Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейский Берлин: индивидуальный тур
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
«Индивидуальный тур по еврейскому Берлину поможет вам лучше узнать о роли, которую играли в жизни города евреи, о трагедии целого народа в период нацизма, и о его выдающихся личностях, оказавших влияние на нашу цивилизацию»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Еврейский Берлин - между ветром и бурей
Начало: Фонтан Нептуна Neptunbrunnen, Rathausstraße 1, 101...
«Что осталось от еврейского Берлина — и что до сих пор живёт»
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€150 за экскурсию
Билеты
Аудиопрогулка по Берлину+ билет в Еврейский музей
Изучить центр города в своём темпе, слушая рассказы о достопримечательностях в приложении
Начало: У Еврейского музея
«Аудиоэкскурсия начинается около Еврейского музея — необычного здания с уникальным зигзагообразным дизайном и окружающим его Садом изгнания»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€20 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман28 февраля 2022Всё было супер, Лидия провела нас по той части Берлина, которая в своё время была населена евреями. Всегда приятно приехать
- NNataly3 декабря 2021Отличная экскурсия! Мы увидели красивейшие улочки Еврейского Берлина и узнали их историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Еврейские»
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Сколько стоит экскурсия по Берлину в апреле 2025
Сейчас в Берлине в категории "Еврейские" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 160. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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