Прогулка на лодке по реке Шпрее

Откройте для себя Берлин во время круиза на лодке по реке Шпрее.

Посмотрите некоторые из знаковых достопримечательностей города, включая правительственный квартал, дворец Бельвю, Берлинский собор и Музейный остров.
Описание экскурсии

Откройте для себя центр Берлина через его главную водную артерию, реку Шпрею, во время 2,5-часового круиза на лодке. Посмотрите на главные достопримечательности города с воды. Начните свою обзорную экскурсию по Фридрихштрассе и проплывите мимо Федеральной канцелярии, чтобы добраться до дворца Бельвю с видом на Beamtenschlange (жильё государственных служащих) и Колонну Победы. Наслаждайтесь информативными аудиокомментариями, когда увидите Центральный вокзал Берлина и Министерство внутренних дел, прежде чем продолжить путь к дворцу Шарлоттенбург. Оттуда вы проплывёте мимо канала Вестхафен, судоходного канала Берлин-Шпандау, Федерального министерства экономики и Гамбургского вокзала. Затем вы вернётесь на Фридрихштрассе. Важная информация:
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Правительственный квартал
  • Дворец Бельвю
  • Центральный вокзал Берлина
Что включено
  • Речной круиз
  • Русский аудиогид (по желанию)
  • Услуги немецкоговорящего сопровождающего
Что не входит в цену
  • Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фридрихштрассе 140, на углу Райхстагуфер, 10117, Берлин
Завершение: Reichstagufer, 10117 Berlin, Deutschland
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и людей в инвалидных колясках
  • Маршрут тура может быть изменён
  • Места у окон не могут быть гарантированы: пожалуйста, приходите заранее, если у вас есть предпочтительное место
  • Услуги «живого» гида не предоставляются
  • На борт не разрешается проносить собственную еду и напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

K
Konstantin
25 окт 2025
Всё понравилось, только сняли с нас на 10€ больше, чем надо.
Л
Лариса
30 мая 2025

Похожие экскурсии на «Прогулка на лодке по реке Шпрее»

«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
На велосипеде
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €120 за всё до 6 чел.
Часовая экскурсия по городу на лодке с гарантированными местами
Круизы
На лодке
1 час
1 отзыв
Групповая
Часовая экскурсия по городу на лодке с гарантированными местами
Начало: ГС93+97Х Берлин, Германия
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:30.
€21.90 за человека
Экскурсия по вечернему Берлину
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по вечернему Берлину
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
€180 за всё до 10 чел.
Экскурсия на лодке с англоязычным гидом
Круизы
На лодке
1 час
Групповая
Экскурсия на лодке с англоязычным гидом
Начало: ГЦЦ2+6Г7 Берлин, Германия
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
€19 за человека
У нас ещё много экскурсий в Берлине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Берлине