоне, чья мысль изменила эпоху, о династии Натана Израэля, чьё имя носил одним из крупнейших универмагов Европы. Особое внимание мы уделим Вильфриду Израэлю — потомку семьи, спасшему тысячи жизней во времена Холокоста. Мы увидим мемориалы, школу, еврейское кладбище, музей Отто Вайдта, бывшую больницу и дом для сирот. Завершим у Новой синагоги, где Альберт Эйнштейн давал свои концерты на скрипке, а сегодня символа разрушенного и возрождённого. По дороге заглянем в Clärchens Ballhaus — танцевальный зал, который сегодня стал неформальной частью новой еврейской карты города. Экскурсия наполнена историями, некоторые из которых мне лично рассказали свидетели времени.