5 отзывов оставили туристы

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Экскурсия по вечернему Берлину

5
5 отзывов
Lidia M.
Lidia M. – Гид из Берлина
Вечерняя прогулка 👣 по историческому центру Берлина.

Памятники и здания в свете вечерних огней.

Вы увидите, как преображается старый город 🏙️ в ярких лучах подсветки и как он медленно погружается в ночь.

В это время на дорогах нет пробок, а дневная суета на городских улицах сменяется тишиной.

Вы пройдётесь по романтичным районам Берлина, набережной Шпрее, увидите главные памятники.

А при выборе автомобильной экскурсии 🧭 вы сможете посмотреть ещё больше.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Экскурсия по вечернему Берлину
Экскурсия по вечернему Берлину
Исторические здания и памятники в огнях подсветок неузнаваемо преображаются, и создают волшебную атмосферу в городе, погружающемся в ночь. Романтическая ночная прогулка 👣 по Берлину порадует вас отсутствием пробок на дорогах, суеты и спешки на городских улицах и бульварах.
Если вы хотите увидеть еще одну, яркую и эффектную сторону современного Берлина, прогуляйтесь по его улицам поздним вечером. Вечерняя экскурсия ⛳ по Берлину откроет для вас город 🏙️ в новом ракурсе.
В ночное время улицы и бульвары Берлина сияют разноцветными огнями, придавая городу особенный шик. Заказав ночную обзорную экскурсию на русском языке, вы сможете открыть для себя еще одну грань мегаполиса, которая произведет на вас неизгладимое впечатление. Вечерняя прогулка может стать как дополнением к дневной экскурсии 🧭, так и сыграть роль эпиграфа к увлекательным историям о Берлине.
Заказав обзорную экскурсию по Берлину на авто, вы сможете осмотреть еще больше красивейших мест города, начиная от исторического центра, и заканчивая достопримечательностями 🏛️, расположенными в отдаленных районах столицы ⭐️ выбор:
    Западный Берлин – Курфюрстендамм, Грюневальд, Шарлоттенбургский дворец
    Или
    Восточный Берлин: Хольцмаркт, East Side Gallery, Квартал святого Николая.
    Экскурсию рекомендуется заказывать на темное время суток, ориентировочно после 19:00.
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт (при выборе соответствующего билета)
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 По договорённости
    Экскурсия по вечернему Берлину
    Экскурсия по вечернему Берлину
    Экскурсия по вечернему Берлину
    Экскурсия по вечернему Берлину

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Lidia M.
    Lidia M.
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    5 отзывов оставили туристы

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