Идея этой экскурсии 🧭 появилась у нас после продолжительной работы гидов в Берлине с нашими соотечественниками и в связи с теми вопросами, которые чаще всего они им задают, но ответить на которые в достаточно развернутом виде не позволяет довольно плотный график экскурсий.

Итак, если вы уже сходили с нами на Обзорную Экскурсию ⛳ по Берлину или выбрали любой другой маршрут из нашего списка и у вас еще осталось немного времени в нашем городе, и вы хотите получить больше информации о жизни здесь. и узнать как же живут немцы и мигранты в этой стране, и что вас ждет, если вы вдруг соберетесь когда-нибудь сюда переехать насовсем или открыть свой бизнес тут, тогда эта встреча с гидом будет для вас очень полезной.

Мы совместим небольшой проход по исторической части Берлина с беседой в небольшом симпатичном чисто немецком ресторанчике с прекрасным видом на исторические красоты города у реки Шпрее, где гид за чашкой кофе\пива поведает вам секреты местного быта и расскажет немало историй из его личного опыта и опыта его друзей и знакомых.

Вы, задавая интересующие Вас вопросы из этого списка, сможете узнать:

правила безопасности в Берлине, что можно и что нельзя делать в Германии ни в коем случае

какова средняя и минимальная зарплата в Германии и какие профессии наиболее востребованы

какие существуют социальные выплаты и как прожить на пособие

сколько стоит жилье в Германии и почему немцы предпочитают его арендовать

сколько немцы тратят на жилье, еду и коммунальные услуги

что едят немцы, где покупают продукты и сколько им это обходится

где предпочитают жить немцы и как выбирать жилье в Германии

как получить ВНЖ\ПМЖ, как прописаться, как и где выучить язык

что нужно знать при поступлении в немецкий ВУЗ, как проходит учеба и на каком языке

как подтвердить свой диплом и как зарабатывать наравне с немцами

как немцы отдыхают, где и сколько тратят на отдых, как и что пьют и чем закусывают

какие возможности интернета и мобильной связи в Германии, где и за сколько купить самую дешевую сим-карту и какие тарифы существуют на интернет и мобильную связь

куда еще сходить в Берлине, афиша концертных площадок, театральных постановок, клубная жизнь города

и мн. др. из того что вы еще захотите узнать

Мы увидим историческую часть Берлина, где зародился этот город 🏙️ почти 800 лет назад, а именно

Александрплац

Николаевская слободка

Рыбацкий Остров

Монетный Двор

Эфраим Пале

Памятник Цилле-художнику

Судебная Палата и Позорный Столб

Старая и Новая Ратуши

Памятник св. Георгию

Настенные солнечные часы 13 века

Собор св. Николая

Дом Курфюрстов

Музейный Остров

Фонтан "писающий мишка"

и мн. др.

Задавайте свои вопросы, увидимся на маршруте!

PS Дополнительный Бонус - за дополнительные 50 евро вы сможете познакомиться как устроен быт рядового берлинца и побывать в типовой квартире восточного Берлина, где за чашечкой кофе сможете задать дополнительные вопросы по существу и даже узнать что такое келлер и где именно он находится.