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Как живется в Германии? Экскурсия с лайфхаками от местных жителей

5
3 отзыва
Олег А.
Олег А. – Гид из Берлина
Эта экскурсия ⛳ больше напоминает погружение в повседневную жизнь Берлина.

Во время прогулки по историческому центру вы послушаете реальные истории 📖 о том, как переехать в Германию и открыть здесь свой бизнес, а после – зададите все интересующие вас вопросы и получите развернутые ответы на них.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €105 за экскурсию

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Как живется в Германии? Экскурсия с лайфхаками от местных жителей
Как живется в Германии? Экскурсия с лайфхаками от местных жителей

Что вы увидите

  • Александрплац
  • Николаевская слободка
  • Рыбацкий остров
  • Монетный двор
  • Эфраим-Пале
  • памятник Цилле-художнику
  • Судебная палата и позорный столб
  • Старая и Новая Ратуши
  • памятник Святому Георгию
  • настенные солнечные часы XIII века
  • cобор Святого Николая
  • Дом Курфюрстов
  • Музейный остров
  • фонтан «Писающий мишка»
Идея этой экскурсии 🧭 появилась у нас после продолжительной работы гидов в Берлине с нашими соотечественниками и в связи с теми вопросами, которые чаще всего они им задают, но ответить на которые в достаточно развернутом виде не позволяет довольно плотный график экскурсий.
Итак, если вы уже сходили с нами на Обзорную Экскурсию ⛳ по Берлину или выбрали любой другой маршрут из нашего списка и у вас еще осталось немного времени в нашем городе, и вы хотите получить больше информации о жизни здесь. и узнать как же живут немцы и мигранты в этой стране, и что вас ждет, если вы вдруг соберетесь когда-нибудь сюда переехать насовсем или открыть свой бизнес тут, тогда эта встреча с гидом будет для вас очень полезной.
Мы совместим небольшой проход по исторической части Берлина с беседой в небольшом симпатичном чисто немецком ресторанчике с прекрасным видом на исторические красоты города у реки Шпрее, где гид за чашкой кофе\пива поведает вам секреты местного быта и расскажет немало историй из его личного опыта и опыта его друзей и знакомых.

Вы, задавая интересующие Вас вопросы из этого списка, сможете узнать:

  • правила безопасности в Берлине, что можно и что нельзя делать в Германии ни в коем случае
  • какова средняя и минимальная зарплата в Германии и какие профессии наиболее востребованы
  • какие существуют социальные выплаты и как прожить на пособие
  • сколько стоит жилье в Германии и почему немцы предпочитают его арендовать
  • сколько немцы тратят на жилье, еду и коммунальные услуги
  • что едят немцы, где покупают продукты и сколько им это обходится
  • где предпочитают жить немцы и как выбирать жилье в Германии
  • как получить ВНЖ\ПМЖ, как прописаться, как и где выучить язык
  • что нужно знать при поступлении в немецкий ВУЗ, как проходит учеба и на каком языке
  • как подтвердить свой диплом и как зарабатывать наравне с немцами
  • как немцы отдыхают, где и сколько тратят на отдых, как и что пьют и чем закусывают
  • какие возможности интернета и мобильной связи в Германии, где и за сколько купить самую дешевую сим-карту и какие тарифы существуют на интернет и мобильную связь
  • куда еще сходить в Берлине, афиша концертных площадок, театральных постановок, клубная жизнь города
и мн. др. из того что вы еще захотите узнать
Мы увидим историческую часть Берлина, где зародился этот город 🏙️ почти 800 лет назад, а именно
  • Александрплац
  • Николаевская слободка
  • Рыбацкий Остров
  • Монетный Двор
  • Эфраим Пале
  • Памятник Цилле-художнику
  • Судебная Палата и Позорный Столб
  • Старая и Новая Ратуши
  • Памятник св. Георгию
  • Настенные солнечные часы 13 века
  • Собор св. Николая
  • Дом Курфюрстов
  • Музейный Остров
  • Фонтан "писающий мишка"
  • и мн. др.
Задавайте свои вопросы, увидимся на маршруте!
PS Дополнительный Бонус - за дополнительные 50 евро вы сможете познакомиться как устроен быт рядового берлинца и побывать в типовой квартире восточного Берлина, где за чашечкой кофе сможете задать дополнительные вопросы по существу и даже узнать что такое келлер и где именно он находится.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Посещение типовой квартиры восточного Берлина (по желанию, доплата – 50 евро)
Начало
🚩 Александрплац у фонтана Нептун
Место завершения
🏁 Алекандерплац
Как живется в Германии? Экскурсия с лайфхаками от местных жителей
Как живется в Германии? Экскурсия с лайфхаками от местных жителей
Как живется в Германии? Экскурсия с лайфхаками от местных жителей
Как живется в Германии? Экскурсия с лайфхаками от местных жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег А.
Олег А.
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3 отзыва оставили туристы

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