3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии в Бабельсберг - с мая по сентябрь. В это время года можно максимально насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей на свежем воздухе.

В Бабельсберге, на границе Берлина и Потсдама, скрыты страницы мировой истории. От расцвета Германской империи до эпохи Третьего Рейха и решающих моментов послевоенного мира. Экскурсия раскроет вам секреты самого богатого жителя империи, роль киноиндустрии в пропаганде и судьбу Бабельсберга во времена холодной войны. Увидите места, где проживали Сталин, Трумэн и Черчилль, и узнаете, как Бабельсберг стал свидетелем создания нового мирового порядка

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Расцвет Германской империи. Насыщенная история Бабельсберга начинается с Германской империи. Я расскажу вам о том, как посёлок застроили шикарными виллами в конце XIX века, когда банкиры и владельцы фабрик решили поселиться по соседству с новоиспечённым кайзером Германии. Кроме прочего, вы увидите, где жил самый богатый житель Германской империи и какую роль он сыграл в её создании.

Третий Рейх. С открытием здесь киностудии Бабельсберг превратился в немецкий «Беверли-Хиллз». На прогулке вы узнаете, как киноиндустрия стала главным инструментом власти в руках министра пропаганды Геббельса и почему чешская актриса оказалась в центре самого громкого скандала Третьего Рейха. Я также расскажу вам о других механизмах пропаганды, например, как использовалась роскошь в мобилизации населения фашистским режимом. Затем мы посмотрим, где группа офицеров вермахта планировала покушение на фюрера в июле 1944 года.

Две Германии. Пожалуй самые известные резиденты Бабельсберга – это Сталин, Трумэн и Черчилль. На экскурсии вы увидите, где они проживали во время Потсдамской конференции летом 1945 года, и узнаете, как планировался новый мировой порядок. Не менее интересна судьба Бабельсберга в послевоенной Германии. Я вам расскажу, почему строительство заборов на берегу озера Грибницзе – особенно чувствительная тема для местных жителей Бабельсберга сегодня.

Кроме того, вы увидите первые работы знаменитых архитекторов, таких как Людвиг Мис ван дер Роэ, а также узнаете, где любили бывать звёзды мирового кино, такие как Марлен Дитрих и Жан Габен.