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из Израиля и послушать про «предков», про их жизнь и роды деятельности. Лидия водила нас по разным интересным закоулкам, куда бы мы никогда в жизни не попали сами. Невзрачные, на первый взгляд, места оказывались невероятно животрепещущими красотами города Берлин.