Идея этой экскурсии 🧭 появилась у нас после продолжительной работы гидов в Берлине с нашими соотечественниками и в связи с теми вопросами, которые чаще всего они им задают, но ответить на которые в достаточно развернутом виде не позволяет довольно плотный график экскурсий.
Итак, если вы уже сходили с нами на Обзорную Экскурсию ⛳ по Берлину или выбрали любой другой маршрут из нашего списка и у вас еще осталось немного времени в нашем городе, и вы хотите получить больше информации о жизни здесь. и узнать как же живут немцы и мигранты в этой стране, и что вас ждет, если вы вдруг соберетесь когда-нибудь сюда переехать насовсем или открыть свой бизнес тут, тогда эта встреча с гидом будет для вас очень полезной.
Мы совместим небольшой проход по исторической части Берлина с беседой в небольшом симпатичном чисто немецком ресторанчике с прекрасным видом на исторические красоты города у реки Шпрее, где гид за чашкой кофе\пива поведает вам секреты местного быта и расскажет немало историй из его личного опыта и опыта его друзей и знакомых.
Вы, задавая интересующие Вас вопросы из этого списка, сможете узнать:
- правила безопасности в Берлине, что можно и что нельзя делать в Германии ни в коем случае
- какова средняя и минимальная зарплата в Германии и какие профессии наиболее востребованы
- какие существуют социальные выплаты и как прожить на пособие
- сколько стоит жилье в Германии и почему немцы предпочитают его арендовать
- сколько немцы тратят на жилье, еду и коммунальные услуги
- что едят немцы, где покупают продукты и сколько им это обходится
- где предпочитают жить немцы и как выбирать жилье в Германии
- как получить ВНЖ\ПМЖ, как прописаться, как и где выучить язык
- что нужно знать при поступлении в немецкий ВУЗ, как проходит учеба и на каком языке
- как подтвердить свой диплом и как зарабатывать наравне с немцами
- как немцы отдыхают, где и сколько тратят на отдых, как и что пьют и чем закусывают
- какие возможности интернета и мобильной связи в Германии, где и за сколько купить самую дешевую сим-карту и какие тарифы существуют на интернет и мобильную связь
- куда еще сходить в Берлине, афиша концертных площадок, театральных постановок, клубная жизнь города
и мн. др. из того что вы еще захотите узнать
Мы увидим историческую часть Берлина, где зародился этот город 🏙️ почти 800 лет назад, а именно
- Александрплац
- Николаевская слободка
- Рыбацкий Остров
- Монетный Двор
- Эфраим Пале
- Памятник Цилле-художнику
- Судебная Палата и Позорный Столб
- Старая и Новая Ратуши
- Памятник св. Георгию
- Настенные солнечные часы 13 века
- Собор св. Николая
- Дом Курфюрстов
- Музейный Остров
- Фонтан "писающий мишка"
- и мн. др.
Задавайте свои вопросы, увидимся на маршруте!
PS Дополнительный Бонус - за дополнительные 50 евро вы сможете познакомиться как устроен быт рядового берлинца и побывать в типовой квартире восточного Берлина, где за чашечкой кофе сможете задать дополнительные вопросы по существу и даже узнать что такое келлер и где именно он находится.