3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии в Бабельсберг - с мая по сентябрь. В это время года можно максимально насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Виллы конца XIX века
Киностудия Бабельсберг
Место покушения на фюрера
Резиденции Сталина, Трумэна и Черчилля
Работы Людвига Мис ван дер Роэ
Описание экскурсии
Расцвет Германской империи. Насыщенная история Бабельсберга начинается с Германской империи. Я расскажу вам о том, как посёлок застроили шикарными виллами в конце XIX века, когда банкиры и владельцы фабрик решили поселиться по соседству с новоиспечённым кайзером Германии. Кроме прочего, вы увидите, где жил самый богатый житель Германской империи и какую роль он сыграл в её создании.
Третий Рейх. С открытием здесь киностудии Бабельсберг превратился в немецкий «Беверли-Хиллз». На прогулке вы узнаете, как киноиндустрия стала главным инструментом власти в руках министра пропаганды Геббельса и почему чешская актриса оказалась в центре самого громкого скандала Третьего Рейха. Я также расскажу вам о других механизмах пропаганды, например, как использовалась роскошь в мобилизации населения фашистским режимом. Затем мы посмотрим, где группа офицеров вермахта планировала покушение на фюрера в июле 1944 года.
Две Германии. Пожалуй самые известные резиденты Бабельсберга – это Сталин, Трумэн и Черчилль. На экскурсии вы увидите, где они проживали во время Потсдамской конференции летом 1945 года, и узнаете, как планировался новый мировой порядок. Не менее интересна судьба Бабельсберга в послевоенной Германии. Я вам расскажу, почему строительство заборов на берегу озера Грибницзе – особенно чувствительная тема для местных жителей Бабельсберга сегодня.
Кроме того, вы увидите первые работы знаменитых архитекторов, таких как Людвиг Мис ван дер Роэ, а также узнаете, где любили бывать звёзды мирового кино, такие как Марлен Дитрих и Жан Габен.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1554 туристов
Добро пожаловать в Берлин! Меня зовут Даша, больше 10 лет живу в Берлине, имею высшее гуманитарное образование. Я не профессиональный гид, хотя к экскурсиям у меня строго профессиональный подход. Это читать дальшеуменьшить
кропотливо собранный и тщательно отобранный материал, визуально насыщенный маршрут и внимание к неожиданным деталям. С удовольствием покажу вам кварталы Берлины и пригородные окрестности, в том числе и по составленной индивидуально для вас программе. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Огромное человеческое спасибо Дарье за прекрасно организованную экскурсию. Все было великолепно: и содержание, и логистика. Взаимопонимание зашкаливало, информация была структурирована и оригинальна. Опрятный автомобиль. Даша, Вы молодец, мы будем Вас рекомендовать всем нашим многочисленным знакомым и друзьям. Это очень здорово!
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Э
Эльвира
Чудесная экскурсия. Очень понравилось. Много информации, интересно, познавательно.
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О
Оскар
Отличная экскурсия, спасибо Дарье
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