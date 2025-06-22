Найдено 3 экскурсии в категории « Прогулки по шпрее » в Берлине на русском языке, цены от €21. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 1 час 1 отзыв Водная прогулка Часовая экскурсия на лодке Насладитесь часовой прогулкой по Шпрее, открывая для себя исторические достопримечательности Берлина. Комфортный круиз начинается от Музейного острова Начало: GC93+97H Berlin, Germany «Насладитесь расслабляющим речным круизом по Шпрее, чтобы осмотреть достопримечательности в самом сердце этого оживлённого города» Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:30. €21.90 за человека 2 часа 18 минут 1 отзыв Водная прогулка Прогулка на лодке по реке Шпрее Начало: Friedrichstrasse 140, на углу Reichstagufer, 10117... «Откройте для себя Берлин во время круиза на лодке по реке Шпрее» Расписание: Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00. €28.90 за человека Пешая 3.5 часа Водная прогулка Музейный остров и хипстерский Митте Начало: По договорённости «Музейный остров — это великолепная классическая архитектура, благодаря которой Берлин когда-то назвали Афинами на Шпрее, потрясающие виды, отличные декорации для фото» Расписание: По согласованию с гидом. €170 за всё до 20 чел. Другие экскурсии Берлина Последние отзывы на экскурсии V Vyacheslav Часовая экскурсия по городу на лодке с гарантированными местами Очень полезная в информативном плане. На русском. Хороша как обзорная.

