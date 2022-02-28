Экскурсии по еврейским местам Берлина

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейские» в Берлине на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Еврейский Берлин
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейский Берлин: индивидуальный тур
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
«Индивидуальный тур по еврейскому Берлину поможет вам лучше узнать о роли, которую играли в жизни города евреи, о трагедии целого народа в период нацизма, и о его выдающихся личностях, оказавших влияние на нашу цивилизацию»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Еврейский Берлин - между ветром и бурей
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Еврейский Берлин - между ветром и бурей
Начало: Фонтан Нептуна Neptunbrunnen, Rathausstraße 1, 101...
«Что осталось от еврейского Берлина — и что до сих пор живёт»
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€150 за экскурсию
Аудиопрогулка по Берлину+ билет в Еврейский музей
Пешая
2 часа
Билеты
Аудиопрогулка по Берлину+ билет в Еврейский музей
Изучить центр города в своём темпе, слушая рассказы о достопримечательностях в приложении
Начало: У Еврейского музея
«Аудиоэкскурсия начинается около Еврейского музея — необычного здания с уникальным зигзагообразным дизайном и окружающим его Садом изгнания»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€20 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    28 февраля 2022
    Еврейский Берлин
    Всё было супер, Лидия провела нас по той части Берлина, которая в своё время была населена евреями. Всегда приятно приехать
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    из Израиля и послушать про «предков», про их жизнь и роды деятельности. Лидия водила нас по разным интересным закоулкам, куда бы мы никогда в жизни не попали сами. Невзрачные, на первый взгляд, места оказывались невероятно животрепещущими красотами города Берлин.

  • N
    Nataly
    3 декабря 2021
    Еврейский Берлин
    Отличная экскурсия! Мы увидели красивейшие улочки Еврейского Берлина и узнали их историю.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Еврейские»

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  2. Рейхстаг
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  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Мемориал жертвам Холокоста
  7. Берлинский кафедральный собор
  8. Площадь Жандарменмаркт
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Чекпойнт Чарли
Сколько стоит экскурсия по Берлину в апреле 2025
Сейчас в Берлине в категории "Еврейские" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 160. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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