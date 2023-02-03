Е Евгения Берлин глазами берлинцев Нам очень понравилась экскурсия, очень содержательная, помогла нам открыть для себя Берлин по новому. Юля очень приятная девушка, рассказала нам много всего интересного!

Е Евгения Берлин глазами берлинцев Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Спасибо огромное за такую насыщенную, несмотря на некоторые трудности на дорогах города. Особое спасибо за терпение к маленькому ребёнку!!! Будем в Берлине, обязательно обратимся к Анне ещё!

E Ekaterina Берлин глазами берлинцев Большое спасибо за экскурсию!

М Марина Берлин глазами берлинцев Экскурсию проводила экскурсовод Марина. Маршрут очень интересный, построен действительно на описании тех мест, которые посещают берлинцы, чем они живут, где работают и много ещё чего интересного. Сходите- не пожалеете. Нам даже времени не хватило. Марина, огромное спасибо!