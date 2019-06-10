3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сегодня в Бабельсберге, расположенном на границе между Берлином и Потсдамом вдоль живописного озера Грибницзе, люди наслаждаются тихой, размеренной и обеспеченной жизнью. А в двадцатом столетии здесь развивались события глобального значения. На экскурсии вы познакомитесь с прошлым и настоящим посёлка и узнаете много интересных фактов о создании Германской империи, об эпохе Третьего Рейха и о после-военной истории.

Что вас ожидает

Расцвет Германской империи. Насыщенная история Бабельсберга начинается с Германской империи. Я расскажу вам о том, как посёлок застроили шикарными виллами в конце XIX века, когда банкиры и владельцы фабрик решили поселиться по соседству с новоиспечённым кайзером Германии. Кроме прочего, вы увидите, где жил самый богатый житель Германской империи и какую роль он сыграл в её создании.

Третий Рейх. С открытием здесь киностудии Бабельсберг превратился в немецкий «Беверли-Хиллз». На прогулке вы узнаете, как киноиндустрия стала главным инструментом власти в руках министра пропаганды Геббельса и почему чешская актриса оказалась в центре самого громкого скандала Третьего Рейха. Я также расскажу вам о других механизмах пропаганды, например, как использовалась роскошь в мобилизации населения фашистским режимом. Затем мы посмотрим, где группа офицеров вермахта планировала покушение на фюрера в июле 1944 года.

Две Германии. Пожалуй самые известные резиденты Бабельсберга – это Сталин, Трумэн и Черчилль. На экскурсии вы увидите, где они проживали во время Потсдамской конференции летом 1945 года, и узнаете, как планировался новый мировой порядок. Не менее интересна судьба Бабельсберга в послевоенной Германии. Я вам расскажу, почему строительство заборов на берегу озера Грибницзе – особенно чувствительная тема для местных жителей Бабельсберга сегодня.

Кроме того, вы увидите первые работы знаменитых архитекторов, таких как Людвиг Мис ван дер Роэ, а также узнаете, где любили бывать звёзды мирового кино, такие как Марлен Дитрих и Жан Габен.