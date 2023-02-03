Мои заказы

Развлечения в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Берлине на русском языке, цены от €21. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Берлинские дворики
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлинские дворики
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от €134 за всё до 10 чел.
Берлин глазами берлинцев
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Берлин глазами берлинцев
Почувствуйте Берлин изнутри, прогуливаясь по его знаковым местам и слушая истории, которые знают только местные жители
«Узнаете, где в Берлине находятся «кастрюлька для варки яиц», «тарелка супа» и «Диснейленд Хонеккера»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€199 за всё до 8 чел.
Часовая экскурсия по городу на лодке с гарантированными местами
Круизы
На лодке
1 час
1 отзыв
Круиз
Часовая экскурсия по городу на лодке с гарантированными местами
Насладитесь часовой прогулкой по Шпрее, открывая для себя исторические достопримечательности Берлина. Комфортный круиз начинается от Музейного острова
Начало: GC93+97H Berlin, Germany
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:30.
€21.90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    3 февраля 2023
    Берлин глазами берлинцев
    Нам очень понравилась экскурсия, очень содержательная, помогла нам открыть для себя Берлин по новому. Юля очень приятная девушка, рассказала нам много всего интересного!
  • Е
    Евгения
    30 декабря 2019
    Берлин глазами берлинцев
    Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Спасибо огромное за такую насыщенную, несмотря на некоторые трудности на дорогах города. Особое спасибо за терпение к маленькому ребёнку!!! Будем в Берлине, обязательно обратимся к Анне ещё!
  • E
    Ekaterina
    30 декабря 2019
    Берлин глазами берлинцев
    Большое спасибо за экскурсию!
  • М
    Марина
    26 ноября 2019
    Берлин глазами берлинцев
    Экскурсию проводила экскурсовод Марина. Маршрут очень интересный, построен действительно на описании тех мест, которые посещают берлинцы, чем они живут, где работают и много ещё чего интересного. Сходите- не пожалеете. Нам даже времени не хватило. Марина, огромное спасибо!
  • М
    Марина
    22 апреля 2019
    Берлин глазами берлинцев
    Спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Развлечения»

