Откройте для себя Берлин во время круиза на лодке по реке Шпрее.
Посмотрите некоторые из знаковых достопримечательностей города, включая правительственный квартал, дворец Бельвю, Берлинский собор и Музейный остров.
Описание экскурсииОткройте для себя центр Берлина через его главную водную артерию, реку Шпрею, во время 2,5-часового круиза на лодке. Посмотрите на главные достопримечательности города с воды. Начните свою обзорную экскурсию по Фридрихштрассе и проплывите мимо Федеральной канцелярии, чтобы добраться до дворца Бельвю с видом на Beamtenschlange (жильё государственных служащих) и Колонну Победы. Наслаждайтесь информативными аудиокомментариями, когда увидите Центральный вокзал Берлина и Министерство внутренних дел, прежде чем продолжить путь к дворцу Шарлоттенбург. Оттуда вы проплывёте мимо канала Вестхафен, судоходного канала Берлин-Шпандау, Федерального министерства экономики и Гамбургского вокзала. Затем вы вернётесь на Фридрихштрассе. Важная информация:
- Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и людей в инвалидных колясках.
- Маршрут тура может быть изменён.
- Места у окон не могут быть гарантированы: пожалуйста, приходите заранее, если у вас есть предпочтительное место.
- Услуги «живого» гида не предоставляются.
- На борт не разрешается проносить собственную еду и напитки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Правительственный квартал
- Дворец Бельвю
- Центральный вокзал Берлина
Что включено
- Речной круиз
- Русский аудиогид (по желанию)
- Услуги немецкоговорящего сопровождающего
Что не входит в цену
- Еда и напитки (можно приобрести на борту)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фридрихштрассе 140, на углу Райхстагуфер, 10117, Берлин
Завершение: Reichstagufer, 10117 Berlin, Deutschland
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Konstantin
25 окт 2025
Всё понравилось, только сняли с нас на 10€ больше, чем надо.
Л
Лариса
30 мая 2025
Входит в следующие категории Берлина
