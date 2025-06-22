Водная прогулка
Часовая экскурсия на лодке
Насладитесь часовой прогулкой по Шпрее, открывая для себя исторические достопримечательности Берлина. Комфортный круиз начинается от Музейного острова
Начало: GC93+97H Berlin, Germany
«Насладитесь расслабляющим речным круизом по Шпрее, чтобы осмотреть достопримечательности в самом сердце этого оживлённого города»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:30.
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
€21.90 за человека
Водная прогулка
Прогулка на лодке по реке Шпрее
Начало: Friedrichstrasse 140, на углу Reichstagufer, 10117...
«Откройте для себя Берлин во время круиза на лодке по реке Шпрее»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00.
Завтра в 10:30
25 сен в 10:30
€28.90 за человека
Водная прогулка
Музейный остров и хипстерский Митте
Начало: По договорённости
«Музейный остров — это великолепная классическая архитектура, благодаря которой Берлин когда-то назвали Афинами на Шпрее, потрясающие виды, отличные декорации для фото»
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVyacheslav22 июня 2025Очень полезная в информативном плане. На русском. Хороша как обзорная.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Прогулки по шпрее»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в сентябре 2025
Сейчас в Берлине в категории "Прогулки по шпрее" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 170. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Прогулки по шпрее», 2 ⭐ отзыва, цены от €21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь